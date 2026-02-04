Τι παπούτσια να φορέσεις με τα baggy jeans σου – 6 επιλογές που θα το απογειώσουν

Mερικές επιλογές για να διαλέξεις

Τα baggy jeans βρίσκονται στη λίστα με τις τοπ επιλογές της εποχής. Πρόκειται για ένα στιλ που ολοένα και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν χάρη στην ευελιξία που χαρίζει και, ιδίως τον χειμώνα μπορεί να φορεθεί με αμέτρητους τρόπους.

Είτε συνδυάσεις τα baggy jeans σου με ένα πουκάμισο και blazer, είτε με ένα πλεκτό και παλτό, θα δείχνει στιλάτο και κομψό σε κάθε στιγμή της ημέρας, ωστόσο, εκείνο που πρέπει να προσέξεις σε ό,τι αφορά το styling είναι σίγουρα τα παπούτσια.

Τι παπούτσια να φορέσεις με τα baggy jeans σου

Η φαρδιά γραμμή των baggy jeans είναι ιδανική, ιδίως για τις ημέρες που έχεις δύσκολο πρόγραμμα. Αφήνουν το σώμα να «αναπνέει» και προσφέρουν μια χαλαρή αίσθηση, όταν δε, συνδυάζονται με κομψά φλατ ή παπούτσια που χαρίζουν ύψος, ο όγκος τους εξισορροπείται και γίνεται το ιδανικό κομμάτι για κάθε περίσταση.



Στις εμφανίσεις των πιο κομψών γυναικών της μόδας μπορεί κανείς να παρατηρήσει πως το στιλ του τζιν αυτού συνδυάζεται με τις κορυφαίες τάσεις στα παπούτσια. Από sneakers μέχρι μπότες και από flats μέχρι ένα χρωματιστό ζευγάρι παρακάτω έχουμε μερικές επιλογές για να διαλέξεις.

Πάρε ιδέες από τα παρακάτω looks



Trail shoes

Slouchy boots

Λεπτεπίλεπτα sneakers

Pointed toe flats

Cowboy boots

Pop of color