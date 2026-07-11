Γιατί όλοι μιλούν για το Cinobo Μασκώτ, το νέο θερινό σινεμά της Αθήνας;

Μιλήσαμε με τον Χρήστο Μπεχτσή, head of distribution του Cinobo, για το Cinobo Μασκώτ που βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας

Το καλοκαίρι, άλλοι μετράνε παγωτά και μπάνια. Εγώ, ταινίες στα θερινά σινεμά. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους που ανυπομονώ περισσότερο γι’ αυτή την εποχή - ίσως γιατί έχει χαθεί αυτός ο ρομαντισμός στην μονότονη καθημερινότητα, ποιος ξέρει. Το σίγουρο είναι πως η πρωτεύουσα κρύβει διαμαντάκια, και ένα ακόμη, άνοιξε μόλις τις πόρτες του. Ο λόγος για το Cinobo Μασκώτ που δεσπόζει ανανεωμένο και έτοιμο να γράψει νέες σελίδες, στο Πάρκο Ηρώων.

Το Cinobo ανέλαβε να δώσει ζωή στον ιστορικό κινηματογράφο Μασκώτ, που μετρά 35 χρόνια ζωής. Αν και, δυστυχώς, τα τελευταία, είχε γνωρίσει την εγκατάλειψη. «Το Cinobo Μασκώτ προέκυψε μετά την πρόκληση του Δημου Μοσχάτου να συμμετέχουμε στον διαγωνισμό μισθωσής του. Όταν το πρωτοείδαμε, είδαμε μαζί τα τεράστια προβλήματα στον χώρο, αλλά και τις μεγάλες δυνατότητες αναπτυξης που είχε», μου εξηγεί ο Χρήστος Μπεχτσής, head of distribution του Cinobo.

Το Cinobo Μασκώτ βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, μόλις 12 λεπτά από το κέντρο, χωρίς όμως την γνώριμη φασαρία της, αλλά και με ένα πάρκο 40 στρεμμάτων για την απαραίτητη δροσιά. «Το πάρκο των 40 στρεμμάτων που μέσα βρίσκεται ο κινηματογράφος, δίνει το πράσινο και την ομορφιά, την έλλειψη εξωτερικών θορύβων, την δυνατότητα πάρκινγκ και φυσικά το να παίζεται η ταινία στην ένταση του ήχου που πρέπει, χωρίς να ενοχλούνται οι περίοικοι», συνεχίζει ο Χρήστος Μπεχτσής.

Instagram / Cinobo Maskot

Το όραμα του Cinobo Μασκώτ

Μετά το εμβληματικό Cine Paris που ξεκίνησε τη λειτουργία του ξανά από το Cinobo, αλλά και το Cinobo Πατησίων, το Cinobo Μασκώτ φιλοδοξεί να γίνει ένα θερινό σινεμά που θα γίνει πόλος έλξης των σινεφίλ - κάτι που, εδώ που τα λέμε, ξέρει ήδη πώς να το κάνει η streaming πλατφόρμα. Με μία αναζήτηση, άλλωστε, μπορεί κανείς να το επιβεβαιώσει. Όπως αναφέρει ο Χρήστος Μπέχτσής, «το όραμα, αλλά και το στοίχημα της πραγματοποίησης του θερινού σινεμά, ήταν να μετατρέψουμε έναν παραμελημένο και παρηκμασμένο κινηματογράφο, με πολλά προβλήματα στις υποδομές του, σε ένα θερινό σινεμά που θα αποτελέσει πόλο έλξης των σινεφίλ, όχι μόνο της γειτονιάς, αλλά και συνολικά της πόλης. Φυσικά, αυτό έπρεπε να γίνει σε 40 ημέρες, για να μην χαθεί η φετινή σεζόν».

Ο πρώτος κιόλας μήνας προβλέπεται πολύ δυνατός στο Cinobo Μασκώτ όσον αφορά τις ταινίες, αφού πρόκειται για κοινή συνισταμένη της ομάδας του Cinobo, με τη συμβολή του Άκη Καπράνου. «Η πρώτη ταινία που παίξαμε, δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την Χαμένη Λεωφόρο. Ένας χαμένος κινηματογράφος, σε ένα έρημο, σχεδόν, πάρκο, δίπλα σε μια λεωφόρο», λέει ο Χρήστος Μπέχτσης.

Instagram / Cinobo Maskot

Ουσιαστικά, το Cinobo Μασκώτ είναι ένα σημείο συνάντησης για όσους πιστεύουν ότι το σινεμά δεν είναι μόνο επιλογή, αλλά περιπέτεια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ανάρτηση στο Instagram.

Φυσικά, το Cinobo το αγαπάμε και για τις cult ταινίες. Ρωτώντας, λοιπόν, τον Χρήστο γιατί πλέον αναζητάμε κλασσικές ταινίες στα θερινά σινεμά, μου απαντά πως «το σινεμά είναι μια διαχρονική υπόθεση και ειδικά μέσα σε ένα εναλλακτικό ρεπερτόριο, βρίσκουν καταφύγιο και οι νοσταλγοί, αλλά κυρίως τα νέα παιδιά που ανακαλύπτουν κατά βάση μια κοινωνική εμπειρία, αλλά ταυτόχρονα και την πολυχρωμία και την παγκοσμιότητα της 7ης τέχνης».

Το Cinobo Μασκώτ άνοιξε τις πόρτες του στις 2 Ιουλίου και ήδη οι πρώτες αντιδράσεις του κόσμου είναι θετικές. «Ο κόσμος το αγκάλιασε ήδη από την πρώτη μέρα και είναι ένας κόσμος πολυποίκιλος και πολύχρωμος, όπως και το σινεμά που φιλοξενεί το Cinobo Μασκώτ. Άλλωστε, εμείς του Cinobo, είμαστε πάντα και εκ φύσεως “No borders”».

Info:

Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 2, Ταύρος (Πάρκο Ηρώων Ενόπλων Δυνάμεων, Σταθμός Προαστιακού Ρουφ - Διαθέτει δωρεάν φυλασσόμενο parking)

Γενική είσοδος: 8.00€ / Άνω 65, άνεργοι, φοιτητές, ΑμεΑ, παιδιά: 6.00€