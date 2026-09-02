Κένταλ Τζένερ, Κέιτ Χολμς, Σελίνα Γκόμεζ υιοθέτησαν, δικαίως, το μεγαλύτερο shoe trend της σεζόν - Και το θέλουμε asap

Αυτά είναι τα κομψά και στιλάτα παπούτσια που θα βλέπουμε παντού όλο το φθινόπωρο. Και εμάς, αλήθεια, μας αρέσουν πολύ!

Ο Σεπτέμβριος είναι εδώ και τα βλέμματά μας έχουν ήδη αρχίσει να τρέχουν σε όλες εκείνες τις τάσεις της μόδας που ξεπήδησαν από τις πασαρέλες και πλέον κυριαρχούν στο διαδίκτυο. Αν υπάρχει, όμως, ένα παπούτσι που φαίνεται να έχει βρει τον τρόπο να περάσει από το street style στις γκαρνταρόμπες των πιο stylish γυναικών, αυτό είναι οι μπαλαρίνες. Μόνο που φέτος δεν μιλάμε ακριβώς για τις κλασικές μπαλαρίνες που γνωρίζουμε. Η νέα εκδοχή τους είναι πιο κλειστή, πιο sleek και αγκαλιάζει το πόδι σαν γάντι. Εξ ου και η ονομασία glove flats.

Η Κέιτι Χολμς, η Κένταλ Τζένερ, η Σελίνα Γκόμεζ, Σάρα Πίτζεον κι άλλες celebrities έχουν εντάξει αυτό το trend στα looks τους, επιλέγοντάς το τόσο στις καθημερινές εμφανίσεις τους όσο και σε πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Η Κέιτι Χολμς, μάλιστα, έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο σταθερές υποστηρίκτριες της τάσης, ενώ η Κένταλ Τζένερ έχει φορέσει αυτού του είδους τις μπαλαρίνες σε off-duty εμφανίσεις της.

Τι είναι τα glove flats;

Αν οι κλασικές μπαλαρίνες αφήνουν μεγάλο μέρος του επάνω τμήματος του ποδιού ακάλυπτο, τα glove flats ανεβαίνουν πιο ψηλά και αγκαλιάζουν το κουντεπιέ. Είναι συνήθως κατασκευασμένα από μαλακό, εύκαμπτο δέρμα ή παρόμοια υλικά, έχουν λεπτή σόλα και δημιουργούν μια σχεδόν «δεύτερη επιδερμίδα» γύρω από το πόδι. Το αποτέλεσμα είναι ταυτόχρονα μίνιμαλ και κομψό. Δεν έχουν την αυστηρότητα ενός loafer ούτε τον ρομαντισμό μιας κλασικής μπαλαρίνας - βρίσκονται κάπου στη μέση και αυτό ακριβώς είναι που τα κάνει τόσο ενδιαφέροντα και ξεχωριστά.

Η τάση των glove flats δεν εμφανίστηκε τυχαία. Οι high-vamp μπαλαρίνες είχαν ήδη κάνει αισθητή την παρουσία τους στις συλλογές Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, με οίκους όπως οι Toteme, Courrèges, Proenza Schouler και Stella McCartney να παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές του πιο κλειστού flat. Τους τελευταίους μήνες, το trend πέρασε και στον δρόμο, με celebrities και fashion insiders να το εντάσσουν στις καθημερινές τους εμφανίσεις. Το αποτέλεσμα; Τα glove flats εξελίσσονται σε ένα από τα πιο δυνατά παπούτσια της μεταβατικής περιόδου από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Και υπάρχει ένας πολύ πρακτικός λόγος γι' αυτό: φοριούνται πανεύκολα.

Πώς θα φορέσουμε τα glove flats το φθινόπωρο

Το μεγάλο πλεονέκτημά τους είναι ότι μπορούν να κάνουν σχεδόν οποιοδήποτε outfit να δείχνει πιο προσεγμένο χωρίς να μοιάζει υπερβολικά «στημένο». Φορώντας τα με ένα ίσιο ή wide-leg τζιν και ένα απλό T-shirt αποκτούν cool, καθημερινό χαρακτήρα, ενώ με ένα tailored παντελόνι και πουκάμισο γίνονται ιδανικά για το γραφείο. Από την άλλη, αν τα συνδυάσεις με midi φούστα ή ένα πλεκτό φόρεμα αποκτούν μια πιο θηλυκή, elegant διάθεση. Και επειδή το φθινόπωρο θέλει layering, τα glove flats «λειτουργούν» εξαιρετικά με λεπτές κάλτσες, σακάκια, καμπαρντίνες και oversized πλεκτά.

Αν, λοιπόν, ψάχνεις το ένα ζευγάρι παπούτσια που θα ανανεώσει την γκαρνταρόμπα σου για τη νέα σεζόν, ίσως δεν χρειάζεται να κοιτάξεις πολύ μακριά. Οι μπαλαρίνες είναι ακόμη εδώ. Απλώς φέτος έγιναν λίγο πιο κομψές, λίγο πιο cool και - ευτυχώς πολύ πιο άνετες. Εμείς στο JennyGr ρίξαμε μια ματιά στα μαγαζιά και σου παρουσιάζουμε κάποιες από τις αγαπημένες μας.

5 glove flats για να φορέσεις αυτό το φθινόπωρο

Zara

Θα τα βρεις εδώ

Zara

Θα τα βρεις εδώ

Mango

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H&M

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Marks and Spencer

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