Οι celebrities σάλπαραν στο Αιγαίο για τις διακοπές τους - Το ελληνικό καλοκαίρι μέσα από τα post τους

Η εγχώρια showbiz βρίσκεται στο Αιγαίο, μοιράζοντας στα social media καρτ ποστάλ από τις διακοπές της.

Αν η 10η Αυγούστου σε βρίσκει στην πόλη, μπροστά από τον υπολογιστή, μην νιώθεις μόνος. Είμαστε πολλοί που ακόμα εργαζόμαστε κι ας πηγαίνουμε καθημερινά νοητά διακοπές μέσα από τις αναρτήσεις των celebrities στα social media. Κυκλάδες και Κρήτη είχαν γι’ ακόμα μια φορά την τιμητική τους, με ηθοποιούς, παρουσιαστές και τραγουδιστές να τα προτιμούν για τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Απολύτως λογικό; Απολύτως.

Βρισκόμαστε στην «καρδιά» του Αυγούστου κι ενώ μετράμε αντίστροφα για τις δικές μας διακοπές, χαζεύουμε όλα αυτά τα ωραία post που έχουν «πλημμυρίσει» το timeline μας και μας μεταφέρουν στην ακτή, εκεί που σκάει το κύμα. Η αλήθεια είναι, πως οι Έλληνες celebrities δεν μας άφησαν παραπονεμένους ούτε αυτό το καλοκαίρι, ανεβάζοντας φωτογραφίες και βίντεο από τον εκάστοτε παράδεισο. Ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου και αυτό δεν κρύβεται.

Τζένη Μπαλατσινού, Σίσσυ Χρηστίδου, Χριστίνα Κοντοβά, Ευρυδίκη Βαλαβάνη, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Σταματίνα Τσιμτσιλή, Μαριέττα Χρουσαλά, Βίκυ Καγιά, Βάλια Χατζηθεοδώρου, Κατερίνα Παπουτσάκη, Βάσω Λασκαράκη, Κατερίνα Καινούργιου κάνουν μια ανάπαυλα από την έντονη καθημερινότητα στην Αθήνα και απολαμβάνουν τις διακοπές τους με οικογένεια και φίλους, έχοντας φόντο το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

Οι διακοπές των Ελλήνων celebrities στα νησιά του Αιγαίου

Τζένη Μπαλατσινού

Η Πάτμος αποτελεί προσωπικό καταφύγιο, παράδεισο και μοναδική επιλογή, όταν στο τραπέζι των συζητήσεων πέφτει η λέξη «διακοπές». Η Τζένη Μπαλατσινού περνά το καλοκαίρι της στην Πάτμο με την οικογένειά της, αφήνοντας πίσω της την καθημερινότητα στην Αθήνα.

Σίσσυ Χρηστίδου - Χριστίνα Κοντοβά

Η παρουσιάστρια και η σχεδιάστρια μόδας συνδέονται από μια στενή φιλία χρόνων. Οι δυο τους τακτοποίησαν τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους στην Αθήνα και τώρα κάνουν tour στο Αιγαίο και το Ιόνιο, δημιουργώντας αναμνήσεις. Μία από τις καθιερωμένες στάσεις τους είναι τα Χανιά της Κρήτης.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Λίγες εβδομάδες μετά τα πρώτα γενέθλια του γιου της, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έφτιαξε βαλίτσες και μαζί με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, επισκέφτηκαν την Εύβοια. Το άλμπουμ από τις διακοπές τους δεν θα γινόταν να απουσιάζει από αυτό το άρθρο.

Νατάσα Εξηνταβελώνη

Μπορεί μόλις να επέστρεψε από ένα ταξίδι στη Σικελία, όμως ο Ιούλιος βρήκε τη Νατάσα Εξηνταβελώνη σε ένα από τα κυκλαδίτικα νησιά που επισκέπτεται συχνά - πυκνά. Ο λόγος φυσικά για την πανέμορφη Τήνο.

Σταματίνα Τσιμτσιλή - Κατερίνα Καινούργιου

Η Πάρος αποτελεί αγαπημένο νησί και των δύο παρουσιαστριών του Alpha, έτσι μετά το τέλος των τηλεοπτικών υποχρεώσεών τους, έκλεισαν βαλίτσες και ταξίδεψαν με προορισμό τον δικό τους παράδεισο. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή βρίσκεται στο νησί με τα τρία παιδιά της και τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, ενώ για την Κατερίνα Καινούργιου και τον Παναγιώτη Κουτσούμπη αυτό είναι το πρώτο καλοκαίρι που περνούν με την κόρη τους.

Μαριέττα Χρουσαλά

Για τη Μαριέττα Χρουσαλά από την άλλη, η Μύκονος βρίσκεται κάθε χρόνο στη λίστα με τα νησιά που επισκέπτονται οικογενειακώς. Η επιχειρηματίας μας έδωσε μια γεύση από τις ξέγνοιαστες ημέρες της στο νησί μέσα από ένα φωτογραφικό άλμπουμ στο IG.

Βίκυ Καγιά

Μερικές ημέρες στην Κέα πέρασε φέτος η Βίκυ Καγιά με την οικογένειά της, εκεί όπου όλοι μαζί γιόρτασαν και τα γενέθλιά της. Το μοντέλο επιλέγει κάθε καλοκαίρι να δώσει προτεραιότητα στη χαλάρωση και την ανάπαυλα, κάνοντας περιορισμένες αναρτήσεις στα social media.

Βάλια Χατζηθεοδώρου

Για τη συνεργάτιδα της Σίσσυς Χρηστίδου, τα Κουφονήσια αποτελούν έναν από τους αγαπημένους της προορισμούς. Έτσι, λοιπόν, και φέτος, συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων ετών, ταξίδεψε εκεί μαζί με την παρέα της.

Κατερίνα Παπουτσάκη

Την Κύθνο επέλεξε η Κατερίνα Παπουτσάκη για να περάσει ένα μέρος των διακοπών της μαζί με τους γιους της. Η ηθοποιός ανέβασε ένα ποστ στο προφίλ της, δείχνοντάς μας τα highlights αυτών των ημερών.

Βάσω Λασκαράκη

Ακόμα ένα καλοκαίρι βρίσκει στην Κρήτη τη Βάσω Λασκαράκη και την οικογένειά της. Το νησί κατέχει πια ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους, αφού διαθέτουν και τη δική τους εξοχική κατοικία.



