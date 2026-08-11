Για 3 ζώδια, μια προδοσία έρχεται να αλλάξει σταθερές και πεποιθήσεις - Ο Αύγουστος είναι μήνας restart

Ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού θα είναι γεμάτος μαθήματα για τρία ζώδια του κύκλου.

Ο Αύγουστος φέρνει μαζί του μια ενέργεια αναθεώρησης και ξεκαθαρισμάτων, σαν να κλείνει ένας κύκλος για να ανοίξει ένας καινούργιος. Για τρία ζώδια, όμως, οι αλλαγές δεν θα έρθουν απαλά. Μια αποκάλυψη, μια απογοήτευση ή ακόμη και μια προδοσία μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης, αναγκάζοντάς τα να δουν ανθρώπους και καταστάσεις με διαφορετικό μάτι. Όσα θεωρούσαν δεδομένα μπαίνουν στο μικροσκόπιο και πεποιθήσεις που μέχρι σήμερα έμοιαζαν ακλόνητες αρχίζουν να αλλάζουν.

Το σημαντικό είναι πως αυτό το restart δεν έρχεται για να τιμωρήσει, αλλά για να απελευθερώσει. Ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού μπορεί να αποδειχθεί ένα πολύτιμο μάθημα αυτογνωσίας, καθώς τα τρία ζώδια καλούνται να αφήσουν πίσω τους σχέσεις, συνήθειες και βεβαιότητες που δεν τους εκφράζουν πια. Μπορεί στην αρχή να υπάρξει θυμός ή απογοήτευση, όμως σταδιακά θα καταλάβουν ότι κάποιες αλήθειες έπρεπε να αποκαλυφθούν, ώστε να μπορέσουν να κάνουν χώρο για κάτι πιο αυθεντικό.

Τα ζώδια που θα δυσκολευτούν τον Αύγουστο, αλλά θα εισέλθουν σε μια νέα εποχή

Ταύρος

Ο Ταύρος είναι από τα ζώδια που δυσκολεύονται περισσότερο να εγκαταλείψουν όσα γνωρίζουν και αγαπούν. Η ανάγκη του για ασφάλεια και σταθερότητα τον κάνει συχνά να επιμένει σε καταστάσεις ακόμη κι όταν μέσα του γνωρίζει ότι έχουν αλλάξει. Τον Αύγουστο, όμως, μια συμπεριφορά από ένα πρόσωπο που εμπιστευόταν μπορεί να τον βγάλει από τη ζώνη άνεσής του.

Μια προδοσία ή μια αποκάλυψη θα τον κάνει να αναρωτηθεί ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά μια θέση στη ζωή του. Αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι δύσκολη, όμως θα τον βοηθήσει να αναθεωρήσει την έννοια της ασφάλειας. Ο Ταύρος θα καταλάβει ότι σταθερότητα δεν σημαίνει να κρατάς κάτι με κάθε κόστος, αλλά να ξέρεις πότε πρέπει να προχωρήσεις.

Ο Αύγουστος τον καλεί να αφήσει χώρο για το καινούργιο. Και όσο πιο γρήγορα αποδεχθεί ότι ορισμένες αλλαγές είναι αναπόφευκτες, τόσο πιο εύκολα θα αισθανθεί ξανά ότι πατά γερά στα πόδια του.

Σκορπιός

Για τον Σκορπιό, η εμπιστοσύνη είναι ιερή υπόθεση. Όταν, λοιπόν, νιώσει ότι κάποιος τον πρόδωσε, δεν κλονίζεται μόνο η συγκεκριμένη σχέση, αλλά ολόκληρη η εικόνα που είχε δημιουργήσει για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Ο Αύγουστος μπορεί να φέρει στην επιφάνεια μια αλήθεια που μέχρι τώρα παρέμενε κρυφή.

Το πρώτο του ένστικτο μπορεί να είναι να κλειστεί στον εαυτό του, να αναλύσει κάθε λεπτομέρεια και να αναζητήσει απαντήσεις. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μάθημα του μήνα είναι να μην επιτρέψει στην απογοήτευση να μετατραπεί σε καχυποψία απέναντι στους πάντες. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι και μια λάθος συμπεριφορά δεν ακυρώνει όλες τις σχέσεις που έχουν αξία.

Αυτό το restart θα τον βοηθήσει να γίνει ακόμη πιο επιλεκτικός, αλλά ταυτόχρονα πιο ώριμος συναισθηματικά. Ο Σκορπιός αφήνει πίσω του την ανάγκη να ελέγχει τα πάντα και μαθαίνει να εμπιστεύεται περισσότερο το ένστικτό του - και κυρίως τον ίδιο του τον εαυτό.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος μπορεί να δείχνει ότι δεν επηρεάζεται εύκολα από τις συμπεριφορές των άλλων, όμως όταν διαψεύδονται οι πεποιθήσεις του για έναν άνθρωπο ή μια κατάσταση, η εσωτερική του αναστάτωση είναι μεγάλη. Τον Αύγουστο, ένα γεγονός μπορεί να τον κάνει να επανεξετάσει μια σχέση, μια συνεργασία ή ακόμη και έναν τρόπο σκέψης που θεωρούσε μέχρι σήμερα σωστό.

Η αλλαγή αυτή δεν θα αφορά μόνο τους ανθρώπους γύρω του. Θα αφορά και τον ίδιο. Ο Υδροχόος μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι κάποιες φορές κρατά αποστάσεις για να προστατεύσει την ελευθερία του, ενώ στην πραγματικότητα αποφεύγει να αντιμετωπίσει βαθύτερα συναισθήματα. Η προδοσία λειτουργεί σαν καθρέφτης και του δείχνει τι πραγματικά χρειάζεται από τους άλλους αλλά και τι είναι διατεθειμένος ο ίδιος να προσφέρει.

Ο Αύγουστος, επομένως, μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής. Ο Υδροχόος κλείνει μια πόρτα χωρίς να χρειάζεται να κουβαλήσει μαζί του όλο το βάρος της απογοήτευσης. Το restart έρχεται όταν καταλάβει ότι το να αλλάζεις πεποιθήσεις δεν σημαίνει ότι προδίδεις τον εαυτό σου, αλλά ότι εξελίσσεσαι.

