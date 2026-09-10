Βρήκαμε τα 4 πιο στιλάτα παπούτσια του φθινοπώρου - Είναι chic, οικονομικά και ταιριάζουν με όλα

Αυτή τη σεζόν, τα loafers και οι μπαλαρίνες θα πρωταγωνιστήσουν στα everyday looks, κάνοντας κάθε outfit να θυμίζει εκείνα του Pinterest.

Όσο κι αν μας αρέσουν τα σανδάλια, οι εσπαντρίγιες και οι σαγιονάρες που συνοδεύουν τις καλοκαιρινές εμφανίσεις μας, έφτασε η στιγμή να τα επαναφέρουμε στα κουτιά τους και να δημιουργήσουμε χώρο στην παπουτσοθήκη για τα κομμάτια εκείνα που δεν θα σταματήσουμε να φοράμε όλο το φθινόπωρο. Αυτή τη σεζόν, δύο είναι τα παπούτσια που έχουν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της fashion κοινότητας - και όχι αδίκως: τα loafers και οι μπαλαρίνες.

Αν μας ρωτάς, τα λατρεύουμε και ανυπομονούμε να τα εντάξουμε στην καθημερινότητά μας, φτιάχνοντας σύνολα τόσο για το γραφείο και τις επαγγελματικές συναντήσεις όσο για τις απογευματινές βόλτες και τις βραδινές εξόδους. Πρόκειται αναμφίβολα για δύο κομψές και διαχρονικές επιλογές που μπορούν να ολοκληρώσουν αμέτρητα outfits και να αναδείξουν το στιλ και την προσωπική ταυτότητα του καθενός. Celebrities και fashion bloggers τα έχουν ήδη υιοθετήσει στην καθημερινότητά τους, συνεπώς ήρθε η σειρά μας.

Αναζητώντας άνετες, όχι συνηθισμένες και on budget επιλογες, βρήκαμε στα Marks & Spencer 4 ζευγάρια παπούτσια που πληρούν όλα τα κριτήρια που θέσαμε στον εαυτό μας. Ναι μεν θέλουμε να φοράμε και εμείς μπαλαρίνες και loafers, δεν χρειάζεται, όμως, να είναι σαν όλα τα άλλα που υπάρχουν εκεί έξω. Γι’ αυτό, βρήκαμε εκείνα τα κομμάτια που ξεχωρίζουν για τις λεπτομέρειες και διαθέτουν τη «δύναμη» να αναβαθμίσουν ουσιαστικά αισθητικά ένα σύνολο.

Loafers ή μπαλαρίνες για το φθινόπωρο; Εμείς ψηφίζουμε και τα δύο, εσύ;

Σε περιπτωση που αναρωτιέσαι σε ποιο σχέδιο θα επενδύσεις αυτή τη σεζόν, loafers ή μπαλαρίνες, μπορούμε να σε βοηθήσουμε να αποφασίσεις. Και τα δύο σχέδια είναι ιδιαίτερα κομψά και σίγουρα έχουν να δώσουν πολλά σε ένα outfit.

Αν, ωστόσο, θέλεις ένα παπούτσι που να δίνει πιο αυστηρό και προσεγμένο χαρακτήρα στην εμφάνισή σου, τα loafers είναι η ιδανική επιλογή. Είναι η λύση για εκείνες τις ημέρες που θέλεις κάτι πιο ιδιαίτερο από ένα αθλητικό παπούτσι, χωρίς όμως να θυσιάσεις την άνεσή σου. Αν, πάλι, προτιμάς ένα πιο ρομαντικό και ανάλαφρο αποτέλεσμα, οι μπαλαρίνες είναι αυτό που χρειάζεσαι. Η λεπτή και κομψή γραμμή τους ταιριάζει ιδιαίτερα με φορέματα και φούστες, αλλά μπορεί εξίσου εύκολα να δώσει μια διαφορετική νότα ακόμη και στο πιο απλό σύνολο με παντελόνι.

Εμείς βρήκαμε τις 4 αγαπημένες μας επιλογές από Marks & Spencer και σου τις παρουσιάζουμε. Σε όποια κι αν καταλήξεις, από εμάς είναι ένα μεγάλο «ναι».

Τα παπούτσια από Marks & Spencer που εμείς θα προσθέσουμε στη συλλογή μας αυτό το φθινόπωρο:

1.Flat loafers clogs - Θα τα βρεις εδώ

Φωτογραφία / Marks & Spencer

2.Μπαλαρίνες Mary Jane με λεοπάρ print - Θα τις βρεις εδώ

Φωτογραφία / Marks & Spencer

3.Δερμάτινα loafers - Θα τα βρεις εδώ

Φωτογραφία / Marks & Spencer

4.Δερμάτινες μπαλαρίνες Mary Jane με τριπλό λουράκι - Θα τις βρεις εδώ