Αυτή η μία λέξη μπορεί να βελτιώσει την αυτοεκτίμησή σου, σύμφωνα με ψυχολόγους

Πώς μια μικρή λέξη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τις προκλήσεις και να σου δώσει το κίνητρο να συνεχίσεις

Πόσες φορές έχεις πει στον εαυτό σου «δεν μπορώ», «δεν είμαι αρκετά καλή» ή «αυτό δεν είναι για μένα»; Οι φράσεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας δεν είναι απλώς λόγια - επηρεάζουν βαθιά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις δυνατότητές μας και, τελικά, την αυτοεκτίμησή μας. Σύμφωνα με έρευνες της ψυχολόγου του πανεπιστημίου Στάνφορντ, Κάρολ Ντουέκ, μία μικρή λέξη μόλις πέντε γραμμάτων μπορεί να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε, τις προκλήσεις: το «ακόμα».

Αντί να πεις «δεν μπορώ να το κάνω», δοκίμασε να πεις «δεν μπορώ να το κάνω ακόμα». Η διαφορά μοιάζει μικρή, όμως σε ψυχολογικό επίπεδο είναι τεράστια. Η δεύτερη διατύπωση δεν σημαίνει ότι αποδέχεσαι την αποτυχία. Αντίθετα, αναγνωρίζει ότι βρίσκεσαι σε μία διαδικασία εξέλιξης και ότι οι δεξιότητες μπορούν να αναπτυχθούν με το χρόνο, την εξάσκηση και την επιμονή.

Γιατί μία λέξη κάνει τόσο μεγάλη διαφορά

Η προσθήκη της λέξης «ακόμα» μετατρέπει μία τελεσίδικη σκέψη σε μία προσωρινή κατάσταση. Από το «δεν μπορώ» περνάμε στο «δεν μπορώ προς το παρόν». Αυτό αλλάζει τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος απέναντι στις προκλήσεις, μειώνει την απογοήτευση και αυξάνει το κίνητρο να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Με αυτό τον τρόπο, ο στόχος παραμένει εφικτός και η προσπάθεια αποκτά νόημα.

Η αλλαγή δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Ωστόσο, μπορείς να αρχίσεις να παρατηρήσεις τον εσωτερικό σου διάλογο και να αντικαθιστάς τις απόλυτα αρνητικές σκέψεις με πιο ενθαρρυντικές διατυπώσεις. Αν νιώθεις ότι οι αρνητικές σκέψεις σε κατακλύζουν δοκίμασε να κάνεις κάτι που θα σε βοηθήσει να αποφορτιστείς: μια βόλτα, λίγη άσκηση, μουσική που σου αρέσει ή μία συζήτηση με κάποιον που εμπιστεύεσαι.

Η αυτοβελτίωση δεν έχει ηλικία

Κανείς δεν σταματά ποτέ να μαθαίνει ή να εξελίσσεται. Είτε πρόκειται για την καριέρα, τη φυσική κατάσταση, τις σχέσεις ή μία νέα δεξιότητα, υπάρχει πάντα περιθώριο εξέλιξης. Την επόμενη φορά που θα πιάσεις τον εαυτό σου να λέει «δεν μπορώ», πρόσθεσε μία μόνο λέξη «ακόμα». Ίσως αυτή η μικρή αλλαγή να είναι το πρώτο βήμα για να δεις τον εαυτό σου και τη ζωή σου με περισσότερη αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.