Βρήκαμε την τσάντα που θα κρατάς όλο το φθινόπωρο - Είναι από τα Stradivarius και κοστίζει κάτω από 25€

Η τσάντα παίζει ύψιστο ρόλο σε ένα outfit, καθώς μπορεί είτε να το αναβαθμίσει είτε να το καταστρέψει. Εμείς βρήκαμε το κομμάτι που δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ.

Το φθινόπωρο είναι η εποχή που επιστρέφουμε σταδιακά σε πιο προσεγμένες εμφανίσεις, πειραματιζόμαστε ξανά και αναζητούμε εκείνα τα κομμάτια που θα δώσουν χαρακτήρα στο καθημερινό στιλ μας. Ανάμεσα σε αυτά, τα αξεσουάρ έχουν πάντα ξεχωριστή θέση, αφού συχνά είναι αρκετά για να μεταμορφώσουν ακόμη και το πιο απλό σύνολο.

Μια τσάντα, μάλιστα, δεν χρειάζεται να είναι εντυπωσιακή για να κάνει τη διαφορά. Ένα ενδιαφέρον σχήμα, μια ιδιαίτερη υφή ή μια μικρή λεπτομέρεια μπορούν να τη μετατρέψουν στο item που θα θέλουμε να κρατάμε ξανά και ξανά. Και όταν όλα αυτά συνδυάζονται με μια προσιτή τιμή, τότε η επιλογή γίνεται ακόμη πιο δελεαστική.

Η τσάντα που θα κρατήσεις όλο το φθινόπωρο

Μια τέτοια περίπτωση είναι η καπιτονέ τσάντα σε στιλ πουγκί που βρήκαμε στα Stradivarius, η οποία συγκεντρώνει όλα εκείνα τα σημεία ενός αξεσουάρ που μπορεί να πρωταγωνιστήσει στα φθινοπωρινά looks.

Φωτογραφία / Stradivarius

Το καπιτονέ design της χαρίζει μια κομψή και σύγχρονη αισθητική, ενώ το σχήμα πουγκί την κάνει πιο ιδιαίτερη από μια κλασική χιαστί τσάντα. Παράλληλα, η πρακτική γραμμή της επιτρέπει να φορεθεί εύκολα στην καθημερινότητα, είτε πρόκειται για μια casual εμφάνιση είτε για ένα πιο προσεγμένο outfit.

Φωτογραφία / Stradivarius

Μπορούμε να τη συνδυάσουμε με το αγαπημένο μας τζιν και ένα t-shirt για ένα effortless καθημερινό look, με tailored παντελόνι και σακάκι για ένα πιο polished αποτέλεσμα ή ακόμη και με ένα φθινοπωρινό φόρεμα και ankle boots.

Και φυσικά, υπάρχει ένας ακόμη λόγος που η συγκεκριμένη τσάντα αξίζει την προσοχή μας: κοστίζει κάτω από 25€. Μια οικονομική επιλογή, λοιπόν, που μπορεί να ανανεώσει εύκολα την γκαρνταρόμπα της νέας σεζόν και να γίνει ένα από εκείνα τα αξεσουάρ που θα μας συνοδεύουν καθημερινά.

Θα τη βρεις εδώ