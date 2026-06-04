Μαριάννα Τουμασάτου: «Δεν υπάρχει κανενός είδους Δημοκρατία, γίνεται κατάχρηση εξουσίας από τα ίδια τα πολιτικά πρόσωπα»

Η Μαριάννα Τουμασάτου στο vidcast του JennyGr, "Χωρίς Ταμπέλες" συζητάει για την πολιτική κατάσταση, την οδήγηση στην Αθήνα και τι περίεργο βρίσκεις στην τσάντα της

Στο 4ο επεισόδιο της εκπομπής «Χωρίς Ταμπέλες» στο Jenny.gr, η Ελένη Μπεζιριάνογλου φιλοξενεί την ηθοποιό Μαριάννα Τουμασάτου. Η Μαριάννα Τουμασάτου επιλέγει πάντα να μιλάει δημόσια χωρίς φίλτρα. Σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη, η γνωστή ηθοποιός τοποθετείται για την πολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα, την κοινωνική στάση των πολιτών, αλλά και τα στερεότυπα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε σχέση με την ηλικία τους. Με αφορμή τη νέα της θεατρική παράσταση «Τακούνια στο Βάλτο» στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, η ηθοποιός αναφέρεται επίσης στο τίμημα της ειλικρίνειάς της, στη διαχείριση της δυσλεξίας και της ΔΕΠΥ, καθώς και στην ανάγκη για συλλογική αντίδραση.

«Γίνεται κατάχρηση εξουσίας από τα πολιτικά πρόσωπα»

Η Μαριάννα Τουμασάτου πήρε σαφή θέση για τα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα της χώρας, σχολιάζοντας την επικαιρότητα αλλά και την τραγωδία των Τεμπών.

«Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανενός είδους δημοκρατία. Θεωρώ ότι γίνεται κατάχρηση εξουσίας από τα ίδια τα πολιτικά πρόσωπα... Μιλάμε για ένα, κατά τη δική μου γνώμη πάντα, δεξιοκρατούμενο, φασιστικά καθεστώς. Δεν μπορούν να μιλάνε δημοσιογράφοι, δεν μπορούν να διαδηλώσουν οι διαδηλωτές, τρώνε ξύλο.»

Η ίδια συμπλήρωσε σχετικά με την κοινωνική αντίδραση: «Δεν γίνεται να έχουν σκοτωθεί 57 πλάσματα στα Τέμπη και να κάνουμε σαν να μην έγινε. Να βγαίνει ο άλλος και να λέει "θα πάρω την μπουλντόζα"... Το θέμα είναι να μην σε αφήνουμε να κάνεις τον μάγκα».

Η δυσλεξία, η ΔΕΠΥ και το «διαφορετικό λογισμικό»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε ανοιχτά στη δυσλεξία και τη ΔΕΠΥ, εξηγώντας πώς η δυσλεξία λειτουργεί τελικά θετικά στην απομνημόνευση των θεατρικών κειμένων μέσω της φωτογραφικής μνήμης.

«Δεν υπάρχει λάθος στον άνθρωπο. Είναι άλλο λογισμικό. Είναι άλλο το Android, άλλο το iPhone. Έτσι είναι και τα μυαλά των ανθρώπων. Δεν είναι καλύτερο το ένα από το άλλο, είναι απλώς διαφορετικά. Εμένα δουλεύει έτσι, είναι λίγο πιο μπουρδουκλωμένο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η εμμηνόπαυση και τα στερεότυπα της εικόνας

Σχολιάζοντας την κριτική που δέχονται οι γυναίκες καθώς μεγαλώνουν, ιδιαίτερα στον καλλιτεχνικό χώρο, η Μαριάννα Τουμασάτου σημείωσε τις αντιφάσεις της κοινής γνώμης.

«Δεν είμαστε 25. Δεν το μάθατε από μένα, αλλά 25 δεν είμαστε πια. Ο άνθρωπος αλλάζει. Αν δεν πειραχτείς, λένε "πω πω γέρασε, κοίτα πώς έγινε". Αν πειραχτείς, λένε "κοίτα πάλι πώς έγινε". Όπως θέλει ο καθένας γίνεται. Ο καθένας επιλέγει ποια φθορά είναι πιο κοντά στις αντοχές του».

INFO:

Η Μαριάννα Τουμασάτου πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Τακούνια στο Βάλτο» του Άκη Δήμου, σε σκηνοθεσία Νίκου Μουτσινά, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη (Γιώργος Λεμπέσης). Μαζί της στη σκηνή βρίσκονται οι Αθηνά Μαξίμου, Αιμίλιος Χειλάκης, Αλέκος Σισσοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης.