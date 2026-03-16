Τα ζώδια που θα πρωταγωνιστήσουν το δεύτερο 15νθήμερο του Μαρτίου

Από τις 15 έως τις 31 Μαρτίου, αστρολογικές όψεις ευνοούν συγκεκριμένα ζώδια σε θέματα δράσης, ανανέωσης και νέων ξεκινημάτων.

Καθώς μπαίνουμε στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, οι αστρολογικές συνθήκες φέρνουν έντονη δυναμική αλλαγών και ευκαιριών. Ο Ήλιος πλησιάζει στον Κριό, ενισχύοντας τη διάθεση για δράση, ενώ η ατμόσφαιρα γύρω από σχέσεις και συνεργασίες παραμένει ενεργή και απαιτεί ξεκάθαρες επιλογές. Είναι μια περίοδος κατάλληλη για ανασκόπηση και ταυτόχρονα για επανεκκίνηση στόχων που είχαν μείνει σε εκκρεμότητα. Τρία ζώδια θα βιώσουν πιο έντονα αυτή την αλλαγή.

Η ενέργεια του μήνα δίνει έμφαση στη συναισθηματική αυθεντικότητα και την ανάληψη πρωτοβουλιών. Οι μέρες αυτές είναι ευνοϊκές για να ξεκαθαρίσουμε καταστάσεις, να βάλουμε προτεραιότητες και να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν ξαφνικά. Παράλληλα, η σταδιακή απομάκρυνση από περιόδους αναβολών και αβεβαιότητας επιτρέπει πιο ξεκάθαρες αποφάσεις και εστίαση σε πρακτικά θέματα.

Τα ζώδια που θα βγουν μπροστά το δεύτερο μισό του Μάρτη

Κριός

Οι Κριοί μπαίνουν σε μια περίοδο πρωτοβουλιών και δυναμικών κινήσεων. Το δεύτερο 15νθήμερο τους δίνει την ενέργεια να ξεκινήσουν νέες δράσεις και να επιδιώξουν στόχους που είχαν καθυστερήσει. Οι προσωπικές φιλοδοξίες και οι επαγγελματικές ευκαιρίες μπορούν να αναδειχθούν μέσα από αποφασιστικότητα και ξεκάθαρη στρατηγική. Είναι σημαντικό να αξιοποιήσουν την ώθηση που δίνει η ενεργοποίηση του Ήλιου στο ζώδιό τους για να προωθήσουν ό,τι έχει πραγματική αξία για αυτούς.

Ζυγός

Οι Ζυγοί θα επικεντρωθούν σε σχέσεις, συνεργασίες και διεκδίκηση ισορροπίας. Το δεύτερο μισό του Μαρτίου φέρνει ξεκαθαρίσματα σε προσωπικές και επαγγελματικές υποθέσεις, με έμφαση στη σαφήνεια και τη λήψη αποφάσεων. Οι Ζυγοί που είχαν νιώσει στασιμότητα μπορούν τώρα να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες για να προχωρήσουν σε σημαντικά βήματα και να ενδυναμώσουν τις σχέσεις τους με ξεκάθαρη επικοινωνία.

Αιγόκερως

Για τους Αιγόκερους, το διάστημα αυτό δίνει δυνατότητες σταθεροποίησης και προγραμματισμού για το μέλλον. Το δεύτερο μισό του Μαρτίου ευνοεί την οργάνωση προσωπικών στόχων, την ανασκόπηση της πορείας και τη λήψη αποφάσεων που θα έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Είναι η κατάλληλη περίοδος για να βάλουν σε τάξη υποθέσεις που αφορούν την οικογένεια, την καριέρα ή τα οικονομικά, χρησιμοποιώντας τη συγκέντρωση και τη λογική τους για να επιτύχουν αποτελέσματα.