Όντρεϊ Χέπμπορν: Το τρομακτικό περιστατικό που την έκανε να αποχωριστεί τον γιο της για 4 χρόνια

Η αλήθεια ήταν, βέβαια, τελείως διαφορετική

Ένα τρομακτικό περιστατικό που έλαβε χώρα το 1975, έκανε την Όντρεϊ Χέπμπορν να τρέμει για την ασφάλεια της οικογένειάς της. Η αλήθεια όμως δεν ήταν αυτή που φανταζόταν.

Ο Σον Χέπμπορν Φέρερ, ο μεγαλύτερος από τους δύο γιους της Όντρεϊ Χέπμπορν, θυμάται ένα περιστατικό κατά το οποίο ο πατριός του, ο δεύτερος σύζυγος της ηθοποιού, Αντρέα Ντότι, λίγο έλειψε να απαχθεί έξω από το οικογενειακό τους σπίτι. Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο από το 1969 έως το 1982, ενώ προηγουμένως η ηθοποιός ήταν παντρεμένη με τον Μελ Φέρερ.

Ο 66χρονος, σήμερα, Σον Χέπμπορν Φέρερ αφηγείται το περιστατικό στο βιβλίο Intimate Audrey: An Authorized Biography, το οποίο συνέγραψε με τη Γουέντι Χόλντεν. Θυμάται ότι γευμάτιζε με τη μητέρα του όταν ο Ντότι εισέβαλε στο δωμάτιο, με το κεφάλι του να αιμορραγεί, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Ήταν εμφανώς συγκλονισμένος και μας είπε ότι τέσσερις άνδρες που φορούσαν μάσκα τού επιτέθηκαν καθώς έφευγε από το ιατρείο του. Προσπάθησαν να τον σύρουν μέσα σε μια Mercedes που τους περίμενε. Όταν αντιστάθηκε, τον χτύπησαν στο κεφάλι με το όπλο. Κατάφερε όμως να ξεφύγει από τα χέρια τους και να συρθεί κάτω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, όπου προκάλεσε τόσο μεγάλη αναστάτωση ώστε οι φύλακες ασφαλείας της περιοχής έσπευσαν να τον σώσουν».

Την επόμενη μέρα, η Όντρεϊ Χέπμπορν συζήτησε με τον γιο της, Σον, για να του εξηγήσει τι είχε συμβεί. Όπως μεταφέρει το People από το βιβλίο, τού έδωσε δύο επιλογές: ή να μείνει στη Ρώμη μαζί τους, αλλά να τον συνοδεύουν διαρκώς σωματοφύλακες ή να μπει στο οικοτροφείο στην Ελβετία, όπου θα βρισκόταν σε ένα ασφαλές περιβάλλον και με προσωπική ελευθερία.

Τότε, ο Σον την ρώτησε με ποιο από τα δύο θα αισθανόταν εκείνη πιο ήρεμη, με την Όντρεϊ Χέπμπορν να του παραδέχεται πως αν και θα υπέφερε που δεν θα τον έβλεπε συχνά, προτιμούσε το οικοτροφείο.

«Η μητέρα μου κι εγώ ήμασταν αχώριστοι και η σκέψη ότι θα την άφηνα μου ράγιζε την καρδιά. Όμως δεν άντεχα να τη βλέπω τόσο ανήσυχη, γι' αυτό έκανα αυτό που μου ζήτησε και εγκατέλειψα ολόκληρη τη ζωή μου: τους συμμαθητές μου, το ποδόσφαιρο και τη γλυκιά ζωή της Ρώμης», γράφει, προσθέτοντας ότι έφυγε μόλις τρεις ημέρες αργότερα, χωρίς καν να προλάβει να αποχαιρετήσει το σχολείο και τους φίλους του.

Παρότι στο ίδιο οικοτροφείο φοιτούσαν παιδιά άλλων διάσημων προσωπικοτήτων, όπως της Ελίζαμπεθ Τέιλορ και του Ντέιβιντ Νίβεν, η Όντρεϊ Χέπμπορν ένιωθε ενοχές μήπως ο γιος της αισθανόταν μοναξιά. Ο ίδιος αποκαλύπτει ότι εκείνη προσφέρθηκε ακόμη και να καλύψει τα έξοδα ώστε ένας φίλος του να φοιτήσει μαζί του, όμως η μητέρα του δεν ήταν διατεθειμένη να αποχωριστεί τον γιο της.

Σε συνέντευξή της εκείνη την περίοδο, η Όντρεϊ Χέπμπορν μίλησε ανοιχτά για τους φόβους της, λέγοντας: «Είναι μια εξαιρετικά οδυνηρή περίοδος. Πλέον απαγάγουν ακόμη και τουρίστες για πενήντα δολάρια τον καθένα, λεηλατούν διαμερίσματα και κλέβουν αυτοκίνητα. Η χαρά της Ρώμης ήταν να μπορείς να περπατάς στους δρόμους τη νύχτα. Πια όχι. Όλος ο κόσμος έχει αλλάξει».

Χρειάστηκαν να περάσουν πολλά χρόνια για να μάθουν την πραγματική αλήθεια για το περιστατικό.

Στην πραγματικότητα, κανείς δεν προσπάθησε να απαγάγει τον σύζυγό της, αλλά ένας άντρας που έμαθε ότι η γυναίκα του τον απατάει με τον Αντρέα Τότι, ήταν εκείνος που έστειλες τους άντρες.

«Ένας απατημένος σύζυγος είχε ανακαλύψει ότι ο Αντρέα διατηρούσε ερωτική σχέση με τη γυναίκα του και έστειλε τους μασκοφόρους για να τον ξυλοκοπήσουν. Έτσι, εξαιτίας της απιστίας του πατριού μου, απομακρύνθηκα από τη μητέρα μου και έχασα τέσσερα χρόνια οικογενειακής ζωής. Αυτό ήταν κάτι που μου ήταν τρομερά δύσκολο να συγχωρήσω».