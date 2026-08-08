Τα υγρά μαντηλάκια μπορεί να μοιάζουν με γρήγορη λύση για να καθαρίσεις τα παπούτσια σου όμως στην πραγματικότητα δεν είναι μια αθώα κίνηση

Παρότι τα υγρά μαντηλάκια είναι σχεδιασμένα για τις περισσότερες επιφάνειες του σπιτιού, δεν είναι κατάλληλα για υλικά όπως το δέρμα, το σουέτ ή τα συνθετικά μέρη στα παπούτσια μας.

Σύμφωνα με τη Leanna Spektor, συνιδρύτρια της Brand House Direct, τα περισσότερα υγρά μαντηλάκια περιέχουν αλκοόλη και συντηρητικά που διαλύουν τη βρωμιά, αλλά ταυτόχρονα αποδυναμώνουν τα υλικά των παπουτσιών. Ειδικά στο δέρμα, αφαιρούν τα φυσικά έλαια που το διατηρούν μαλακό και ελαστικό, με αποτέλεσμα να γίνεται άκαμπτο και να «σκάει» με τον χρόνο.

Kαθαρίζεις τα παπούτσια σου με υγρά μαντηλάκια; Οι λόγοι που πρέπει να σταματήσεις asap



Επιπλέον, τα χημικά συστατικά μπορούν να επηρεάσουν τις κόλλες που συγκρατούν τη σόλα με το επάνω μέρος του παπουτσιού, οδηγώντας σταδιακά σε ξεκολλήματα ή φθορές σε διακοσμητικά στοιχεία.

Ένα ακόμη πρόβλημα είναι ότι αφήνουν κατάλοιπα στην επιφάνεια, τα οποία προσελκύουν περισσότερη σκόνη και βρωμιά, κάνοντας τα παπούτσια να λερώνονται γρηγορότερα και ευκολότερα.

Αντί για υγρά μαντηλάκια, οι ειδικοί προτείνουν ένα πανί μικροϊνών με λίγο νερό και ήπιο σαπούνι, καθώς και μια μαλακή βούρτσα για τα υφασμάτινα ή mesh σημεία. Για μεγαλύτερη ευκολία, υπάρχουν και ειδικά μαντηλάκια καθαρισμού για παπούτσια, σχεδιασμένα χωρίς σκληρά χημικά, που καθαρίζουν αποτελεσματικά χωρίς να φθείρουν τα υλικά.