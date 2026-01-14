Τα sneakers που θα βλέπουμε παντού το 2026 – Από τα αυστηρώς για τρέξιμο σε εκείνα που υμνούν την balletcore αισθητική

Οι τάσεις στα sneakers του 2026 καλύπτουν κάθε γούστο

Τα sneakers δεν είναι πια μονάχα για γυμναστική – και αυτό έχει γίνει σαφές από τις προηγούμενες σεζόν αλλά και από τις προτιμήσεις των It Girls.

Αυτή τη χρονιά τα sneakers βρίσκονται παντού, συνδυάζουν την άνεση και την κομψότητα, το στιλ και τη φινέτσα με μοναδικό τρόπο και, όποιο κι αν είναι το στιλ σου, το 2026 θα βρεις σίγουρα ένα σχέδιο που θα φορέσεις με αμέτρητους τρόπους, με τα τζιν σου – ακόμη και με τα φορέματά σου.

Από τα αυστηρώς για τρέξιμο sneakers στα ρετρό τα οποία έχουν επαναφέρει οι γυναίκες της μόδας έως τα υδρίδια και εκείνα με τη λεπτεπίλεπτη γραμμή παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τις μεγαλύτερες τάσεις στα sneakers.

Τα sneakers που θα βλέπουμε παντού το 2026



Τα ρετρό sneakers

Τα sneakers που δίνουν old-school vibes έχουν κερδίσει τις καρδιές των fashion girls και χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι τα Adidas SL 72s τα οποία είναι ακόμη πιο δημοφιλή από τα εξίσου αγαπημένα Sambas και Gazelles. Φυσικά από αυτή τη λίστα δεν λείπουν τα Speedcat της Puma, τα Adidas Taekwondo, τα Nike Cortez και τα Onitsuka Tiger Mexico 66.

Trail shoes

Αντί να προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς γυμναστικής, τα παπούτσια για τρέξιμο έχουν γίνει must have. Δίνουν έναν σπορ αέρα και μπορούν να φορεθούν κυριολεκτικά με τα πάντα, από κοστούμια και τζιν μέχρι και φορέματα. Μερικά σχέδια που θα βλέπουμε παντού αυτή τη χρονιά είναι η κλασική επιλογή, τα Salomon XT- 6, τα Air Max Moto 2k της Nike, τα Asics Gels αλλά και τα New Balance 9060. Salomon XT- 6





Air Max Moto 2k Nike New Balance 9060

Slim runners

Με μία ανέμελη και cool διάθεση, εμπνευσμένα από τα '70s μέχρι και τα '90s, τα slim runners έρχονται να δώσουν μια ντελικάτη πινελιά σε κάθε εμφάνιση. Διαθέτουν λεπτεπίλεπτη φόρμα και τα χρώματα που πρωταγωνιστούν είναι, εκτός από γήινα, και ζωντανά. Θα τα φορέσεις με τα πιο εκλεπτυσμένα σου outfit και θα συνδυάζεις την άνεση με την κομψότητα με μοναδικό τρόπο. Σκέψου για παράδειγμα τα Speedcat της Puma τα οποία προαναφέραμε, ακόμη και τα Moon Shoe από τη συνεργασία με Jacquemus, τα adidas Tokyo αλλά και τα New Balance 530 SL από τη συνεργασία με τη Miu Miu.

Sneakerinas

Από την προηγούμενη κιόλας σεζόν τα είδαμε να κάνουν δυναμικά την εμφάνισή τους. Εμπνευσμένα από την balletcore αισθητική, τα υβρίδια sneakers – μπαλαρίνες έχουν την τιμητική τους και σκρολάροντας θα δεις πως υπάρχουν πολλές παραλλαγές του στιλ. Από τα Taekwondo Mei Ballet της Adidas, τα οποία είναι εμπνευσμένα από τις αρχές του 2000, μέχρι τα πιο chic με σατέν ύφασμα, σαν τα Plume satin sneakers της Miu Miu, είναι η χρονιά που θα βγάλουμε προς τα έξω την μπαλαρίνα που κρύβουμε μέσα μας.

Taekwondo Mei Ballet





Statements

Τα prints δεν θα μπορούσαν να μην ενσωματωθούν και στα sneakers. Τα fashionable σχέδια, όπως εκείνα με λεοπάρ ή και την πιο πρόσφατη εμμονή με το cow print της adidas, έχουν γίνει must have επιπλέον όμως θα δούμε και metallic σχέδια. Τέλος, βάλε στη λίστα σου για αργότερα και τα υβρίδια τύπου mules, τα οποία από την άνοιξη του 2026 θα είναι παντού.

