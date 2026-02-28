3 budget friendly επιλογές για εσένα που έχεις βαμμένα, ταλαιπωρημένα μαλλιά ή για εσένα που έκανες μόλις θεραπεία κερατίνης

Σε μια εποχή όπου η φροντίδα του τριχωτού της κεφαλής και των μαλλιών δεν περιορίζεται μόνο στον καθαρισμό, αλλά επεκτείνεται στην προστασία της υγείας, της λάμψης και της φυσικής ισορροπίας της τρίχας, τα sulfate-free σαμπουάν γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή. Είναι ιδανικά για βαμμένα, ξηρά ή σγουρά μαλλιά, για ευαίσθητο τριχωτό, αλλά και για όσες έχουν κάνει θεραπεία κερατίνης, αφού καθαρίζουν απαλά, διατηρώντας την υγρασία και τη λάμψη των μαλλιών. Δεν είναι απαραίτητο να πας σε εξειδικευμένα καταστήματα ή να ξοδέψεις πολλά χρήματα για να τα εντάξεις στη ρουτίνα σου. Πλέον μπορείς να βρεις σαμπουάν χωρίς θειικά άλατα και στο σούπερ μάρκετ και μάλιστα σε πολύ προσιτές τιμές. Ιδού τρία από εκείνα που αξίζει να δοκιμάσεις:

Σαμπουάν χωρίς θειικά άλατα στο σούπερ μάρκετ: 3 top επιλογές

Elvive Bond Repair Shampoo, L'Oréal Paris-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το σαμπουάν χωρίς θειϊκά άλατα ενισχυμένο με σύμπλεγμα Κιτρικού Οξέως στοχεύει στα φθαρμένα μαλλιά και τα βοηθά να ανακτήσουν τη χαμένη δύναμή τους, περιορίζοντας το σπάσιμο και αυξάνοντας τη λάμψη τους.

Elvive Glycolic Gloss Shampoo, L'Oréal Paris-Απόκτησέ το εδώ

Το Elvive Glycolic Gloss Shampoo χρησιμοποιεί τη δύναμη του γλυκολικού οξέος, το οποίο διεισδύει στις ίνες της τρίχας και βελτιώνει τη λάμψη, την απαλότητα και τη δύναμη των μαλλιών.

Lift & Volume Shampoo, Pantene-Απόκτησέ το εδώ

Εμπλουτισμένο με ροδόνερο και βιοτίνη, αλλά χωρίς θειικά άλατα, αυτό το σαμπουάν καθαρίζει απαλά τα ξηρά και κατεστραμμένα μαλλιά, χαρίζοντάς τους τα συστατικά που χρειάζονται για να ενυδατωθούν, έτσι ώστε να γίνουν πιο μακριά και πυκνά.