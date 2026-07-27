Το "A Toxic Love Story" στο Netflix είναι το πιο εθιστικό true crime που είδα τελευταία

Το A Toxic Love Story στο Netflix μοιάζει να βγήκε από μία καλογυρισμένη ταινία, και όχι από την πραγματική ζωή

Το «A Toxic Love Story», το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix που γρήγορα σκαρφάλωσε στην πέμπτη θέση του ελληνικού Top10, είναι μια ακόμη αληθινή ιστορία, που καταλαβαίνεις πως τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται - από τις πολλές που υπάρχουν στην πλατφόρμα, αλλά που σε συγκλονίζει το ίδιο. Στην προκειμένη περίπτωση δε, το σενάριο μοιάζει να βγήκε από μία ταινία με δυνατά plot twists και όχι από μια πραγματική υπόθεση που συγκλόνισε την Καλιφόρνια.

Σε αυτό το true crime τα έχουμε όλα. Εφαρμογές γνωριμιών, που ποτέ δεν προμηνύουν κάτι καλό, ψέματα, σεξουαλικές φαντασιώσεις, stalking και απειλές. Δηλαδή, βούτυρο στο ψωμί για το Netflix.

Το A Toxic Love Story εξετάζει την υπόθεση της Michelle Hadley, μιας γυναίκας που πέρασε 88 ημέρες στη φυλακή, το 2016, για ένα έγκλημα που, τελικά, δεν διέπραξε. Ωστόσο, το κουβάρι ήταν τόσο μπλεγμένο που ακόμα και όταν φτάνεις στην άκρη του, αδυνατείς να πιστέψεις πόσο προβληματική ήταν αυτή η κατάσταση.

Tudum

A Toxic Love Story: Η αληθινή ιστορία του νέου ντοκιμαντέρ στο Netflix

Όλα ξεκινούν το 2016, όταν ο Ian Diaz και η σύζυγός του Angela Connell, λαμβάνουν τα πρώτα απειλητικά email από έναν λογαριασμό με την ονομασία «Lilithistruth». Το ζευγάρι ενημέρωσε την τοπική αστυνομία για να καταγγείλει διαδικτυακή παρενόχληση και εξέφρασε τις υποψίες του: ότι η πρώην σύντροφος του Ian, Michelle, κρύβεται από πίσω.

Στη συνέχεια τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο βίαια. Ο εν λόγω λογαριασμός δημοσίευσε φωτογραφίες της Angela στο Craigslist, προσκαλώντας άντρες να τη βιάσουν στο διαμέρισμα στο Άναχαϊμ, όπου έμενε.

Προκειμένου να ξεθολώσει το τοπίο, έπρεπε πρώτα να ξεκαθαριστεί το πώς γνωρίστηκαν η Michelle και ο Ian - κι αυτό είναι που κάνει το ντοκιμαντέρ του Netflix. Όπως σχεδόν συμβαίνει τις περισσότερες φορές σε τέτοιες υποθέσεις, μια ιστοσελίδα γνωριμιών τους έφερε κοντά το 2013. Οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν πολύ γρήγορα και τον Μάιο του 2015 αγόρασαν διαμέρισμα στο Άναχαϊμ.

Η σχέση τους έληξε άδοξα τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, όπως εξηγεί προς το τέλος του ντοκιμαντέρ η Michelle.

Tudum

Τέσσερις μήνες αργότερα, ο Ian γνώρισε την Angela και σε χρόνο μηδέν, παντρεύτηκαν. Τον Μάιο του 2016, η Angela του είπε πως είναι έγκυος σε δίδυμα. Έναν μήνα αργότερα, ξεκίνησαν τα απειλητικά μηνύματα, μεταξύ των οποίων υπήρχαν και σοκαριστικές φωτογραφίες με μωρά.

Για εβδομάδες, η Angela δεχόταν καταιγισμό μηνυμάτων, μέχρι που κατήγγειλε πως ένας άνδρας φορώντας μάσκα, εισέβαλε στο σπίτι και της επιτέθηκε. Η Michelle, που ήταν η κύρια ύποπτη, συνελήφθη με πολλαπλές κατηγορίες που θα μπορούσαν να της δώσουν μέχρι και ισόβια ως ποινή.

Η υπόθεση καλύφθηκε από τα μέσα ενημέρωσης και το πρόσωπο της Michelle έπαιζε παντού. Σύντομα, η οικογένειά της ένιωσε να μπαίνει στο περιθώριο εξαιτίας της.

Tudum

Τι πραγματικά συνέβη

Όσο προχωρά το ντοκιμαντέρ στο Netflix, καταλαβαίνεις πως τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Απλά δεν μπορείς να φανταστείς πόσο διαφορετικά είναι. Μετά από τρεις μήνες που η Michelle βρισκόταν στη φυλακή, οι αρχές ανακάλυψαν πως τα email προέρχονταν από το σπίτι του Ian και της Angela, χρησιμοποιώντας πολλαπλούς λογαριασμούς και υπηρεσίες VPN ώστε να φαίνεται ότι αποστολέας ήταν η Michelle.

Από εκεί και έπειτα, τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους. Το γεγονός, δε, πως ο Ian εργαζόταν ως αναπληρωτής ομοσπονδιακός αστυνόμος, οδήγησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να εξετάσει από την αρχή την υπόθεση και να φτάσει στο συμπέρασμα πως εκείνος ήταν πίσω απ’όλα.

Ήταν όμως η Angela αθώα;

Σε καμία περίπτωση. Το A Toxic Love Story εξετάζει και τη δική της ιστορία, η οποία ήταν εκείνη που ουσιαστικά εξιχνίασε την υπόθεση. Για την ακρίβεια, που έθεσε υπό αμφισβήτηση την ενοχή της Michelle.

Ο πρώην σύντροφός της Angela, Jason Rayburn, μίλησε στο ντοκιμαντέρ του Netflix και εξιστόρησε το τι έζησε μαζί της, όταν εκείνη προσποιήθηκε πως έπασχε από καρκίνο στον τράχηλο. Σας το είπα; Ένα κουβάρι η ιστορία τους. Φυσικά, δεν περίμενε ποτέ δίδυμα.

Οι ποινές

Το 2017, η Angela συνελήφθη στο Φοίνιξ της Αριζόνα και κατηγορήθηκε για δέκα κακουργήματα. Παραδέχθηκε την ενοχή της για απάτη, παράνομη κατακράτηση και ψευδή καταγγελία εγκλήματος και περίπου εννέα μήνες αργότερα καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια κάθειρξης.

Σε συνέντευξη Τύπου το 2017, ο τότε εισαγγελέας της Κομητείας Όραντζ, Tony Rackauckas, δήλωσε ότι ήταν «αδιανόητο» γιατί η Angela επινόησε ένα τόσο σατανικό σχέδιο για να βλάψει μια αθώα γυναίκα, προσθέτοντας ότι δεν έδειξε «καμία μεταμέλεια, συμπόνια ή ενσυναίσθηση για το θύμα».

Όσο για τον Ian Diaz, οι ομοσπονδιακοί ερευνητές χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να αποδείξουν τη συμμετοχή του. Συνελήφθη τον Μάιο του 2021 και το 2023 ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων τον έκρινε ένοχο. Εκτίει την ποινή του στο ομοσπονδιακό σωφρονιστικό ίδρυμα FMC Fort Worth, με προγραμματισμένη ημερομηνία αποφυλάκισης την 31η Ιανουαρίου 2031.

Το A Toxic Love Story στο Netflix, είναι σίγουρα ένα ντοκιμαντέρ που δεν θα χάσεις τον χρόνο σου αν το δεις.