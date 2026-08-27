Τα κοσμήματα μπορεί να αποτελούν κομμάτι που ολοκληρώνει ένα outfit, τώρα αυτό όμως φαίνεται πως αλλάζει αφού πια διεκδικούν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Από τις πασαρέλες των μεγάλων οίκων μέχρι το street style, τα κοσμήματα αποκτούν μεγαλύτερο όγκο, πιο γλυπτικές φόρμες και έντονο συμβολισμό, αποδεικνύοντας πως ένα μόνο κόσμημα αρκεί όχι μόνο για να ολοκληρώσει αλλά για να μεταμορφώσει ακόμη και την πιο απλή εμφάνιση.

Η φετινή σεζόν δίνει έμφαση σε λίγα αλλά ιδιαίτερα σχέδια, που ξεχωρίζουν για τη φόρμα, την ιστορία ή τη δεξιοτεχνία. Από τα γλυπτικά chokers μέχρι τα βραχιόλια που φοριούνται ψηλά στο μπράτσο, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τέσσερις τάσεις στα κοσμήματα που θα μας απασχολήσουν και καλό είναι να γνωρίζεις από τώρα.

Τα κοσμήματα που θα βλέπουμε παντού και 4 τάσεις που αξίζει να γνωρίζεις από τώρα

Torque chokers

Τα κολιέ τύπου torque επιστρέφουν δυναμικά και αποτελούν μία από τις πιο χαρακτηριστικές σιλουέτες της χρονιάς. Πρόκειται για άκαμπτα κολιέ που αγκαλιάζουν τη βάση του λαιμού και ξεχωρίζουν για τον μινιμαλιστικό αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακό σχεδιασμό τους.



Arm cuffs

Αν μέχρι σήμερα τα cuffs φοριούνταν αποκλειστικά στον καρπό, τώρα μεταφέρονται στο πάνω μέρος του μπράτσου, επαναφέροντας μια αισθητική που γνώρισε μεγάλη άνθηση τη δεκαετία του '90.



Κοσμήματα εμπνευσμένα από την καθημερινότητα

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κοσμήαμτα της χρονιάς είναι η μετατροπή απλών, καθημερινών αντικειμένων σε κοσμήματα. Κλειδιά, χτένες, νομίσματα και οργανικές πέτρες μεταμορφώνονται σε pendants και charms που αποκτούν συμβολική αξία.

Cocktail watches

Και η αγαπημένη μου τάση; τα ρολόγια που επιστρέφουν, όχι όμως ως πρακτικά αξεσουάρ αλλά ως κοσμήματα υψηλής αισθητικής. Τα λεγόμενα cocktail watches, με τις μικρές κάσες, τα κοσμηματολογικά μπρασελέ και τις πολύτιμες λεπτομέρειες, γεφυρώνουν τα όρια ανάμεσα στην ωρολογοποιία και την υψηλή κοσμηματοποιία.

