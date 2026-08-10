Ρεμπέκα Γκρίνσπαν: Η πρώτη γυναίκα που αποτελεί φαβορί να γίνει Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ

Αν η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν εκλεγεί, θα γίνει όχι μόνο η πρώτη γυναίκα Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ, αλλά και η πρώτη Εβραία που θα αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση.

Η μάχη για την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών έχει ήδη ξεκινήσει και, αυτή τη στιγμή, ένα όνομα φαίνεται να ξεχωρίζει. Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, διπλωμάτης από την Κόστα Ρίκα και πρώην αντιπρόεδρος της χώρας, εμφανίζεται ως η ισχυρότερη υποψήφια για να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει τη θέση της Γενικής Γραμματέως του ΟΗΕ.

Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, η οποία είναι σήμερα επικεφαλής της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), θεωρείται η επικρατέστερη, καθώς φέρεται να έχει τη διακριτική υποστήριξη του σημερινού Γενικού Γραμματέα, Αντόνιο Γκουτέρες, του οποίου η θητεία ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Σύμφωνα με την άτυπη παράδοση, ο επόμενος επικεφαλής του ΟΗΕ αναμένεται να προέρχεται από τη Λατινική Αμερική.

Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν πήρε το «πράσινο φως» από την πρώτη άτυπη ψηφοφορία

Σε μια πρώτη, μυστική ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας, στην οποία τα 15 μέλη κλήθηκαν να εκφράσουν την άποψή τους για κάθε υποψήφιο, η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν συγκέντρωσε δέκα θετικές ψήφους, τέσσερις ουδέτερες και μόλις μία αρνητική. Πίσω της βρίσκεται η Κάρολιν Ροντρίγκες-Μπέρκετ από τη Γουιάνα, πρώην πρέσβειρα της χώρας στον ΟΗΕ, η οποία συγκέντρωσε εννέα θετικές ψήφους, δύο αρνητικές και τέσσερις ουδέτερες.

Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα δεν είναι μόνο πόσες θετικές ψήφους συγκεντρώνει κάθε υποψήφια, αλλά και από πού προέρχονται οι αρνητικές. Για την εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα απαιτούνται τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφοι στο Συμβούλιο Ασφαλείας, χωρίς κανένα βέτο από τα πέντε μόνιμα μέλη - ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν θεωρείται από κάποιους η υποψήφια της συνέχειας, έχοντας την άτυπη υποστήριξη του Αντόνιο Γκουτέρες», ανέφερε δυτικός διπλωμάτης. Όπως εξήγησε, το κρίσιμο στοιχείο θα είναι η προέλευση των αρνητικών ψήφων, καθώς μια ισχυρή ένσταση από τη Ρωσία, την Κίνα ή τις ΗΠΑ θα μπορούσε να οδηγήσει τη διαδικασία σε αδιέξοδο.

Η συγκινητική οικογενειακή ιστορία της Ρεμπέκα Γκρίνσπαν

Η υποψηφιότητα της Ρεμπέκα Γκρίνσπαν έχει, όμως, και μια ιδιαίτερη προσωπική διάσταση. Οι γονείς της ήταν Εβραίοι πρόσφυγες από την Πολωνία που έφτασαν στην Κόστα Ρίκα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ οι γονείς της μητέρας της δολοφονήθηκαν από τους Ναζί. Αν εκλεγεί, θα γίνει όχι μόνο η πρώτη γυναίκα Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ, αλλά και η πρώτη Εβραία που θα αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση.

Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για την οικογενειακή ιστορία της και για το πώς η ειρήνη διαμόρφωσε τη ζωή της. Σε παλαιότερη ομιλία της στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είχε αναφερθεί στους γονείς της, λέγοντας πως ήταν «δύο πρόσφυγες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου» που βρήκαν «σεβασμό και αξιοπρέπεια σε μια μικρή χώρα, την Κόστα Ρίκα. Είμαι κόρη αυτής της ειρήνης, μια απόδειξη του τι μπορεί να κάνει η ειρήνη», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η σχέση της οικογένειάς της με το Ισραήλ είναι, επίσης, ιδιαίτερη. Η αδελφή της μετακόμισε στη χώρα, όταν ήταν 17 ετών, για να σπουδάσει χημεία στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο, ενώ η ανιψιά και ο ανιψιός της έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία τους στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις. Την ίδια στιγμή, η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν βρίσκεται επικεφαλής ενός οργανισμού του ΟΗΕ, που έχει καταγράψει με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο τις οικονομικές συνέπειες της ισραηλινής κατοχής στα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Η μάχη για την κατάκτηση της θέσης αναμένεται δύσκολη

Η μάχη, πάντως, δεν έχει κριθεί ακόμα. Μεταξύ των υποψηφίων που φαίνεται να αντιμετωπίζουν σημαντικές αντιστάσεις βρίσκεται και η πρώην πρόεδρος της Χιλής, Μισέλ Μπατσελέτ, η οποία έχει διατελέσει και Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει εκφράσει αντιρρήσεις για τη στάση της απέναντι στην Κίνα, θεωρώντας ότι υπήρξε υπερβολικά ήπια σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα αναμένεται να είναι κρίσιμη για έναν οργανισμό που βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με σοβαρές προκλήσεις. Τα Ηνωμένα Έθνη προχωρούν σε περικοπές προσωπικού της τάξης του 20%, ενώ ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα ως διεθνούς διαμεσολαβητή μοιάζει να περιορίζεται, καθώς άλλοι διεθνείς παράγοντες αναλαμβάνουν ολοένα μεγαλύτερο ρόλο.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η εκλογή της πρώτης γυναίκας στην κορυφή του ΟΗΕ θα είχε αναμφίβολα ιστορικό χαρακτήρα. Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν έχει αυτή τη στιγμή το προβάδισμα. Το αν θα καταφέρει, όμως, να περάσει από τις ισορροπίες του Συμβουλίου Ασφαλείας και να φτάσει στην κορυφή, θα φανεί τους επόμενους μήνες.

