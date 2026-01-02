Τα sneakers έχουν πλέον κερδίσει επάξια τη θέση τους όχι μόνο στις αθλητικές δραστηριότητες αλλά και στην καθημερινότητα και δη στις εμφανίσεις στο γραφείο.

Από καθαρά αθλητικό παπούτσι, τα sneakers έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ευέλικτα κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας αφού συνδυάζουν άνεση και στιλ, επιτρέποντας σε κάθε γυναίκα να κινείται με αυτοπεποίθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς να θυσιάζει την κομψότητά της.



Σήμερα, τα sneakers δεν περιορίζονται σε μία μόνο περίσταση, μάλιστα αποτελούν κατάλληλη επιλογή για τα office looks, όπου το dress code είναι πιο χαλαρό, τα σωστά sneakers μπορούν να δείχνουν εξίσου επαγγελματικά με ένα ζευγάρι κλασικά παπούτσια.

Για μια κομψή εμφάνιση στο γραφείο, τα minimal sneakers σε ουδέτερες αποχρώσεις, όπως λευκό, μπεζ ή μαύρο, αποτελούν safe επιλογή. Είτε επιλέξεις να τα συνδυάσεις με τζιν, είτε με κοστούμι, ακόμη και με φόρεμα, τα sneakers θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη στο γραφείο και παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικές επιλογές για εσένα που αγαπάς την άνεση και την κομψότητα.



Sneakers στο γραφείο: 6 + 2 looks που συνδυάζουν άνεση και στιλ, για να εμπνευστείς

Παντελόνι + πλεκτό

Με φούστα + πλεκτό

Kοστούμι

Τζιν + πλεκτό + blazer

Cloud dancer inspo

Total black

Pop of red

Casual chic