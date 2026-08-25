Κάποιες τάσεις που θεωρούσαμε ξεπερασμένες επιστρέφουν δυναμικά — και αυτή τη φορά δείχνουν πιο κομψές από ποτέ.

Στη διακόσμηση, όπως και στη μόδα, τίποτα δεν χάνεται πραγματικά. Τάσεις που κάποτε θεωρούσαμε υπερβολικές, παλιομοδίτικες ή ακόμη και... κιτς κάνουν ξανά την εμφάνισή τους, με μια όπως πιο σύγχρονη και εκλεπτυσμένη αισθητική.

Μετά από χρόνια κυριαρχίας των ουδέτερων αποχρώσεων, του minimal design και των απολύτως «καθαρών» χώρων, οι designers φαίνεται πως θέλουν ξανά χρώμα, μοτίβα, λάμψη και προσωπικότητα σε κάθε χώρο, ποιες είναι όμως οι τάσεις που θα δούμε να επιστρέφουν;

8 κιτς τάσεις που επιστρέφουν και δίνουν στη διακόσμηση του σπιτιού ξανά χαρακτήρα

Μεγάλα φλοράλ και chintz μοτίβα

Τα μεγάλα λουλουδάτα μοτίβα σε καναπέδες, πολυθρόνες και υφάσματα μπορεί κάποτε να παρέπεμπαν σε πιο παλιομοδίτικη διακόσμηση, σήμερα όμως αποκτούν μια ρομαντική και ιδιαίτερα elegant διάθεση.

Πώς να το εντάξεις: Διάλεξε ένα μόνο statement κομμάτι, όπως μια πολυθρόνα ή έναν καναπέ και συνδύασέ το με μονόχρωμα υφάσματα, ρίγες ή καρό.

Περίτεχνοι χρυσοί καθρέφτες

Οι εντυπωσιακοί καθρέφτες με χρυσές, διακοσμητικές κορνίζες επιστρέφουν, αλλά με έναν πιο σύγχρονο τρόπο. Ένας τέτοιος καθρέφτης μπορεί να λειτουργήσει σαν πραγματικό έργο τέχνης.

Πώς να το εντάξεις: Τοποθέτησέ τον πάνω από έναν καναπέ, ένα τζάκι ή μια κονσόλα. Άφησέ τον να γίνει το κεντρικό σημείο του χώρου και συνδύασέ τον με πιο λιτές γραμμές στα υπόλοιπα έπιπλα.

Χρωματιστά φωτιστικά και lava lamps

Οι λάμπες με χρωματιστό φως και οι lava lamps θυμίζουν άλλες δεκαετίες, όμως επιστρέφουν με πιο μοντέρνα τεχνολογία και χρησιμοποιούνται κυρίως για να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα.

Πώς να το εντάξεις: Προτίμησε θερμές αποχρώσεις όπως κεχριμπαρί, κόκκινο ή απαλό ροζ και χρησιμοποίησέ τες ως φωτισμό ατμόσφαιρας και όχι ως βασική πηγή φωτός.

Έντονη ταπετσαρία

Οι έντονες ταπετσαρίες με μεγάλα λουλούδια, σχέδια ή ακόμη και ολόκληρες τοιχογραφίες επιστρέφουν, δίνοντας χαρακτήρα ακόμη και στους πιο απλούς χώρους.



Πώς να το εντάξεις:Δοκίμασε την ταπετσαρία σε έναν μόνο τοίχο. Μπορείς να την τοποθετήσεις ακόμη και σε μια εσοχή ή στο ταβάνι για πιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα.



Υαλότουβλα

Από τα μπάνια και τα επαγγελματικά κτίρια μιας άλλης εποχής, τα υαλότουβλα περνούν ξανά στους σύγχρονους εσωτερικούς χώρους. Και όχι άδικα: προσφέρουν φως και ιδιωτικότητα ταυτόχρονα.

Πώς να το εντάξεις: Χρησιμοποίησέ τα ως διαχωριστικό ανάμεσα σε δύο χώρους. Είναι ιδανικά για μπάνια και ντουζιέρες.

Κρυστάλλινοι πολυέλαιοι

Οι μεγάλοι κρυστάλλινοι πολυέλαιοι δεν χρειάζεται πλέον να περιορίζονται σε κλασικά ή υπερβολικά επίσημα σπίτια. Αντίθετα, μπορούν να δημιουργήσουν μια πολύ ενδιαφέρουσα αντίθεση μέσα σε ένα μοντέρνο interior.

Πώς να το εντάξεις: Βάλε έναν εντυπωσιακό πολυέλαιο σε έναν κατά τα άλλα minimal χώρο και συνδύασέ τον με μοντέρνα έπιπλα και πιο λιτές γραμμές.

Neon πινακίδες

Οι neon επιγραφές μεταμορφώνονται από «διακοσμητικό των ’90s» σε ένα πιο artistic στοιχείο. Μια σωστά επιλεγμένη neon πινακίδα μπορεί να προσθέσει χρώμα και προσωπικότητα χωρίς να κάνει τον χώρο να μοιάζει θεματικός.

Πώς να το εντάξεις: Τοποθέτησέ τη πάνω από μια κονσόλα, ένα bar ή σε έναν άδειο τοίχο. Προτίμησε ένα σχέδιο ή μια φράση που ταιριάζει πραγματικά στην αισθητική σου και μην υπερφορτώσεις τον ίδιο χώρο με πολλά statement στοιχεία.

Chrome και ασημί λεπτομέρειες

Μετά την πολυετή κυριαρχία των χρυσών και μπρονζέ μεταλλικών επιφανειών, το chrome και το ασημί κάνουν δυναμικό comeback. Το αποτέλεσμα είναι πιο ψυχρό, μοντέρνο και ιδιαίτερα κομψό.

Πώς να το εντάξεις: Δοκίμασέ το σε φωτιστικά, πόμολα και μικρά διακοσμητικά. Συνδύασέ το με ξύλο, μάρμαρο ή φυσικά υφάσματα για ισορροπία.

