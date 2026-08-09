3 ζώδια θα μπουν σε σκληρά διλήμματα μέχρι τις 15/8 - Τέλος οι υπεκφυγές

Αυτά τα ζώδια θα βρεθούν αντιμέτωπα με την αλήθεια τους μέχρι τα μέσα του Αυγούστου.

Ο Αύγουστος προχωρά και για τρία ζώδια οι επόμενες ημέρες δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για αναβολές και υπεκφυγές. Μέχρι τις 15 Αυγούστου, καταστάσεις που μέχρι τώρα έμεναν μετέωρες ζητούν απαντήσεις, ενώ διλήμματα που είχαν αποφευχθεί επιστρέφουν πιο έντονα στο προσκήνιο. Οι αποφάσεις μπορεί να μην είναι εύκολες, όμως φαίνεται πως η στιγμή για να αντιμετωπιστεί η πραγματικότητα έχει πλέον φτάσει.

Το ζητούμενο δεν είναι απαραίτητα να πάρουν όλοι τις «σωστές» αποφάσεις, αλλά να σταματήσουν να αγνοούν αυτό που πραγματικά θέλουν. Ένα δίλημμα στα αισθηματικά, μια επαγγελματική επιλογή ή ακόμη και η ανάγκη να μπει ένα οριστικό τέλος σε μια κατάσταση που έχει κάνει τον κύκλο της μπορεί να φέρει ένταση. Για τα τρία ζώδια που ακολουθούν, οι επόμενες ημέρες λειτουργούν σαν ένα είδος ξεκαθαρίσματος: η αλήθεια βγαίνει στην επιφάνεια και οι υπεκφυγές δεν μπορούν πλέον να κρύψουν το πραγματικό πρόβλημα.

Αυτά τα ζώδια θα αντιμετωπίσουν την αλήθεια κατάματα μέχρι 15/8

Κριός

Ο Κριός καλείται να πάρει μια απόφαση που αφορά κυρίως την προσωπική πορεία του. Μπορεί να αισθάνεται ότι βρίσκεται ανάμεσα σε δύο επιλογές, με τη μία να του προσφέρει ασφάλεια και τη δεύτερη να τον καλεί να ρισκάρει και να διεκδικήσει κάτι διαφορετικό. Το πρόβλημα είναι πως όσο καθυστερεί να αποφασίσει, τόσο μεγαλώνει η εσωτερική του ένταση.

Μέχρι τις 15 Αυγούστου, μια συζήτηση ή μια εξέλιξη μπορεί να τον αναγκάσει να δείξει ξεκάθαρα τι θέλει. Αν πρόκειται για μια σχέση, ίσως χρειαστεί να απαντήσει στο ερώτημα αν βλέπει πραγματικά μέλλον ή αν παραμένει από συνήθεια και φόβο για το άγνωστο. Αν το δίλημμα αφορά τα επαγγελματικά, θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην άνεση του γνώριμου και στην προοπτική μιας αλλαγής.

Το σημαντικό για τον Κριό είναι να μην πάρει απόφαση μόνο και μόνο για να τελειώνει με την πίεση. Η ουσία είναι να ακούσει τις πραγματικές του ανάγκες και να αναλάβει την ευθύνη της επιλογής του.

Ζυγός

Για τον Ζυγό, το δίλημμα έχει έντονα συναισθηματικό χαρακτήρα. Είναι ένα ζώδιο που συχνά προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες και να αποφύγει τις συγκρούσεις, όμως αυτή τη φορά μπορεί να διαπιστώσει ότι δεν γίνεται να ικανοποιήσει τους πάντες. Κάποιος θα πρέπει να απογοητευτεί και κάποια επιλογή θα πρέπει να γίνει.

Μέχρι τα μέσα Αυγούστου, μια σχέση ή μια σημαντική προσωπική κατάσταση μπορεί να φτάσει σε σημείο καμπής. Ο Ζυγός ίσως χρειαστεί να αποφασίσει αν θα δώσει ακόμη μία ευκαιρία ή αν θα κλείσει οριστικά μια πόρτα που παραμένει ανοιχτή περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Παράλληλα, ένα πρόσωπο μπορεί να ζητήσει ξεκάθαρες απαντήσεις και να μην είναι πλέον διατεθειμένο να περιμένει.

Αυτή την περίοδο, το μεγαλύτερο μάθημα για τον Ζυγό είναι πως η αναποφασιστικότητα αποτελεί και αυτή μια απόφαση. Όσο περισσότερο αποφεύγει να πάρει θέση, τόσο περισσότερο αφήνει τις συνθήκες να αποφασίζουν για εκείνον.

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα που αγγίζει την ανάγκη του για σταθερότητα. Έχει μάθει να σχεδιάζει προσεκτικά τα βήματά του και να μην εγκαταλείπει εύκολα κάτι στο οποίο έχει επενδύσει χρόνο και κόπο. Όμως μέχρι τις 15 Αυγούστου μπορεί να χρειαστεί να αναρωτηθεί αν αξίζει πραγματικά να συνεχίσει να κρατά μια κατάσταση μόνο και μόνο επειδή έχει ήδη επενδύσει σε αυτήν.

Το δίλημμα μπορεί να αφορά μια επαγγελματική ευκαιρία, μια συνεργασία ή ακόμη και μια σχέση που δεν εξελίσσεται όπως θα ήθελε. Από τη μία πλευρά υπάρχει η ανάγκη να διατηρήσει τον έλεγχο και να προστατεύσει όσα έχει χτίσει. Από την άλλη, υπάρχει η επιθυμία να κάνει ένα βήμα που μέχρι τώρα φοβόταν.

Οι επόμενες ημέρες τον καλούν να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του. Αν κάτι δεν τον εκφράζει πλέον, δεν σημαίνει ότι απέτυχε. Μπορεί απλώς να σημαίνει ότι οι ανάγκες του άλλαξαν. Και αυτή ακριβώς η παραδοχή ίσως είναι το πρώτο βήμα για μια σημαντική αλλαγή.