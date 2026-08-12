Φωτεινά, αισιόδοξα και άκρως καλοκαιρινά

Καλά τα κοραλί, τα κόκκινα, τα παστέλ και τα nude μανικιούρ, είναι όμως απόλυτα προβλέψιμα. Αν φέτος θέλεις να ξεφύγεις από τα συνηθισμένα και να δοκιμάσεις κάτι πιο μοντέρνο και απρόσμενο, τα μπλε νύχια είναι η τάση που αξίζει να βάλεις στο beauty radar σου.

Δροσερό, κομψό και ιδιαίτερα ευέλικτο, το μπλε μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε στιλ, λειτουργώντας ως ένα πιο εναλλακτικό neutral ή ως βάση για πιο εντυπωσιακά nail looks. Εμπνευσμένο από τη θάλασσα, τον καλοκαιρινό ουρανό και τις αποχρώσεις του Αιγαίου, το μπλε χαρίζει μια φρέσκια και σύγχρονη πινελιά στο μανικιούρ. Από απαλά baby blue και γαλακτερά παστέλ μέχρι έντονο cobalt, navy ή μεταλλικά chrome φινιρίσματα, οι επιλογές είναι αμέτρητες και μπορούν να ταιριάξουν σε κάθε μήκος και σχήμα νυχιών.

Είτε αγαπάς τα μίνιμαλ σχέδια είτε θέλεις να πειραματιστείς με ombré εφέ, γαλλικό μανικιούρ, nail art ή λαμπερές λεπτομέρειες, τα μπλε νύχια προσφέρουν ατελείωτες δυνατότητες. Παρακάτω θα βρεις 15 κομψές και πρωτότυπες ιδέες που αποδεικνύουν ότι το μπλε είναι το χρώμα που μπορείς πολύ εύκολα να εντάξεις στο nail rotation σου, έτσι ώστε να ανανεώσεις το στιλ και την εμφάνισή σου:

Μπλε νύχια: 15 μανικιούρ για να διαλέξεις

French Manicure

Solid Blue

Swirls

Floral Designs

Starfish

Dots

Cherries on Ice

Chrome

Pearl Details

Stripes

Mix & Match

Floral Tips

Polka Dots

Subtle Floral Details

Water Nails