Αυτά είναι τα χρώματα που αναδεικνύουν τα πολύ κοντά νύχια

Οι αποχρώσεις που κολακεύουν μοναδικά τα κοντά νύχια

Τα πολύ κοντά νύχια είναι κομψά, πρακτικά και απόλυτα σύγχρονα. Αποπνέουν καθαρότητα και minimal αισθητική, ενώ ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Το μυστικό για να δείχνουν ακόμη πιο περιποιημένα και θηλυκά βρίσκεται στην επιλογή του σωστού χρώματος. Ποιες είναι λοιπόν οι πιο κολακευτικές αποχρώσεις για πολύ κοντά νύχια;

Πολύ κοντά νύχια: Τα χρώματα που πρέπει να δοκιμάσεις

Nude & Milky Pink

Οι nude αποχρώσεις που πλησιάζουν τον τόνο της επιδερμίδας είναι ίσως η πιο ασφαλής και κομψή επιλογή για πολύ κοντά νύχια. Δημιουργούν την ψευδαίσθηση μεγαλύτερου μήκους, καθώς «συνεχίζουν» οπτικά το χρώμα του δέρματος, ενώ κάνουν τα άκρα να δείχνουν πιο «καθαρά» και περιποιημένα. Εξίσου κολακευτικές είναι και οι απαλές ροζ και milky pink αποχρώσεις, που αποτελούν εδώ και χρόνια σταθερά τάση.

Red & Burgundy

Το κόκκινο είναι η πιο σαγηνευτική επιλογή, ακόμα στα πολύ κοντά νύχια. Αν και σε μακρύ μήκος, πολλές φορές μοιάζει «φτηνό», σε κοντό μήκος, δείχνει chic και εκλεπτυσμένο, χωρίς να γίνεται υπερβολικό, τονίζοντας το σχήμα του νυχιού και χαρίζοντας δυναμισμό σε κάθε εμφάνιση.

Αν θέλεις να πετύχεις ένα πιο βαθύ και σοφιστικέ αποτέλεσμα, οι αποχρώσεις του κερασί ή του μπορντό είναι ιδανικές, ενώ αν θέλεις να πετύχεις ένα πιο ζωηρό, statement αποτέλεσμα, τότε θα σε συμβουλεύαμε να στραφεις σε πιο φωτεινά, φλογερά κόκκινα.

Pastel Tones

Τα παστέλ χρώματα, όπως το λιλά, το baby blue και το απαλό φιστικί, χαρίζουν φρεσκάδα και παιχνιδιάρικη διάθεση στο look. Στα πολύ κοντά νύχια δείχνουν ισορροπημένα και χαριτωμένα, ενώ το καλοκαίρι αναδεικνύουν το μαύρισμα. Για ένα πιο κομψό αποτέλεσμα, θα σε συμβουλεύαμε να προτιμήσεις πιο «σπασμένες» ή κρεμώδεις εκδοχές τους αντί για πολύ έντονες neon αποχρώσεις.

Dark blue & Green

Για όσες αγαπούν τις σκούρες αλλά πιο εναλλακτικές επιλογές, το navy blue και το κυπαρισσί αποτελούν εξαιρετικές επιλογές, αφού προσφέρουν βάθος χωρίς τη σκληρότητα του μαύρου και ταιριάζουν υπέροχα σε κοντό μήκος. Το αποτέλεσμα είναι μοντέρνο και σοφιστικέ, ειδικά όταν συνδυάζεται με glossy φινίρισμα.

Black

Αν και στα μακριά νύχια τείνει να μοιάζει υπερβολικό, το μαύρο δείχνει πολύ κομψό στο πιο κοντό μήκος. Αποτελεί μια safe επιλογή για κάθε φθινόπωρο και χειμώνα κάνοντας κάθε εμφάνιση να δείχνει λίγο πιο edgy και rock.