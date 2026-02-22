Τα μίνιμαλ nail designs που θα κάνουν τη διαφορά στο μανικιούρ σου

Μερικές φορές, η απόλυτη κομψότητα κρύβεται στην απλότητα. Τα μίνιμαλ nail designs αποδεικνύουν πως δεν χρειάζονται υπερβολές για να ξεχωρίσεις, παρά μόνο καθαρές γραμμές, προσεγμένες λεπτομέρειες και σωστή επιλογή αποχρώσεων. Είτε αγαπάς τα διακριτικά μανικιούρ που ταιριάζουν με τα πάντα, είτε θέλεις να χαρίσεις ένα μικρό twist στο go-to nail look σου, τα παρακάτω απλά σχέδια για νύχια αποτελούν την πιο ευέλικτη και διαχρονική επιλογή.

Ανάμεσα στις πιο κομψές ιδέες ξεχωρίζουν οι micro γαλλικές γραμμές σε παστέλ αποχρώσεις, οι λεπτές γεωμετρικές λεπτομέρειες στη βάση του νυχιού, αλλά και τα tiny dots που δίνουν ένα παιχνιδιάρικο αποτέλεσμα χωρίς να «φορτώνουν» τα νύχια. Τα milky λευκά, τα soft ροζ και τα καθαρά nude λειτουργούν ως ιδανική βάση, ενώ μια λεπτή μεταλλική γραμμή ή ένα διακριτικό chrome τελείωμα μπορεί να απογειώσει το αποτέλεσμα. Αν προτιμάς κάτι ακόμα πιο σύγχρονο, δοκίμασε negative space σχέδια ή ένα μονοχρωματικό μανικιούρ με σχέδια σε διαφορετική υφή για διακριτική αντίθεση. Για τις πιο ρομαντικές, τα μικρά λουλούδια και οι μίνι καρδιές αποτελούν την πλέον ιδανική επιλογή, κάνοντας το μανικιούρ πιο ενδιαφέρον χωρίς να του στερούν την κομψότητά του.

Απλά σχέδια για νύχια: 12 nail art designs για να διαλέξεις

Florals

Dried Flowers

Tiny Dots

Daisies

Contrasted Colours

Swirly Lines

Wavy Frenchie

Water Drops

Mixed Metals

Accent Nail

Mini Hearts

Polka Dots