Τα 5 ζώδια που θα έρθουν αντιμέτωπα με ανατροπές και μεγάλες αποφάσεις στο τέλος του Αυγούστου

Η Σεληνιακή Έκλειψη στις 28 Αυγούστου αναμένεται να λειτουργήσει ως σημείο καμπής για πέντε ζώδια

Το τέλος του Αυγούστου φέρνει έντονη κινητικότητα, με πέντε ζώδια να βρίσκονται μπροστά σε σημαντικές εξελίξεις και αποφάσεις. Η Σεληνιακή Έκλειψη στις 28 Αυγούστου στους Ιχθύες λειτουργεί σαν καταλύτης, φέρνοντας στην επιφάνεια συναισθήματα, σχέσεις και καταστάσεις που μέχρι σήμερα παρέμεναν σε εκκρεμότητα.

Για κάποιους, οι τελευταίες ημέρες του μήνα μπορεί να σηματοδοτήσουν ένα οριστικό κλείσιμο κύκλου, ενώ για άλλους ανοίγει ένας νέος δρόμος σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο. Οι αλλαγές δεν θα είναι απαραίτητα ξαφνικές - σε αρκετές περιπτώσεις θα αποτελούν την κορύφωση μιας διαδικασίας που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό.

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Κριός

Μια κατάσταση που μέχρι τώρα παρέμενε στάσιμη μπορεί ξαφνικά να αποκτήσει κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να αφορά μια ερωτική ιστορία, ένα δημιουργικό σχέδιο ή ακόμα και μια απόφαση που φοβόσουν να πάρεις. Το σημαντικό είναι ότι δεν θα θέλεις πλέον να συμβιβάζεσαι με τα μισά. Θα αναζητήσεις κάτι που σε εκφράζει πραγματικά. Στα αισθηματικά, μια γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα ή μια υπάρχουσα σχέση να περάσει σε διαφορετικό επίπεδο. Η περίοδος ευνοεί περισσότερο την ειλικρίνεια, παρά τα παιχνίδια.



Λέων

Στο τέλος Αυγούστου αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις να ζεις με τους παλιούς όρους. Μπορεί να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεις τον εαυτό σου, μια επαγγελματική κατεύθυνση, ένας σημαντικός στόχος ή ακόμη και ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τις σχέσεις σου. Κάποιοι Λέοντες μπορεί να πάρουν μια απόφαση που θα τους απασχολήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και υπάρχει κάτι ακόμη: η περίοδος αυτή μπορεί να σε κάνει να αφήσεις πίσω έναν ρόλο που έπαιζες για να ικανοποιείς τους άλλους.

Παρθένος

Θα είσαι αντιμέτωπος με ένα πολύ δυνατό δίπολο: «τι θέλω εγώ» και «τι χρειάζονται οι άλλοι από εμένα». Μια σχέση μπορεί να ζητήσει ξεκαθάρισμα. Μια συνεργασία μπορεί να αλλάξει μορφή. Ένα επαγγελματικό σχέδιο μπορεί να ολοκληρωθεί και να ανοίξει τον δρόμο για το επόμενο. Για ορισμένους Παρθένους, το τέλος του μήνα φέρνει ένα «ναι» ή ένα «όχι» που καθυστερούσε για καιρό. Μην φοβηθείς να κλείσεις μια πόρτα που έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της.

Σκορπιός

Προς το τέλος του Αυγούστου, μπορεί να έρθει επαγγελματική εξέλιξη, μια πρόταση, αλλαγή στόχων ή μια απόφαση που επηρεάζει το μέλλον σου. Δεν αποκλείεται να αισθανθείς ότι πρέπει να αφήσεις πίσω μια παλιά φιλοδοξία για να κυνηγήσεις κάτι που σε εκφράζει περισσότερο. Η περίοδος δεν μιλά απαραίτητα για μια ξαφνική επιτυχία. Μιλά περισσότερο για αλλαγή πορείας. Και αυτή η αλλαγή μπορεί αρχικά να σε αγχώσει, επειδή θα σε βγάλει από τη ζώνη ασφαλείας σου.

Ιχθύες

Κάτι που έκρυβες από τον εαυτό σου μπορεί να γίνει πλέον ξεκάθαρο. Μια σχέση μπορεί να φτάσει σε κρίσιμο σημείο. Ένα όνειρο μπορεί να πάρει συγκεκριμένη μορφή ή αντίθετα να καταλάβεις ότι δεν θέλεις πλέον να το κυνηγήσεις. Η έκλειψη μπορεί να λειτουργήσει σαν καθρέφτης. Και αυτό που θα δεις στον καθρέφτη ίσως σε οδηγήσει σε μια πολύ σημαντική απόφαση.