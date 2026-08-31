Διανύουμε την εποχή που, τα αέρινα φορέματα του καλοκαιριού μπορούν να συνοδέψουν ακόμη τις all day εμφανίσεις.

Τα midi φορέματα ξεχωρίζουν για την κομψότητα αλλά και την ευκολία με την οποία μπορύν να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι feminine, ρομαντικά και άνετα και, αποτελούν την ιδανική επιλογή για τις ημέρες στο γραφείο.

Το μεγάλο styling ερώτημα όμως παραμένει ένα: με ποια παπούτσια συνδυάζεται καλύτερα; Η αλήθεια είναι πως το midi φόρεμα θεωρείται από τα πιο ευέλικτα κομμάτια της μόδας, αφού μπορεί από casual και cool να δείχνει elevated και chic με λίγα μόνο styling tricks.

5 παπούτσια για να φορέσεις με το midi φόρεμά σου από το πρωί μέχρι το βράδυ



Slim sneakers

Τα λεπτά, retro sneakers αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της χρονιάς και ταιριάζουν ιδανικά με midi φορέματα. Η minimal γραμμή τους ισορροπεί τέλεια με πιο αέρινα ή ρομαντικά κομμάτια, δημιουργώντας ένα effortless αποτέλεσμα. Συνδύασέ τα με πλισέ ή Α-line φούστες για ένα cool everyday look.

Glove pumps

Τα glove pumps χαρίζουν αμέσως πιο σοφιστικέ αισθητική στο outfit. Με sculptural γραμμή και sleek χαρακτήρα, λειτουργούν εξαιρετικά με tailored ή satin midi φούστες, ιδίως για βραδινές εμφανίσεις ή office looks με fashion-forward διάθεση.

Σαγιονάρες

Οι minimal σαγιονάρες έχουν ακόμη (για όσο ο καιρός το επιτρέεπι) θέση στις εμφανίσεις μας. Με ένα midi φόρεμα δημιουργούν ένα ανεπιτήδευτα κομψό αποτέλεσμα που δείχνει relaxed αλλά ταυτόχρονα προσεγμένο — ειδικά όταν επιλέγονται σε leather ή heel εκδοχές.

Μπαλαρίνες

Οι ballet flats συνεχίζουν να κυριαρχούν στις τάσεις και συνδυάζονται άψογα με midi φορέματα χάρη στη διακριτική και feminine αισθητική τους. Από mesh σχέδια μέχρι Mary Janes και κλασικές μπαλαρίνες, αποτελούν ιδανική επιλογή για chic all-day εμφανίσεις.

Clogs

Τα clogs με '70s αισθητική επιστρέφουν φέτος δυναμικά. Chunky σόλες, ξύλινες λεπτομέρειες και suede υφές συνδυάζονται υπέροχα με boho midi φούστες, floral prints και αέρινα υφάσματα, δημιουργώντας ένα relaxed αλλά fashion αποτέλεσμα.

