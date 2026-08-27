Δεν θα είναι όλα τα ζώδια το ίδιο τυχερά μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Για κάποια ζώδια, οι επόμενες ημέρες χρειάζονται περισσότερη ψυχραιμία, δεύτερες σκέψεις και προσοχή στις αποφάσεις που παίρνουν.



Η έντονη αστρολογική κινητικότητα, σε συνδυασμό με την έκλειψη της 28ης Αυγούστου, μπορεί να κάνει ορισμένες καταστάσεις πιο απρόβλεπτες και να φέρει στην επιφάνεια θέματα που μέχρι τώρα έμεναν στο παρασκήνιο.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρόκειται για μια «κακή» εβδομάδα. Αντίθετα, για τα τέσσερα ζώδια που ακολουθούν, η περίοδος μπορεί να λειτουργήσει σαν υπενθύμιση ότι δεν χρειάζεται να βιάζονται, να αντιδρούν παρορμητικά ή να παίρνουν αποφάσεις υπό πίεση.

Τα 4 ζώδια που πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά μέχρι το τέλος της εβδομάδας

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι χρειάζεται να προσέξουν ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Σύμφωνα με τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Astrology King, η αρχή της εβδομάδας μπορεί να φέρει περισσότερες εντάσεις, διαφωνίες και την τάση να ειπωθούν πράγματα χωρίς να έχουν προηγηθεί αρκετή σκέψη. Η ανάγκη να υπερασπιστούν τη γνώμη τους μπορεί να τους οδηγήσει σε περιττές συγκρούσεις, ιδιαίτερα αν νιώσουν ότι κάποιος δεν τους καταλαβαίνει. Η καλύτερη επιλογή για τους Διδύμους είναι να μην απαντούν αμέσως σε κάθε πρόκληση. Η έκλειψη της Παρασκευής μπορεί επίσης να φέρει στην επιφάνεια παλιές σκέψεις ή συναισθήματα, γι' αυτό αυτή την εβδομάδα αξίζει περισσότερο να ακούσουν, να παρατηρήσουν και μετά να μιλήσουν, παρά να προσπαθήσουν να έχουν πάντα την τελευταία λέξη.

Καρκίνος

Για τους Καρκίνους, η προσοχή χρειάζεται κυρίως στις αποφάσεις που παίρνουν υπό πίεση. Το Horoscope.com προειδοποιεί ότι η αρχή της εβδομάδας μπορεί να μοιάζει αρκετά ασταθής, με αποτέλεσμα να μην είναι η κατάλληλη στιγμή για βιαστικές δεσμεύσεις ή αποφάσεις που έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες. Η κατάσταση φαίνεται να σταθεροποιείται από τα μέσα της εβδομάδας, όμως η ανάγκη για ξεκούραση και προσωπικό χώρο παραμένει έντονη. Παράλληλα, οι προβλέψεις της εβδομάδας δείχνουν ότι οικονομικά, επαγγελματικά και οικογενειακά ζητήματα μπορεί να ζητήσουν περισσότερη προσοχή. Για τον Καρκίνο, λοιπόν, το σημαντικό μέχρι την Κυριακή είναι να μην προσπαθήσει να τα λύσει όλα ταυτόχρονα. Λιγότερη πίεση, περισσότερη ξεκούραση και καμία σημαντική απόφαση πάνω στα νεύρα είναι το καλύτερο πλάνο.

Ζυγός

Ο Ζυγός μπορεί να αισθανθεί ότι η εβδομάδα έχει έντονα σκαμπανεβάσματα. Οι προβλέψεις για το διάστημα 24–30 Αυγούστου κάνουν λόγο για συνδυασμό ευκαιριών αλλά και έντασης, με την έκλειψη στους Ιχθύες να ενισχύει τα συναισθήματα και να κάνει πιο δύσκολο το να ξεχωρίσει κανείς την πραγματική διαίσθηση από μια στιγμιαία παρόρμηση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στα οικονομικά και στις δεσμεύσεις. Μια απόφαση που φαίνεται καλή στην αρχή μπορεί να χρειάζεται περισσότερη εξέταση πριν γίνει πράξη, ενώ οι βιαστικές αγορές ή οι κινήσεις που γίνονται συναισθηματικά καλό είναι να αποφευχθούν. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ο Ζυγός θα κερδίσει περισσότερα αν κινηθεί αργά και με καθαρό μυαλό, αντί να προσπαθήσει να προλάβει όλες τις εξελίξεις.