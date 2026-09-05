Η Έλα Ρούμπιν μπορεί να σου θυμίζει κάτι από τις iconic σταρ των 90s. Η 24χρονη ηθοποιός είναι έτοιμη να δημιουργήσει τη δική της θέση στο Χόλιγουντ.

Η Έλα Ρούμπιν έχει το πρόσωπο μιας κινηματογραφικής σταρ των 90s, ένα μίνιμαλ στιλ που αρχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον μεγάλων οίκων μόδας και μια καριέρα που χτίστηκε μέσα από περισσότερα από δέκα χρόνια μικρών ρόλων και αμέτρητων απορρίψεων. Η 24χρονη ηθοποιός υποδύεται την Annie Jacobson, την κεντρική ηρωίδα του «Sterling Point», της νέας εφηβικής σειράς του Prime Video που έχει γίνει μία από τις μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού.

Από την πρεμιέρα της, η σειρά έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά φαινόμενα του καλοκαιριού, αποσπώντας θετικά σχόλια τόσο από τους κριτικούς όσο και από το κοινό. Η επιτυχία της οφείλεται, μεταξύ άλλων, στον ιδιαίτερα σύνθετο τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τη Generation Z, μια γενιά που τηλεόραση και κινηματογράφος συχνά αντιμετωπίζουν με υπερβολικά γενικευμένο τρόπο.

Και μπορεί η σειρά να έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού, όμως η Έλα Ρούμπιν είναι εκείνη που έχει τραβήξει πάνω της μεγάλο μέρος της προσοχής. Και όχι μόνο για την ερμηνεία της.

Θυμίζει κάτι από τα 90s

Στα social media, η συζήτηση γύρω από την εμφάνισή της έχει πάρει διαστάσεις. Το χαμόγελό της θυμίζει σε πολλούς τη Τζούλια Ρόμπερτς, το προφίλ της έχει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στην Αν Χάθαγουέι, ενώ άλλοι εντοπίζουν πάνω της κάτι από την ιδιαίτερη ομορφιά της Ουινόνα Ράιντερ και της Ρέιτσελ Βάις.

Δεν πρόκειται, όμως, απλώς για μια ακόμη celebrity που έγινε viral λόγω της εμφάνισής της. Η Έλα Ρούμπιν έχει κάτι που μοιάζει να λείπει από αρκετά σύγχρονα πρόσωπα του Χόλιγουντ: μια φυσικότητα που δεν χρειάζεται υπερβολή για να τραβήξει την προσοχή. Το beauty look της είναι συνήθως διακριτικό, τα μαλλιά της παραμένουν χαλαρά και οι εμφανίσεις της αποφεύγουν τις υπερβολικά περίπλοκες επιλογές. Ίσως γι’ αυτό και η σύγκριση με τις ηθοποιούς των 90s να μοιάζει τόσο φυσική.

Το στιλ της είναι ήδη θέμα συζήτησης

Η Έλα φαίνεται να έχει καταλάβει πως, όταν ένα πρόσωπο βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο, το προσωπικό στιλ μπορεί να γίνει εξίσου σημαντικό με τους ρόλους του. Οι εμφανίσεις της μέχρι στιγμής κινούνται στη λογική του σύγχρονου μίνιμαλ. Μαύρα και λευκά φορέματα, καθαρές γραμμές, διακριτικά παπούτσια και looks που αφήνουν την ίδια να πρωταγωνιστεί.

Σε μία από τις εμφανίσεις της φόρεσε total black Prada στο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», ενώ στην πρεμιέρα του «Sterling Point» επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία Louis Vuitton. Σε άλλη εμφάνιση εμφανίστηκε με λευκό μίνι φόρεμα Balenciaga.

Πίσω από τις επιλογές της βρίσκεται η στιλίστρια Έμα Τζέιντ Μόρισον, η οποία έχει συνεργαστεί και με ονόματα όπως η Κάια Γκέρμπερ, η Ζόι Ντόιτς και η Σάρα Πίτζεον. Και αν κρίνουμε από τις μέχρι τώρα εμφανίσεις της, το fashion story μόλις ξεκινά.

Δεν εμφανίστηκε από το πουθενά

Η μεγάλη επιτυχία του «Sterling Point» μπορεί να κάνει την Έλα Ρούμπιν να μοιάζει με πρωτοεμφανιζόμενη ηθοποιό, όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η Ρούμπιν βρίσκεται στον χώρο εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Η πρώτη της επαφή με την υποκριτική ήρθε μέσα από μια σχολική θεατρική παραγωγή. Εκεί την εντόπισε ένας ατζέντης και ξεκίνησε ένα ταξίδι που, όπως συμβαίνει συχνά στο Χόλιγουντ, είχε πολύ περισσότερες απορρίψεις από επιτυχίες. Για περίπου επτά χρόνια άκουγε κυρίως «όχι». Αντί, όμως, να εγκαταλείψει, συνέχισε να χτίζει αργά και σταθερά το βιογραφικό της.

Έχει συμμετάσχει σε ταινίες όπως το «The Idea of You», όπου υποδύθηκε την κόρη της Αν Χάθαγουει, αλλά και το βραβευμένο «Anora». Πέρυσι ήρθε ένας από τους μεγαλύτερους ρόλους της μέχρι τότε, στην ταινία τρόμου «Until Dawn». Και τώρα, με το «Sterling Point», φαίνεται πως ήρθε η στιγμή να περάσει από τους δεύτερους ρόλους στο προσκήνιο.

Η επόμενη μεγάλη σταρ;

Η Μέγκαν Πάρκ, δημιουργός του «Sterling Point», έχει ήδη εκφράσει τον ενθουσιασμό της για τη νεαρή ηθοποιό, προβλέποντας ουσιαστικά ότι θα γίνει μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές σταρ του κόσμου. Η ίδια η Έλα, πάντως, φαίνεται περισσότερο επικεντρωμένη στους ρόλους που θέλει να παίξει παρά στη δημιουργία μιας εικόνας «σταρ».

Έχει ήδη κινηθεί από τον τρόμο στην κωμωδία και το δράμα και δηλώνει πως προτιμά χαρακτήρες που την προκαλούν και την κάνουν να βγαίνει από τη ζώνη άνεσής της.

Και το γεγονός ότι το «Sterling Point» δεν είναι το μοναδικό project που την περιμένει κάνει το μέλλον της ακόμη πιο ενδιαφέρον. Η Έλα Ρούμπιν συμμετέχει επίσης στο «The God of Woods» του Netflix, ενώ γύρω της υπάρχει ήδη μια νέα γενιά ηθοποιών που φαίνεται να ετοιμάζεται να πάρει τη θέση της στο επόμενο κεφάλαιο του Χόλιγουντ.