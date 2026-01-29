7 ροζ κραγιόν που θα φοράς ξανά και ξανά χειμώνα-καλοκαίρι

Τα απόλυτα staples του καθημερινού νεσεσέρ

Διαχρονικό, κομψό και απίστευτα ευέλικτο, το ροζ κραγιόν είναι εκείνο το beauty item που δεν λείπει ποτέ από κάνενα νεσεσέρ. Από τα πιο απαλά nude pinks μέχρι τα τολμηρά fuchsia και τα ρομαντικά dusty rose, το ροζ έχει τη μοναδική ικανότητα να προσαρμόζεται σε κάθε στιλ, κάθε ηλικία και κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι το χρώμα που μπορεί να δείχνει ταυτόχρονα φρέσκο και σοφιστικέ, ανεπιτήδευτο αλλά και απόλυτα θηλυκό.

Πώς να διαλέξεις το σωστό ροζ κραγιόν ανάλογα με τον τόνο της επιδερμίδας σου

Το μυστικό για να δείχνει ένα ροζ κραγιόν πραγματικά εντυπωσιακό είναι να ταιριάζει με τον τόνο και τον υποτόνο της επιδερμίδας σου:

Αν έχεις ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα, σου ταιριάζουν υπέροχα τα baby pink, τα dusty rose και τα ροζ με ψυχρούς υποτόνους, που φωτίζουν το πρόσωπο χωρίς να το χλωμιάζουν.

Αν έχεις σταρένια επιδερίδα, δοκίμασε rose, warm pinks και ροζ με ροδακινί ή κοραλλί υποτόνους, που αναδεικνύουν ιδανικά τη φυσική ζεστασιά του δέρματος.

Αν έχεις σκούρα επιδερμίδα, τα έντονα ροζ, τα fuchsia και τα ροζ με μπλε υποτόνους είναι τα πλέον ιδανικά για εσένα, αφού δείχνουν απίστευτα κομψά και μοντέρνα.

Editor's Tip: Αν έχεις ψυχρό υποτόνο, προτίμησε ροζ με μπλε υπότονο, ενώ αν έχεις θερμό υποτόνο, στρέψου σε ροζ με peach ή coral βάση.

Τα ωραιότερα ροζ κραγιόν

Color Riche Intense Volume Matte στην απόχρωση 633 Rosy Confident, L'Oréal Paris-Απόκτησέ το εδώ

Rouge Pur Couture στην απόχρωση Rose No Taboo, YSL Beauty-Απόκτησέ το εδώ

Frost Lipstick στην απόχρωση Angel, MAC Cosmetics-Απόκτησέ το εδώ

Hot Lips στην απόχρωση Liv It Up, Charlotte Tilbury-Απόκτησέ το εδώ

Caviar Hydra-Crème Lipstick στην απόχρωση 689 Le Marais, Laura Mercier-Απόκτησέ το εδώ

Absolu Rouge Intimatte στην απόχρωση 320 Hush Hush, Lancôme-Απόκτησέ το εδώ

Lip Power στην απόχρωση 503 Eccentrico, Giorgio Armani-Απόκτησέ το εδώ