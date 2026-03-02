Το denim jacket από τα Stradivarius μοιάζει να ήρθε από το 2016 - Έχει γίνει viral, είναι cool και θα το λατρέψεις

Η μόδα κινείται κυκλικά, αυτό είναι γνωστό, όμως οι παλαιότερες τάσεις επιστρέφουν πάντα ανανεωμένες με ένα denim jacket από τα Stradivarius να έχει κερδίσει τις εντυπώσεις και να έχει γίνει viral.

Αν το 2026 θεωρείται και επισήμως το νέο 2016, τότε δεν γίνεται να λείπει από τις γκαρνταρόμπες μας το εμβληματικού jacket που παραπέμπει σε military jacket και κάποτε κυριαρχούσε στις πασαρέλες και στις ντουλάπες των μεγαλύτερων fashion icons.

Με μια ματιά στα Stradivarius ανακαλύψαμε το denim jacket που έχει γίνει το αγαπημένο των πιο στιλάτων γυναικών της μόδας, το layering hero piece της σεζόν που θα αναβαθμίσει κάθε εμφάνισή σου.

Πρόκειται για ένα εφαρμοστό σακάκι με γιακά μάο και μακρύ μανίκι με κουμπί, κλείσιμο με μεταλλικό φερμουάρ και λεπτομέρεια με μεταλλικά χαραγμένα κουμπιά και κεντήματα σε σχήμα κόμπου στο μπροστινό μέρος.

Το denim jacket από τα Stradivarius

Η trench-inspired εκδοχή, με σταυρωτό πέτο, δίνει μια φρέσκια πινελιά στο κλασικό blazer και κλέβει αβίαστα την παράσταση σε κάθε look ενώ οι διακοσμητικές επωμίδες με χαραγμένο κουμπί το καθιστούν μοναδικό.

Stradivarius

Το μυστικό της επιτυχίας του βρίσκεται στην ευελιξία του αφού μπορεί να φορεθεί εξίσου εύκολα με straight-leg jeans και ballet flats για το πρωί, αλλά και με σατέν slip skirt και kitten heels για το βράδυ.

Θα λειτουργήσει σαν «γέφυρα» ανάμεσα στο casual και το polished, χωρίς να δείχνει υπερβολικά στημένο. Μπορείς να το φορέσεις με laid-back looks ή ριγμένο πάνω από βραδινά outfits για μια effortless πινελιά.