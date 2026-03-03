Τα ροδακινί κραγιόν που θα κάνουν το πρόσωπό σου να λάμπει

Πώς να διαλέξεις το ιδανικό για εσένα και ποια είναι τα κραγιόν που θα φοράς ξανά και ξανά

Ανήκουν στην κατηγορία των «ήσυχων» χρωμάτων που όμως φωτίζουν αμέσως το πρόσωπο και χαρίζουν μια φρέσκια, υγιή όψη. Δεν είναι ούτε έντονα όσο ένα κόκκινο, ούτε τόσο διακριτικά όσο ένα nude. Κι όμως, βρίσκονται ακριβώς στη χρυσή τομή: αρκετά ζεστά για να δώσουν ζωντάνια, αρκετά απαλά για να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο λόγος φυσικά για τα ροδακινί κραγιόν, τα οποία αν και συχνά παραμελούνται, στην πραγματικότητα αποτελούν μία από τις πιο κολακευτικές επιλογές για κάθε τόνο επιδερμίδας.

Τα ροδακινί κραγιόν είναι η επιτομή της άνοιξης και του καλοκαιριού, η τέλεια επιλογή όταν το δέρμα αποκτά μια φυσική λάμψη από τον ήλιο και θέλουμε κάτι που να δείχνει ελαφρύ και φωτεινό. Συνδυάζονται υπέροχα με bronzed επιδερμίδα, διακριτικό ρουζ και μάτια σε γήινους τόνους. Είναι ιδανικά για καθημερινές εμφανίσεις στο γραφείο, για βόλτες για καφέ, αλλά και για γάμους ή βαπτίσεις όπου θέλουμε ένα ρομαντικό, κομψό αποτέλεσμα χωρίς υπερβολές.

Πώς να διαλέξεις το ιδανικό ροδακινί κραγιόν για εσένα

Η ομορφιά των ροδακινί αποχρώσεων είναι ότι προσαρμόζονται σε πολλούς τόνους επιδερμίδας. Σε ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες χαρίζουν μια γλυκιά, ρομαντική διάθεση, ειδικά όταν έχουν ελαφρώς ροζ υποτόνο. Σε μεσαίες και σταρένιες επιδερμίδες αναδεικνύουν τη ζεστασιά του δέρματος και δείχνουν απόλυτα φυσικά. Σε πιο σκουρόχρωμες επιδερμίδες, ένα πιο έντονο κοραλί-ροδακινί κραγιόν δίνει ζωντάνια και ένταση στο πρόσωπο.

Ποια είναι όμως η ιδανική απόχρωση για εσένα; Αν έχεις ψυχρούς υποτόνους (ροζ ή μπλε αποχρώσεις στις φλέβες), προτίμησε ροδακινί κραγιόν που φλερτάρουν με το ροζ. Αν πάλι έχεις ζεστούς υποτόνους (πράσινες αποχρώσεις στις φλέβες), τότε οι πιο κοραλί ή πορτοκαλί-ροδακινί αποχρώσεις αποτελούν τις πλέον ιδανικές επιλογές για εσένα.

Τα καλύτερα ροδακινί κραγιόν

K.I.S.S.I.N.G στην απόχρωση Coral Kiss, Charlotte Tilbury-Απόκτησέ το εδώ

Pure Color Matte Lipstick στην απόχρωση 600 Visionary, Estée Lauder-Απόκτησέ το εδώ

Clinique Pop™ στην απόχρωση 05 Melon Pop Brillant, Clinique-Απόκτησέ το εδώ

Rouge Dior Long-Wear Lipstick στην απόχρωση 365 New World, Dior-Απόκτησέ το εδώ

SuperSatin™ Lipstick στην απόχρωση Soho Spiced Coral, Makeup by Mario-Απόκτησέ το εδώ

M·A·Cximal Silky Matte Lipstick στην απόχρωση Flamingo, MAC Cosmetics-Απόκτησέ το εδώ

Advanced Care Lipstick Velvet στην απόχρωση 08 Coral, Radiant Professional-Απόκτησέ το εδώ