Τα crocs έχουν κατακτήσει τις καρδιές των fashion lovers

Τα crocs έχουν καταφέρει να ανατρέψουν κάθε στερεότυπο και να αποκτήσουν μια θέση ακόμη και στις πιο στιλάτες εμφανίσεις. Από τις πασαρέλες των μεγάλων οίκων μμόδας μέχρι το street style και τις εμφανίσεις διάσημων celebrities, τα εκκεντρικά αλλά κατά τα άλλα άνετα παπούτσια, έχουν μετατραπεί σε ένα από τα πιο απρόσμενα trends των τελευταίων ετών.

Ελαφριά, άνετα και σχεδιασμένα ώστε να φοριούνται για ώρες χωρίς να κουράζουν το πόδι, τα crocs έχουν γίνει η αγαπημένη επιλογή για τις καλοκαιρινές διακοπές, τις βόλτες στην πόλη αλλά και τις καθημερινές εμφανίσεις ενώ τα πολύχρωμα και παιχνιδιάρικα charms είναι σίγουρα ένας από τους λόγους ολοένα και περισσότερες γυναίκες τα επιλέγουν κάθε καλοκαίρι.

Πώς θα φορέσεις τα πιο αμφιλεγόμενα παπούτσια του καλοκαιριού, σαν πραγματικό fashion icon

Τα It Girls τα αντιμετωπίζουν όπως ένα ζευγάρι λευκά sneaker ή ένα ζευγάρι loafers, ως ένα δηλαδή βασικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας που μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές περιστάσεις.

Το μυστικό αν θέλεις να τα φορέσεις και εσύ αυτό το καλοκαίρι βρίσκεται στην ισορροπία. Όσο πιο μίνιμαλ είναι το υπόλοιπο σύνολο, τόσο περισσότερο αναδεικνύεται το παπούτσι χωρίς να δείχνει υπερβολικό. Σκέψου, ένα oversized λινό shirt dress, ένα λευκό tank top με denim βερμούδα ή ένα αέρινο σετ σε ουδέτερες αποχρώσεις.

Ό,τι πρέπει αν θες να φορέσεις τα crocs σου. Σε ό,τι αφορά τώρα το χρώμα των ίδιων των crocs, να θυμάσαι πως, οι πιο διακριτικές αποχρώσεις, όπως το λευκό, το μαύρο, το butter yellow ή το απαλό sage green, δείχνουν ιδιαίτερα κομψές και ταιριάζουν εύκολα με κάθε καλοκαιρινό σύνολο. Αν τώρα προτιμάς πιο τολμηρές εμφανίσεις, μπορείς να επιλέξεις έντονα χρώματα και εκκεντρικά charms και να αφήσεις τα crocs να γίνουν το επίκεντρο του outfit.

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