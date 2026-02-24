Το πολυτελές χρώμα που θα ζητάνε οι πιο stylish γυναίκες

Θα λέγαμε ψέματα αν υποστηρίζαμε πως δεν έχουμε βαρεθεί πλέον -έστω και λίγο- τα μπορντό και τα σοκολατί μανικιούρ. Ευτυχώς ένα νέο χρώμα έχει ξεκινήσει να κερδίζει το ενδιαφέρον των fashionistas, με τους pros να πιστεύουν ότι θα είναι η πρώτη μεγάλη τάση νυχιών για την άνοιξη 2026.

Τάση νυχιών άνοιξη 2026: Το χρώμα που θα ζητάνε όλες

Τα Cappuccino nails έχουν γίνει η νέα εμμονή των beauty insiders, υπενθυμίζοντάς μας πως οι ουδέτερες αποχρώσεις δεν είναι απαραίτητο να είναι βαρετές. Πρόκειται για ένα κρεμώδες, ανοιχτόχρωμο καφέ, το οποίο θυμίζει το χρώμα του αγαπημένου ροφήματος και λειτουργεί ως neutral στα νύχια. Θυμίζει αρκετά το mocha mousse της περασμένης χρονιάς, αλλά είναι πιο πλούσιο και ελαφρώς πιο σκούρο -η τέλεια απόχρωση για αυτήν τη μεταβατική περίοδο.

Είναι κομψό, σοφιστικέ και πολυτελές και είναι βέβαιο ότι συνδυασμένο με ένα total white outfit μπορεί να κάνει κάθε ανοιξιάτικη εμφάνιση να δείχνει πιο ακριβή. Το συγκεκριμένο χρώμα ταιριάζει τόσο σε μακριά, όσο και πιο κοντά νύχια, με τις fashionistas να δείχνουν την ξεκάθαρη προτίμησή τους στο κοντό μήκος και το ελαφρώς οβάλ σχήμα, που κάνει το τελικό αποτέλεσμα να δείχνει διαχρονικό και αθεράπευτα chic.

Αν θέλεις βέβαια το μανικιούρ σου να δείχνει πραγματικά «ακριβό», δεν θα πρέπει να αμελείς τη φροντίδα των νυχιών και των επωνυχίων σου μετά το nail salon και για τις μέρες που θα μεσολαβήσουν από το ένα ραντεβού στο άλλο. Είναι πολύ σημαντικό να ενυδατώνεις τα επωνύχια σε καθημερινή βάση χρησιμοποιώντας ένα cuticle oil, αλλά και τα χέρια σου με μία εξειδικευμένη κρέμα. Για να διατηρηθεί το μανικιούρ σου αναλλοίωτο για όσο το δυνατόν περισσότερο και τα χέρια σου απαλά και μεταξένια, θα σε συμβουλεύαμε να φοράς γάντια όταν κάνεις τις δουλειές του σπιτιού και χρησιμοποιείς σκληρά καθαριστικά, αλλά και να έχεις μια κρέμα χεριών πάντα μαζί σου για ένα boost ενυδάτωσης on the go.