Αυτό το φυτό πρέπει να φυτέψεις τον Αύγουστο για να απαλλαγείς από τα κουνούπια

Πώς αυτή η γλάστρα θα γίνει ο καλύτερος σύμμαχος των καλοκαιρινών σου βραδιών στο μπαλκόνι και το απλό τρικ για να ενεργοποιήσεις τη δράση του.

Οι ζεστές νύχτες του Αυγούστου με παρέα ή ένα ποτήρι κρασί στο μπαλκόνι ή τον κήπο είναι από τις ωραιότερες απολαύσεις του καλοκαιριού. Ωστόσο, ο συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας φέρνει μαζί του και τον πιο ενοχλητικό «επισκέπτη»: τα κουνούπια.

Αν ψάχνεις μια φυσική, οικολογική λύση για να τα κρατήσεις μακριά χωρίς να καταφεύγεις συνεχώς σε χημικά αντικουνουπικά, η φύση έχει την απάντηση. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο βότανο που προλαβαίνεις να φυτέψεις ακόμα και τώρα, στα τέλη του καλοκαιριού, προσθέτοντας παράλληλα υπέροχο άρωμα και πράσινο στο μπαλκόνι σου.

Ο λόγος για το μελισσόχορτο (Lemon Balm / Melissa officinalis).

Γιατί το μελισσόχορτο «διώχνει» τα κουνούπια;

Το μελισσόχορτο είναι διάσημο για τα καταπράσινα φύλλα του σε σχήμα καρδιάς και το φρέσκο, δροσερό άρωμα λεμονιού που αναδίδει. Ενώ εμάς μας χαλαρώνει, τα κουνούπια... μισούν τη μυρωδιά των εσπεριδοειδών!

Η παρουσία του φυτού στη γλάστρα προσφέρει μια ήπια προστασία, αλλά το πραγματικό μυστικό βρίσκεται στα αιθέρια έλαια των φύλλων του. Για να ενεργοποιήσεις την αντικουνουπική του δράση όταν κάθεσαι έξω, τρίψε απαλά μερικά φύλλα ανάμεσα στα δάχτυλά σου. Η έντονη μυρωδιά λεμονιού που θα απελευθερωθεί στον αέρα θα κρατήσει τα έντομα σε απόσταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν έχεις ευαίσθητο δέρμα, προτίμησε να φοράς γάντια όταν τα τρίβεις για να αποφύγεις τυχόν ερεθισμούς.

Γιατί πρέπει να το φυτέψεις ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ σε γλάστρα

Αν επισκεφθείς ένα φυτώριο τον Αύγουστο, θα βρεις έτοιμα γλαστράκια με μελισσόχορτο. Το φυτό αυτό αναπτύσσεται εξαιρετικά γρήγορα και είναι πολύ ανθεκτικό, γεγονός που το κάνει ιδανικό για μια γρήγορη προσθήκη της τελευταίας στιγμής.

Ωστόσο, αυτή η ταχεία ανάπτυξη είναι και ο λόγος που πρέπει να το φυτέψεις αυστηρά σε γλάστρα και όχι απευθείας στο χώμα του κήπου. Το μελισσόχορτο τείνει να επεκτείνεται επιθετικά και μπορεί εύκολα να «πνίξει» τα γειτονικά σου φυτά.

Μια γλάστρα με διάμετρο από 15 έως 30 εκατοστά είναι ιδανική.

Τοποθέτησε 2-3 μικρές γλάστρες με μελισσόχορτο σε διαφορετικά σημεία γύρω από το τραπέζι της βεράντας σου.

Η γλάστρα σου δίνει τη δυνατότητα να μετακινείς το φυτό εκεί ακριβώς που κάθεσαι κάθε φορά.

Οδηγίες φροντίδας για να διατηρηθεί φρέσκο

Το μελισσόχορτο είναι ένα από τα πιο εύκολα βότανα ακόμα και για αρχάριους:

Ήλιος και σκιά: Αντέχει στη ζέστη, αλλά τις καυτές απουδιαστικές ώρες του Αυγούστου προτιμά μια ημισκιερή γωνιά. Η προστασία από τον καυτό μεσημεριανό ήλιο θα κρατήσει τα φύλλα του μεγάλα και καταπράσινα. Πότισμα: Αγαπά το νωπό χώρο, αλλά χρειάζεται γλάστρα με καλή αποστράγγιση για να μην σαπίσουν οι ρίζες του. Τον χειμώνα: Μόλις περάσει η περίοδος των κουνουπιών και πιάσουν τα πρώτα κρύα, μπορείς απλά να μεταφέρεις τη γλάστρα σου μέσα στο σπίτι, κοντά σε ένα φωτεινό παράθυρο.

Η ολιστική προσέγγιση για ένα μπαλκόνι χωρίς κουνούπια

Όσο θαυματουργό κι αν είναι το μελισσόχορτο, θυμήσου ότι λειτουργεί συνδυαστικά. Η μεγαλύτερη «παγίδα» για την αναπαραγωγή των κουνουπιών είναι το στάσιμο νερό.

Βεβαιώσου ότι αδειάζεις τακτικά τα πιατάκια από τις γλάστρες σου και δεν αφήνεις δοχεία με νερό στη βεράντα. Συνδυάζοντας την απομάκρυνση του στάσιμου νερού με το άρωμα του μελισσόχορτου, θα απολαμβάνεις τα καλοκαιρινά σου βράδια με απόλυτη ηρεμία!