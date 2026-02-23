Τα υγρά μαντηλάκια μπορεί να μοιάζουν με γρήγορη και εύκολη λύση για να καθαρίσετε τα παπούτσια σας όμως στην πραγματικότητα μπορούν να προκαλέσουν μεγαλύτερη ζημιά απ’ ό,τι νομίζετε.

Παρότι τα παπούτσια είναι σχεδιασμένα για το δέρμα ή για επιφάνειες του σπιτιού, δεν είναι κατάλληλα για υλικά όπως το δέρμα, το σουέτ ή τα συνθετικά μέρη των sneakers.

Σύμφωνα με τη Leanna Spektor, συνιδρύτρια της Brand House Direct, τα περισσότερα υγρά μαντηλάκια περιέχουν αλκοόλη και συντηρητικά που διαλύουν τη βρωμιά, αλλά ταυτόχρονα αποδυναμώνουν τα υλικά των παπουτσιών. Ειδικά στο δέρμα, αφαιρούν τα φυσικά έλαια που το διατηρούν μαλακό και ελαστικό, με αποτέλεσμα να γίνεται άκαμπτο και να «σκάει» με τον χρόνο.

Γιατί δεν πρέπει να καθαρίζεις τα παπούτσια σου με υγρά μαντηλάκια

Επιπλέον, τα χημικά συστατικά μπορούν να επηρεάσουν τις κόλλες που συγκρατούν τη σόλα με το επάνω μέρος του παπουτσιού, οδηγώντας σταδιακά σε ξεκολλήματα ή φθορές σε διακοσμητικά στοιχεία.

Ένα ακόμη πρόβλημα είναι ότι αφήνουν κατάλοιπα στην επιφάνεια, τα οποία προσελκύουν περισσότερη σκόνη και βρωμιά, κάνοντας τα παπούτσια να λερώνουν γρηγορότερα και ευκολότερα.

Αντί για υγρά μαντηλάκια, οι ειδικοί προτείνουν ένα πανί μικροϊνών με λίγο νερό και ήπιο σαπούνι, καθώς και μια μαλακή βούρτσα για τα υφασμάτινα ή mesh σημεία. Για μεγαλύτερη ευκολία, υπάρχουν και ειδικά μαντηλάκια καθαρισμού για παπούτσια, σχεδιασμένα χωρίς σκληρά χημικά, που καθαρίζουν αποτελεσματικά χωρίς να φθείρουν τα υλικά.