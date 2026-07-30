Τρεις ταινίες που ξεχώρισαν στους κινηματογράφους και πλέον μπορείς να απολαύσεις στις streaming πλατφόρμες

Τώρα που ο χρόνος κυλά πιο αργά από ποτέ (ο Ιούλιος γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα;), το να δεις ταινίες και σειρές, μοιάζει ειδυλλιακό. Ειδικά αν βρίσκεσαι μια ανάσα από την άδεια. Καλές οι βόλτες, αλλά σαν την βεράντα ή τη δροσιά του σπιτιού σου, δεν έχει.

Το υπέροχο είναι πως αυτό το Σαββατοκύριακο δεν χρειάζεται να ψάξεις ποιες ταινίες να δεις. Θα δεις τρεις και τίποτε άλλο. Σου εγγυώμαι ότι δεν θα χάσεις τον χρόνο σου.

Netflix, HBO Max και Disney+ έδωσαν την εύκολη λύση και πρόσθεσαν τρεις ταινίες, απευθείας από την μεγάλη οθόνη. Έχουμε την Anora, που βραβεύτηκε με πέντε Όσκαρ, το σίκουελ του The Devil Wears Prada και τέλος, το υπέροχο The Drama.

Αναλυτικά οι τρεις ταινίες που θα δεις το Σαββατοκύριακο

Anora

Η ταινία που βραβεύτηκε με πέντε Όσκαρ, είναι επιτέλους στο Netflix. Η Anora του Σον Μπέικερ, χωρίς φανφάρες και σκάνδαλα να το περικυκλώνουν, κατάφερε να γίνει το απόλυτο φαβορί πέρυσι και να επιβεβαίωσει αυτό που εξαρχής λεγόταν: πως ήταν μία από τις καλύτερες ταινίες του 2025.

Αν δεν την είδες στην μεγάλη οθόνη, τώρα είναι η ευκαιρία σου. Η Anora είναι μια σύγχρονη κωμωδία που η πλοκή της επικεντρώνεται σε μία νεαρή κοπέλα που εργάζεται ως σεξεργάτρια στο Μανχάταν. Η γνωριμία της με τον Ιβάν, ένας 20χρονος Ρώσος γόνος ολιγαρχών, θα της αλλάξει τη ζωή. Ζουν στιγμιαία ένα παραμύθι -ξέρεις, αυτό που νομίζεις πως τα πάντα γύρω σου έχουν σταματήσει - μέχρι τη στιγμή που η πραγματικότητα χτυπά την πόρτα.

Γιατί ναι, όσο ρομαντικά κι αν βλέπεις τα πράγματα, αυτή πάντα θα σε βρει. Οι γονείς του Ιβάν θα την κυνηγήσουν και θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να εμποδίσουν τον γάμο τους.

Αξίζει να τη δεις, πρώτον για τη σκηνοθεσία και το σενάριο, και δεύτερον, για την υπέροχη Μάικι Μάντισον.

The Drama

Όταν ανακοινώθηκε το The Drama, ξέραμε ένα πράγμα: πώς ανυπομονούσαμε να δούμε τη Ζεντάγια και τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως κινηματογραφικό ζευγάρι. Η προώθηση και μόνο, την έκανε σίγουρα από τις ταινίες της χρονιάς. Οι απόψεις διίστανται, τελικά, γι’αυτό, αλλά είναι δεδομένο πως πρέπει να τη δεις τώρα που το HBO Max την βάζει στην πλατφόρμα του. Στις 31 Αυγούστου συγκεκριμένα, οπότε υπομονή μία μέρα ακόμα.

Youtube

Το The Drama παρακολουθεί τη σχέση ενός ζευγαριού που καταρρέει λίγο πριν τον γάμο. Μια απόλυτα καυστική κωμωδία που κρύβει ένα δυνατό plot twist. Λογικά θα το γνωρίζεις, ακόμα κι αν δεν την έχεις δει, ωστόσο αξίζει πολύ να δεις την ταινία για τις ερμηνείες και μόνο.

Η ιστορία ακολουθεί την Έμμα και τον Τσάρλι. Οι δυο τους ετοιμάζονται να παντρευτούν, ωστόσο η σχέση τους δοκιμάζεται αρκετά πριν την μεγάλη μέρα. Υπάρχει ένταση, όπως είναι λογικό, υπάρχει όμως και καλό χιούμορ. Βάλε την στη λίστα σου για το Σαββατοκύριακο.

The Devil Wears Prada 2

Πολύ σύντομα απ’ όσο περίμενα, το Disney+ έφερε στην πλατφόρμα του μία από τις καλύτερες ταινίες που είδα φέτος - μέχρι στιγμής. Το The Devil Wears Prada 2 είναι αυτή η comfort ταινία που θα τη δεις για να περάσεις καλά, αλλά ταυτόχρονα θα σε πιάσει και νοσταλγία για την πρώτη.

Και αυτή η νοσταλγία είναι που μας έκανε όλους να τρέξουμε στις αίθουσες και τα θερινά σινεμά, γιατί είναι πολύ ωραίο να βλέπεις ξανά την Μέριλ Στριλ, την Αν Χάθαγουεϊ, τον Στάνλεϊ Τούτσι και την Έμιλι Μπλαντ, είκοσι χρόνια αργότερα. Εξού και σημείωσε τεράστια επιτυχία στο παγκόσμιο box office, κατακτώντας τον κόσμο της μόδας και των media από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας της.

Η ιστορία συνεχίζεται ως εξής: Η Άντι Σακς επιστρέφει στο περιοδικό Runway ως νέα αρχισυντάκτρια κι εκεί βρίσκει το αυστηρό, πρώην αφεντικό της, Μιράντα να έρχεται αντιμέτωπη με απειλές που θέτουν σε κίνδυνο την λαμπερή αυτοκρατορία της. Άσπονδες φίλες από τα παλιά και νέα πρόσωπα ανεβαίνουν στην πασαρέλα σε αυτό το σίκουελ.