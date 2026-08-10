Η Κατερίνα Κακοσαίου στο JennyGr: «Εννοείται ότι δεν αρέσουμε σε όλους και αυτό είναι απόλυτα αποδεκτό»

Η Κατερίνα Κακοσαίου μιλάει στο JennyGr για την επιτυχία της «Χημείας», τη νευροβιολογία, τη σχέση της με τα social media και τη μεγάλη συναυλία με τον Γιάννη Πλούταρχο

Αρκεί να μιλήσεις λίγα λεπτά μαζί της για να καταλάβεις ότι η Κατερίνα Κακοσαίου είναι ένα κορίτσι που πατάει γερά στα πόδια του. Με μια αφοπλιστική ηρεμία, απόλυτη ειλικρίνεια και ένα χαμόγελο που σου φτιάχνει τη διάθεση, χαράσσει σταθερά και με συνέπεια τη δική της αυτόνομη διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι.

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Κατράκειου Θεάτρου Νίκαιας στις 4 Σεπτεμβρίου για τη μεγάλη συναυλία δίπλα στον Γιάννη Πλούταρχο, η Κατερίνα μοιράζεται τις σκέψεις της στο JennyGr.

Σε μια πολύ όμορφη κουβέντα, σχολιάζει τι ψάχνουμε περισσότερο για εκείνη στο Google, θυμάται πώς ερωτεύτηκε την «Αστροφεγγιά» επειδή της θύμισε τις παλιές ελληνικές ταινίες που έβλεπε με τη γιαγιά της, και εξηγεί πώς η ενασχόλησή της με τη νευροβιολογία και την κβαντική φυσική επηρέασε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή. Παράλληλα, μιλάει ανοιχτά για τις προκλήσεις της Gen Z στα social media, την ταπεινότητα που διδάσκεται καθημερινά από τον πατέρα της, αλλά και τις μικρές, αυθόρμητες συνήθειες της καθημερινότητάς της, όπως το γιατί απορεί με όσους στέλνουν ηχητικά μηνύματα και το ότι δεν πίνει καν καφέ!

Τι ψάχνει ο κόσμος στο Google για την Κατερίνα Κακοσαίου;

Κάναμε το κλασικό πείραμα: πληκτρολογήσαμε το όνομά σου στο Google Search. Βλέποντας τι ψάχνει περισσότερο ο κόσμος δίπλα στο όνομά σου, τι σου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση; Θες να μας σχολιάσεις αυτές τις αναζητήσεις;

Από όσο βλέπω τα περισσότερα αφορούν το τραγούδι «Χημεία»! Χαίρομαι ιδιαίτερα που το αγάπησε ο κόσμος, και για μένα είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια μέχρι σήμερα από τη δική μου δισκογραφία. Βλέπω και πράγματα για τις υπόλοιπες κινήσεις μου στο τραγούδι. Συνοπτικά παρατηρώ ότι αν κάποιος πληκτρολογήσει το όνομά μου στο Google, κατά βάση θα δει πράγματα σχετικά με το τραγούδι. Χαίρομαι πολύ γι’ αυτό!

Μουσική ταυτότητα και νοσταλγικές αναφορές

Τα τελευταία χρόνια χτίζεις σταθερά το δικό σου αποτύπωμα. Αν έπρεπε να περιγράψεις τον ήχο, την αισθητική και το μουσικό σου όραμα σε κάποιον που δεν σε έχει ακούσει, ποιες λέξεις θα χρησιμοποιούσες;

Αν θα μιλούσα σε κάποιον που δεν με έχει ακούσει ποτέ στη ζωή του και βάσει της ως τώρα δισκογραφίας μου, νομίζω ότι θα με παρουσίαζα ως νέα καλλιτέχνιδα του ελληνικού ελαφρολαϊκού – ποπ λαϊκού – ρεπερτορίου. Τώρα όσον αφορά τις live εμφανίσεις, ίσως του έλεγα ότι είμαι λαϊκή τραγουδίστρια!

Ακούγοντας την «Αστροφεγγιά», διακρίνει κανείς ένα συναίσθημα που πατάει σε γνώριμα, ίσως πιο νοσταλγικά μονοπάτια, αλλά με μια πολύ φρέσκια και δική σου ερμηνεία. Τι σε συνδέει με αυτό το τραγούδι και πώς το προσέγγισες συναισθηματικά;

Η αλήθεια πίσω από αυτό το τραγούδι είναι ότι πρώτα άκουσα τη μουσική και ήδη από το πρώτο άκουσμα ερωτεύτηκα την εισαγωγή του. Με έκανε να θυμηθώ τις παλιές ελληνικές ταινίες που έβλεπες μαζί με τη γιαγιά κάποια χρόνια πριν.

Γενικώς οτιδήποτε μου θυμίζει αυτήν την εποχή μου δημιουργεί πολύ όμορφα συναισθήματα. Ύστερα ήρθε και ο στίχος, ο οποίος «ήρθε και έδεσε» που λέμε! Ο Θανάσης Πετρέλης και ο Νίκος Σαρρής δημιούργησαν ένα πολύ όμορφο τραγούδι.

Από τις θετικές επιστήμες μέχρι τη Shakira

Αν σου δινόταν η ευκαιρία να κάνεις μια εντελώς αναπάντεχη μουσική συνεργασία –είτε πρόκειται για ένα ντουέτο με έναν καλλιτέχνη από εντελώς διαφορετικό χώρο είτε για ένα είδος μουσικής που δεν περιμένει κανείς– τι θα ήταν αυτό που θα τολμούσες;

Αν μου δινόταν η ευκαιρία να κάνω μια τέτοιου είδους μουσική συνεργασία, τόσο αναπάντεχη, πιστεύω ότι θα διάλεγα έναν από τους καλλιτέχνες που με έκαναν με την όλη τους προσωπικότητα να αρχίσω το ξένο τραγούδι, σε πολύ μικρή ηλικία. Η πρώτη και κύρια ήταν πάντα η Shakira και μετά ήρθε η Miley Cyrus ως Hannah Montana. Άρα αν είχα αυτήν την τύχη, θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί τους.

Έχεις ένα πολύ ενδιαφέρον ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Πώς λειτουργεί, πώς σε επηρεάζει ο αναλυτικός τρόπος σκέψης των θετικών επιστημών όταν μπαινοβγαίνεις στη δημιουργική διαδικασία της μουσικής;

Δεν έχουν πάρα πολλά κοινά η αλήθεια είναι. Είναι δύο τομείς που διαφέρουν αρκετά, παρ' όλα αυτά όλα όσα έχω κάνει έχουν συμβάλει στο να «φτιάξουν» την προσωπικότητα της «Κατερίνας» μέχρι σήμερα. Μέσα από τις σπουδές μου όμως αξίζει να πω ότι ο δρόμος με έφερε να διαβάσω πολλά πράγματα σχετικά με τη νευροβιολογία και την κβαντική φυσική, τομείς οι οποίοι άλλαξαν αρκετά τον τρόπο σκέψης μου, πράγμα που με βοήθησε και στο τραγούδι.

Η Gen Z, τα social media και ο θόρυβος της δημοσιότητας

Ως εκπρόσωπος της Gen Z, πώς βλέπεις τον τρόπο που η γενιά σου καταναλώνει τη μουσική σήμερα; TikTok trends, γρήγορη εναλλαγή από το ένα single στο άλλο... Σου δίνει ελευθερία ή σου δημιουργεί το άγχος του να είσαι διαρκώς "viral";

Σίγουρα υπάρχει μια δυσκολία, αλλά η κάθε εποχή με τις δυσκολίες της σε μαθαίνει να προσαρμόζεσαι. Ούτως ή άλλως δεν ισχύει ότι μόνο για μένα είναι δύσκολα τα πράγματα, όλη αυτή η γενιά καλλιτεχνών αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα. Επομένως ο καθένας καλείται να βρει τον δικό του τρόπο να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες.

Τα social media έχουν δυστυχώς και μια αρκετά τοξική πλευρά. Πώς διαχειρίζεσαι όλον αυτόν τον «θόρυβο» και πώς προστατεύεις την ηρεμία σου;

Πάλι είναι κάτι που αφορά όλο τον χώρο της αναγνωρισιμότητας, επομένως αν κανείς αντιληφθεί ότι δεν είναι προσωπικό το ζήτημα αλλά γενικό, και ότι εννοείται ότι δεν αρέσουμε σε όλους και αυτό είναι απόλυτα αποδεκτό, νομίζω ότι δεν είναι κάτι που σε στεναχωρεί. Είναι ένα μέρος της δουλειάς αυτής, που απλά έρχεται στο φως σε μεγαλύτερη κλίμακα λόγω της διασημότητας. Η πραγματικότητα είναι πως σε κάθε επάγγελμα εκεί έξω υπάρχουν οι κακές και οι καλές κριτικές.

Στη σκηνή με τον Γιάννη Πλούταρχο

Τον Σεπτέμβριο ετοιμάζεστε για μια μεγάλη συναυλία με τον Γιάννη Πλούταρχο. Καλλιτεχνικά και επαγγελματικά, τι είναι αυτό που θαυμάζεις περισσότερο στον τρόπο που στέκεται στη σκηνή και ποιο είναι το πιο σημαντικό "μάθημα" που κρατάς από την εμπειρία του;

Ο Γιάννης Πλούταρχος είναι ένα πρότυπο τραγουδιστή για μένα, πρότυπο οικογενειάρχη και γενικώς αποτελεί πρότυπο για πολλά πράγματα. Η ηθική και η ταπεινότητα που τον διακατέχουν είναι αξιοσημείωτες.

Στην σκηνή στέκεται πάντα με σεβασμό προς τον κόσμο και δείχνει την ευγνωμοσύνη του σε όλους όσους έχουν πάει να τον ακούσουν. Χαρακτηριστικό του είναι να κατεβαίνει κάτω και να χαιρετά (όσες φορές είναι εφικτό) όλα τα τραπέζια. Θαυμάζω λοιπόν πολύ τη στάση του, η οποία δείχνει την αγάπη και τον σεβασμό του για το τραγούδι και τον κόσμο ταυτόχρονα, χωρίς ίχνος έπαρσης.

Στις κοινές σας εμφανίσεις συναντιούνται πρακτικά δύο διαφορετικές γενιές θεατών. Πώς βιώνεις από τη σκηνή αυτή τη γέφυρα ανάμεσα στο δικό σου κοινό και σε εκείνους που παρακολουθούν την οικογένειά σου χρόνια;

Η αλήθεια είναι ότι αποτυπώνεται και στα live ακριβώς όπως το περιμένει κανείς. Οι πιο νεαρές ηλικίες δείχνουν πιο πολύ ενθουσιασμό σε μένα παρά οι μεγαλύτεροι ηλικιακά, πράγμα που μου φαίνεται απολύτως λογικό. Είναι ωραίο όμως να βλέπεις πως είτε μεγάλοι είτε μικροί, ακούνε με χαρά όλο το πρόγραμμα.

Προσωπική διαδρομή και τα επόμενα σχέδια

Έχεις εκφράσει την ανάγκη να χαράξεις μια απόλυτα δική σου, αυτόνομη πορεία. Θυμάσαι την πρώτη φορά που ένιωσες ότι έχεις αρχίσει να χτίζεις το δικό σου, ξεχωριστό κοινό;

Ναι, σίγουρα αυτό το ένιωσα όταν πρωτοβγήκε το «Τι φταις και εσύ», που ο κόσμος φάνηκε να το αγάπησε. Ύστερα με το τραγούδι «Χημεία» ένιωσα ότι άλλαξαν πολλά πράγματα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που ο κόσμος αγάπησε τόσο πολύ αυτό το τραγούδι. Είναι και για μένα ένα από τα αγαπημένα μου, και το κατάλαβα ότι ήταν αυτό που ήθελα όταν, από τη στιγμή που ήρθε στα χέρια μου, έπαιζε στο replay συνέχεια.

Όταν σβήνουν τα φώτα των live και του στούντιο, πώς μοιάζει μια τυπική μέρα αποφόρτισης για την Κατερίνα; Πού βρίσκεις την ισορροπία σου;

Συνήθως παίρνω λίγο χρόνο για μένα και είτε γράφω τις σκέψεις μου, είτε κάνω διαλογισμό, είτε απλά χαλαρώνω χωρίς να κάνω πολλά πράγματα μένοντας μέσα στο σπίτι. Κάπως έτσι αποφορτίζομαι. Η αλήθεια είναι όμως ότι σπανίως νιώθω φορτισμένη· ό,τι με ενοχλεί συνήθως αποφεύγω να το σκέφτομαι και αυτό με βοηθάει αρκετά.

Τι περιλαμβάνουν τα επόμενα σχέδιά σου;

Τα επόμενα σχέδιά μου σίγουρα περιλαμβάνουν νέα τραγούδια που έρχονται και ανυπομονώ να τα ακούσει ο κόσμος. Εύχομαι να τα αγαπήσουν όπως τα αγάπησα και εγώ μαζί με τους δημιουργούς. Κάποια είναι ήδη έτοιμα, και η αναζήτηση συνεχίζεται. Και βέβαια, τη συναυλία μας στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας στις 4 Σεπτεμβρίου! Ανυπομονώ για αυτή τη βραδιά!

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