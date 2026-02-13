Τα «καθαρά» και κομψά nail looks που θα κάνουν τα άκρα σου να δείχνουν πιο μακριά και καλά περιποιημένα

Τα ροζ νύχια καθρέφτης έχουν γίνει ένα από τα πιο αγαπημένα beauty trends των τελευταίων χρόνων -και όχι άδικα. Με την ελαφριά, μεταλλική λάμψη τους, καταφέρνουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στο διακριτικό και το εντυπωσιακό, προσφέροντας μια φρέσκια, clean girl αισθητική που ταιριάζει σε κάθε ηλικία και στιλ. Και για αυτήν την τάση «ευθύνεται» φυσικά η απόλυτη trend setter Hailey Bieber, η οποία με την εμφάνισή της στο Met Gala 2022, έβαλε τα chrome nails στον χάρτη των trends κι έκτοτε παραμένουν εκεί, αποτελώντας πλέον staple στα nail bars.

Αν και μέσα στις τελευταίες σεζόν έχουμε δει πολλές διαφορετικές εκδοχές τους να κάνουν την εμφάνισή τους στη λίστα με τις κορυφαίες τάσεις, η φυσική, ροζ version τους εξακολουθεί να αποτελεί η πιο δημοφιλής επιλογή. Αναπόσπαστο κομμάτι της clean girl αισθητικής, τα ροζ νύχια καθρέφτης προσφέρουν αυτή την τέλεια ισορροπία μεταξύ του natural και του glam. Πρόκειται για την ιδανική επιλογή για κάθε περίσταση, από καθημερινές εμφανίσεις μέχρι πιο επίσημες εξόδους, η οποία μάλιστα δείχνει εξίσου όμορφη τόσο σε κοντό, όσο και σε πιο μακρύ μήκος. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πρόκειται και για ένα πολύ κολακευτικό μανικιούρ, αφού κάνει τα άκρα να δείχνουν καλά περιποιημένα, πιο μακριά, αλλά και πιο αδύνατα.

Παρακάτω θα βρεις 10 διαφορετικά μανικιούρ με ροζ νύχια καθρέφτης για να πάρεις ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

Νύχια καθρέφτης ροζ: Τα 10 ωραιότερα μανικιούρ

French

Baby Pink

Natural

Polka Dots

Rosegold

Hot Pink

Nude Pink

Ombre

Coquette

Strawberry