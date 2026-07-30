Το viral hack που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις

Το ήξερες ότι ο ιδρώτας από μόνος του δεν έχει μυρωδιά; Η χαρακτηριστική οσμή που συχνά εμφανίζεται στις μασχάλες δημιουργείται όταν τα βακτήρια της περιοχής διασπούν τα συστατικά του ιδρώτα. Αν νιώθεις ότι το αποσμητικό δεν σε καλύπτει, υπάρχει κάτι έξτρα που μπορείς να κάνεις για να μυρίζεις τέλεια όλο τη μέρα. Μπορείς να ακούσεις το TikTok και να χρησιμοποιήσεις το γλυκολικό οξύ στις μασχάλες!

Τι είναι το γλυκολικό οξύ;

Το γλυκολικό οξύ είναι ένα άλφα-υδροξυοξύ (AHA) που χρησιμοποιείται συνήθως στην περιποίηση προσώπου για την απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων, τη βελτίωση της υφής της επιδερμίδας και την επίτευξη μιας πιο λείας, φωτεινής όψης. Τα τελευταία χρόνια, όμως, έχει βρει μια νέα θέση στη ρουτίνα ομορφιάς πολλών γυναικών, καθώς χρησιμοποιείται και στις μασχάλες ως ένας ήπιος τρόπος απολέπισης.

Πώς να χρησιμοποιήσεις το γλυκολικό οξύ στις μασχάλες;

Το ξύρισμα, η αποτρίχωση, τα αποσμητικά και η τριβή από τα ρούχα, μπορούν να οδηγήσουν σε συσσώρευση νεκρών κυττάρων και να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου τα βακτήρια ευνοούνται περισσότερο. Εκεί ακριβώς έρχεται να δώσει τη λύση το γλυκολικό οξύ, απομακρύνοντας αυτά τα νεκρά κύτταρα, συμβάλλοντας στη διατήρηση ενός πιο ισορροπημένου περιβάλλοντος και βελτιώνοντας την αίσθηση καθαριότητας στην περιοχή.

Απλά πάρε μία ποσότητα ενός τόνερ γλυκολικού οξέος στην παλάμη σου ή σε έναν δίσκο ντεμακιγιάζ και εφάρμοσέ το στις μασχάλες. Δεν χρειάζεται να το ξεπλύνεις ή να βάλεις κάτι άλλο από πάνω. Ωστόσο, επειδή πρόκειται για απολεπιστικό συστατικό, θα σου προτείναμε να μην το χρησιμοποιείς κάθε μέρα, παρά μόνο 2-3 φορές την εβδομάδα. Επίσης, καλό είναι να αποφύγεις αμέσως μετά το ξύρισμα ή την αποτρίχωση, καθώς η περιοχή μπορεί να είναι πιο ευαίσθητη και να προκληθεί ερεθισμός.