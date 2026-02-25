Πώς να το φορέσεις και εσύ

Υπάρχει ένα τζιν που έχει επανέλθει στη μόδα και οι γυναίκες επιλέγουν συχνά αφού αναδεικνύει το σώμα και χαρίζει εφέ ψηλόλιγνης σιλουέτας.



Ο λόγος για το flare jean, το ψηλόμεσο τζιν των ΄70s που αγκαλιάζει τη μέση και τους γοφούς και ανοίγει διακριτικά στο κάτω μέρος του. Το συγκεκριμένο στιλ έχουν επιλέξει πρόσφατα τόσο η Μάργκο Ρόμπι όσο και η Τζένιφερ Λόπεζ, αποδεικνύοντας πως το flare δεν είναι απλώς μια τάση της σεζόν αλλά μια επιλογή που μπορεί να γεμίσει κάθε γυναίκα με αυτοπεποίθηση.

Το τζιν που φορούν Μάργκο Ρόμπι και Τζένιφερ Λόπεζ έχει '70s αέρα και χαρίζει εφέ ψηλόλιγνης σιλουέτας

Η Μάργκο Ρόμπι για την ακρίβεια εμφανίστηκε με ένα εφαρμοστό, ψηλόμεσο σχέδιο που τόνιζε τη μέση και δημιουργούσε τη ψευδαίσθηση πιο ψηλόλιγνης σιουέτας, ενώ η Τζένιφερ Λόπεζ το συνδύασε με μια boho μπλούζα, δίνοντας έναν πιο χαλαρό αλλά θηλυκό αέρα στο σύνολο.

Γιατί όμως να το φορέσεις κι εσύ; Πρώτα απ’ όλα, επειδή είναι εξαιρετικά κολακευτικό. Η ψηλή μέση τονίζει το πιο λεπτό σημείο του σώματος, ενώ το άνοιγμα στο τελείωμα εξισορροπεί με τους γοφούς και κάνει τα πόδια να δείχνουν πιο μακριά, ιδίως αν συνδυάζεται με ψηλοτάκουνα παπούτσια. Επιπλέον, το flare jean είναι ευέλικτο, μπορεί να φορεθεί από το πρωί στο γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο, με τις επιλογές να είναι πολλές.

Για ένα chic καθημερινό look, συνδύασέ το με ένα εφαρμοστό τοπ και σακάκι. Αν θέλεις πιο ρετρό διάθεση, πρόσθεσε μια αέρινη μπλούζα με βολάν ή δαντέλα ενώ για ένα minimal αποτέλεσμα, ένα λευκό πουκάμισο και μυτερά ankle boots αρκούν.

Δες παρακάτω μερικά flare jeans για να επιλέξεις

Attrativo

Παντελόνι τζιν flare/ Δες εδώ

Answear

Karl Lagerfeld Jeans/ Δες εδώ



Zara

Ψηλόμεσο Flare/ Δες εδώ

H&M

Flared Low Jean/ Δες εδώ