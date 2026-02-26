Τα τρία ζώδια που θα νιώσουν πίεση και εκνευρισμό τον Μάρτιο - Πρέπει να δείξουν υπομονή

Ο Μάρτιος φέρνει μαζί του την αίσθηση της άνοιξης, της ανανέωσης και των νέων ξεκινημάτων, τρία ζώδια όμως θα νιώσουν πίεση και εκνευρισμό.

Η ενέργειά του μήνα κινείται πιο αργά, πιο μεθοδικά, ζητώντας υπομονή και εσωτερική ισορροπία και, αν και για κάποια ζώδια αυτό λειτουργεί ανακουφιστικά, για άλλα, ιδίως για εκείνα που έχουν μάθει να κινούνται με ένταση, πάθος και ταχύτητα, ο ρυθμός του Μαρτίου μπορεί να δημιουργήσει πίεση ή εκνευρισμό.

Συνολικά, ο Μάρτιος δεν είναι αρνητικός μήνας, είναι όμως ένας μήνας που θα δοκιμάσει την υπομονή και την ψυχραιμία κάποιων του ζωδιακού κύκλου.

Τρία ζώδια θα βιώσουν ένταση και πίεση, χωρίς αυτό να σχετίζεται απαραίτητα με μεγάλα προβλήματα αλλά θα προκύπτουν καθυστερήσεις και παρεξηγήσεις που θα ταράξουν την ηρεμία της καθημερινότητάς τους.

Τα τρία ζώδια που θα νιώσουν πίεση και εκνευρισμό τον Μάρτιο

Λέων

Ο Μάρτιος μπορεί να φέρει μια αίσθηση ότι προσπαθεί πολύ αλλά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που περίμενε. Επαγγελματικά ή προσωπικά, ίσως νιώσει ότι η ανταπόκριση είναι πιο «χλιαρή» απ’ όσο θα ήθελε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εκτιμάται η προσπάθειά του, απλώς τα αποτελέσματα θα αργήσουν να φανούν.

Καρκίνος

Για τους Καρκίνους η πρόκληση έρχεται μέσα από πολλές μικρές υποχρεώσεις που συσσωρεύονται. Σπίτι, δουλειά, οικογενειακές απαιτήσεις, όλα φαίνεται να ζητούν την προσοχή τους ταυτόχρονα. Ο κίνδυνος για τους Καρκίνους αυτόν τον μήνα είναι να επωμιστούν περισσότερα από όσα τους αναλογούν για αυτό καλό είναι να βάλουν όρια και να μοιράσουν ευθύνες.

Κριός

Η ανυπομονησία είναι ο μεγαλύτερος «αντίπαλος» για τους Κριούς αυτόν τον μήνα. Τα σχέδιά τους ίσως εξαρτώνται από άλλους για αυτό και αν κάτι καθυστερήσει, μπορεί να νιώσουν ότι φρενάρουν χωρίς λόγο. Ο Μάρτιος καλεί τους κριούς να κινηθούν στρατηγικά και όχι βιαστικά και να δουν πως η πρόοδος έρχεται, απλώς με πιο σταθερό τρόπο.

