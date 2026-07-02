Καλοκαιρινό στρούντελ με ροδάκινα: Η πιο εύκολη και λαχταριστή συνταγή

Τραγανή σφολιάτα, ζουμερά ροδάκινα και αρωματική κανέλα συνδυάζονται σε ένα πανεύκολο γλυκό που μοσχοβολά καλοκαίρι.

Αν αγαπάτε τα καλοκαιρινά γλυκά με φρούτα, αυτό το στρούντελ με ροδάκινα είναι μια συνταγή που αξίζει να δοκιμάσετε. Αποτελεί μια δροσερή παραλλαγή του κλασικού στρούντελ μήλου, συνδυάζοντας τη γλυκύτητα των ώριμων ροδάκινων με σταφίδες, κουκουνάρι και αρωματική κανέλα, όλα τυλιγμένα σε τραγανή, χρυσαφένια σφολιάτα.

Η συνταγή είναι εύκολη και γρήγορη, καθώς χρησιμοποιεί έτοιμη σφολιάτα, εξοικονομώντας χρόνο χωρίς να στερείται γεύσης. Το αποτέλεσμα είναι ένα αρωματικό και απολαυστικό γλυκό, ιδανικό για το καλοκαίρι, που μπορείτε να σερβίρετε μετά το γεύμα, στον απογευματινό καφέ ή όταν έχετε καλεσμένους. Για ακόμα πιο νόστιμο αποτέλεσμα, επιλέξτε ώριμα και ζουμερά ροδάκινα, καθώς αυτά θα χαρίσουν φυσική γλυκύτητα και πλούσιο άρωμα στη γέμιση. Η έτοιμη σφολιάτα προσφέρει ευκολία στην προετοιμασία, ενώ μπορείτε να προσαρμόσετε τη συνταγή χρησιμοποιώντας και άλλα εποχικά φρούτα, δημιουργώντας κάθε φορά μια διαφορετική εκδοχή του αγαπημένου αυτού γλυκού.

Μόλις το στρούντελ βγει από τον φούρνο και αποκτήσει όμορφο χρυσαφένιο χρώμα, αφήστε το να κρυώσει και πασπαλίστε το με λίγη άχνη ζάχαρη. Αν θέλετε, μπορείτε να το διακοσμήσετε με φρέσκες φέτες ροδάκινου για ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό σερβίρισμα.

Υλικά

100 γρ. σταφίδες

2 ώριμα ροδάκινα

20 γρ. κουκουνάρι

Kανέλα σε σκόνη, κατά βούληση

2 κ.σ. ζάχαρη

Xυμός από ½ λεμόνι

15 γρ. βούτυρο

3 κ.σ. τριμμένη φρυγανιά

1 κ.σ. μαρμελάδα της επιλογής σας

1 φύλλο έτοιμης ορθογώνιας σφολιάτας

Άχνη ζάχαρη για το σερβίρισμα

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Εκτέλεση

Βάζουμε τις σταφίδες σε ένα μπολ με κρύο νερό και τις αφήνουμε να μουλιάσουν για λίγα λεπτά. Σε ένα άλλο μπολ κόβουμε τα ροδάκινα σε μικρά κομμάτια και προσθέτουμε το κουκουνάρι, τις καλά στραγγισμένες σταφίδες, τον χυμό λεμονιού, τη ζάχαρη και λίγη κανέλα. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά. Σε ένα τηγάνι λιώνουμε το βούτυρο και προσθέτουμε την τριμμένη φρυγανιά, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να πάρει ένα ελαφρύ χρυσαφένιο χρώμα.

Απλώνουμε τη σφολιάτα σε επίπεδη επιφάνεια και αλείφουμε στο κέντρο της τη μαρμελάδα. Πασπαλίζουμε από πάνω την καβουρδισμένη φρυγανιά και στη συνέχεια απλώνουμε ομοιόμορφα τη γέμιση με τα ροδάκινα. Στη συνέχεια διπλώνουμε πρώτα τη μία πλευρά της σφολιάτας και στη συνέχεια την άλλη, ώστε να σχηματιστεί το στρούντελ. Έπειτα το μεταφέρουμε σε ένα ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος. Ψήνουμε στον φούρνο στους 200°C για περίπου 40 λεπτά, μέχρι η σφολιάτα να αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα και τραγανή υφή. Αφήνουμε το στρούντελ να κρυώσει εντελώς, το πασπαλίζομε με άχνη ζάχαρη και το σερβίρουμε. Αν θέλετε, μπορείτε να το συνοδεύσετε με φρέσκες φέτες ροδάκινου ή μια μπάλα παγωτό βανίλια για ακόμα πιο απολαυστικό αποτέλεσμα.