Εισαι αυτός που τσιμπάνε πάντα τα κουνούπια; Πώς να τα αποφύγεις αποτελεσματικά, σύμφωνα με ειδικούς

Αν έπρεπε να διαλέξουμε ένα εκνευριστικό πράγμα του καλοκαιριού, αυτό θα ήταν σίγουρα το τσίμπημα των κουνουπιών.

Ας συμφωνήσουμε, πως δεν υπάρχει τίποτα πιο ενοχλητικό από τα τσιμπήματα του κουνουπιού το καλοκαίρι. Εντάξει, μπορεί η ζέστη να είναι αφόρητη και αποπνιχτική, ωστόσο η ενόχληση και ο εκνευρισμός που προκαλεί ο ήχος του κουνουπιού, που στριφογυρίζει στο αυτί σου ενώ κοιμάσαι, είναι χειρότερος.

Και η αλήθεια είναι πως τα κουνούπια, όσο κι αν τα συμπαθούμε σαν οντότητες τόσο τα αντιπαθούμε, όταν μας τσιμπάνε. Όλοι ξέρουμε πως ο κνησμός μπορεί να γίνει πολύ έντονος, κουραστικός και επίπονος. Συνεπώς, αν ανήκεις στους τυχερούς που δεν βρίσκονται ποτέ στο στόχαστρο των κουνουπιών, αποχώρησε από αυτό το άρθρο. Αν, πάλι, όχι, μάλλον η άποψη των ειδικών θα σε βοηθήσει.

Δεν είναι ιδέα σου - τα κουνούπια έχουν τις προτιμήσεις τους

Όπως λένε δεν πρόκειται απλώς για ατυχία. Αν έχεις την αίσθηση ότι τα κουνούπια σε προτιμούν σε σχέση με τους υπόλοιπους, είναι πολύ πιθανό να έχεις δίκιο. Η επιστήμη δείχνει, ότι τα έντομα αυτά δεν επιλέγουν τυχαία το επόμενο «θύμα» τους, αλλά καθοδηγούνται από συγκεκριμένα βιολογικά και περιβαλλοντικά στοιχεία.

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες είναι το διοξείδιο του άνθρακα που εκπνέουμε. Τα θηλυκά κουνούπια – τα μόνα που τσιμπούν, καθώς χρειάζονται τις πρωτεΐνες του αίματος για να αναπαραχθούν – μπορούν να εντοπίσουν το διοξείδιο του άνθρακα από αρκετή απόσταση. Όσο περισσότερο εκπνέει ένας άνθρωπος, τόσο πιο εύκολο είναι για τα κουνούπια να τον εντοπίσουν.

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Εξίσου σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και η μυρωδιά του σώματος. Ο ιδρώτας, σε συνδυασμό με τα φυσικά βακτήρια που υπάρχουν στο δέρμα μας, δημιουργεί μια μοναδική «χημική υπογραφή» για κάθε άνθρωπο. Κάποιοι άνθρωποι, μάλιστα, εκπέμπουν ουσίες που είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για τα κουνούπια, χωρίς φυσικά να μπορούν να το ελέγξουν.

Έρευνες έχουν εξετάσει ακόμη και τον ρόλο της ομάδας αίματος. Αν και ορισμένα ευρήματα υποστηρίζουν ότι τα άτομα με ομάδα αίματος Ο μπορεί να δέχονται περισσότερα τσιμπήματα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι πρόκειται μόνο για έναν από τους πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των κουνουπιών και όχι για έναν απόλυτο κανόνα.

Τι μπορείς να κάνεις για να τα κρατήσεις μακριά

Υπάρχουν, όμως, καλά νέα. Παρότι δεν μπορείς να αλλάξεις τη βιολογία σου, μπορείς να μειώσεις σημαντικά τις πιθανότητες να γίνεις ο αγαπημένος τους στόχος. Οι ειδικοί συστήνουν τη χρήση εντομοαπωθητικού, ειδικά τις ώρες που τα κουνούπια είναι πιο δραστήρια, δηλαδή λίγο πριν δύσει ο ήλιος και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παράλληλα, τα ανοιχτόχρωμα ρούχα και τα μακριά μανίκια προσφέρουν μια επιπλέον γραμμή άμυνας, ιδιαίτερα όταν βρίσκεσαι σε εξωτερικούς χώρους.

Εξίσου σημαντικό είναι να αποφεύγονται τα στάσιμα νερά σε γλάστρες, κουβάδες ή άλλα δοχεία έξω από το σπίτι, καθώς εκεί τα κουνούπια γεννούν τα αυγά τους. Οι σίτες στα παράθυρα, οι κουνουπιέρες και ακόμη και ένας ανεμιστήρας μπορούν, επίσης, να αποδειχθούν ιδιαίτερα αποτελεσματικά, καθώς δυσκολεύουν το «έργο» τους.

Το συμπέρασμα; Αν νιώθεις ότι τα κουνούπια σε έχουν βάλει στο στόχαστρο, μάλλον δεν είναι ιδέα σου. Ωστόσο, με τα κατάλληλα μέτρα προστασίας μπορείς να απολαύσεις τα καλοκαιρινά βράδια χωρίς να περνάς όλη την ώρα... ξύνοντας τα τσιμπήματα

