Τα χρώματα που απογειώνουν τον τόνο της επιδερμίδας σου

Αν είσαι μελαχρινή, έχεις ένα τεράστιο beauty πλεονέκτημα: μπορείς να υποστηρίξεις πολύ περισσότερες αποχρώσεις κραγιόν απ’ όσες νομίζεις. Τα σκούρα μαλλιά δημιουργούν έντονη αντίθεση με την επιδερμίδα και «σηκώνουν» από φυσικά nude μέχρι βαθιά, δραματικά berry χωρίς να δείχνουν βαριά. Το μυστικό είναι να διαλέξεις τις σωστές αποχρώσεις που αναδεικνύουν τον τόνο του δέρματός σου και φωτίζουν το πρόσωπο. Ακολουθούν τα πιο κολακευτικά κραγιόν για μελαχρινές, εκείνα που δεν πρέπει με τίποτα να λείπουν από τη συλλογή σου:

Τα καλύτερα κραγιόν για μελαχρινές

Warm Nude

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν πολλές μελαχρινές είναι ότι διαλέγουν πολύ ανοιχτά ή πολύ μπεζ nude, τα οποία «ξεπλένουν» το πρόσωπό τους. Οι ιδανικές nude αποχρώσεις για μελαχρινές είναι αυτές που έχουν ζεστούς ή ροδακινί υποτόνους. Ανάζήτησε χρώματα όπως caramel, rose-beige ή ακόμα και soft mocha, τα οποία χαρίζουν κομψότητα και φυσικότητα χωρίς να κάνουν το μακιγιάζ να δείχνει άτονο.

Dusty Pink

Απόφυγε τα πολύ παγωμένα ροζ, όπως το baby pink, και στρέψου σε πιο θερμές αποχρώσεις, όπως το dusty rose, το muted pink και το pink nude, που δείχνουν πιο σοφιστικέ, φωτίζουν το πρόσωπο και λειτουργούν τέλεια τόσο σε καθημερινά όσο και σε πιο βραδινά looks.

Coral

Τα κοραλλί και τα ζεστά ροδακινί αποτελούν εξαιρετικές επιλογές για την άνοιξη και το καλοκαίρι. Στις μελαχρινές δείχνουν ιδιαίτερα «ζωντανά» και κάνουν την επιδερμίδα να φαίνεται πιο ξεκούραστη και λαμπερή.

Statement Red

Αν υπάρχει ένα χρώμα που λατρεύουν οι μελαχρινές και τους πηγαίνει σχεδόν πάντα, αυτό είναι το κόκκινο. Από το κλασικό true red μέχρι το κερασί, το brick red και το κόκκινο με καφέ ή μπορντό υποτόνους, οι επιλογές είναι πραγματικά αμέτρητες. Τα πιο ζεστά κόκκινα δείχνουν σαγηνευτικά και «δένουν» τέλεια με τα σκούρα μαλλιά, ενώ τα πιο βαθιά κόκκινα δημιουργούν ένα πιο βραδινό, δραματικό αποτέλεσμα.

Berry

Μπορντό, wine, plum και berry δείχνουν πολυτελή, αισθησιακά και πολύ κολακευτικά για τις μελαχρινές. Αυτά τα χρώματα είναι ιδανικά για βραδινές εμφανίσεις ή για όταν θέλεις τα χείλη να είναι το απόλυτο statement του μακιγιάζ.

Bonus Tip

Εκτός από το χρώμα των μαλλιών, ρόλο παίζει και ο υποτόνος της επιδερμίδας σου. Αν έχεις ζεστό τόνο, θα σε κολακεύουν περισσότερο τα ροδακινί, τα κοραλλί και τα ζεστά κόκκινα κραγιόν. Αν έχεις ψυχρό τόνο, στρέψου στα ροζ με μωβ βάση, τα κερασί και τα μπορντό. Αν η επιδερμίδα σου έχει ουδέτερο υποτόνο, είσαι από τις τυχερές, αφού σου ταιριάζουν σχεδόν όλα.