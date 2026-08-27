7 συμπεριφορές που αποκτούν οι άνθρωποι που είναι καιρό single – Οι συνήθειες που υιοθετούν
JTeam
27 Αυγούστου 2026
Το να είσαι single δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάτι πάει λάθος με εσένα, ωστόσο όταν για χρόνια έχεις μια μοναχική ζωή ίσως αξίζει να κοιτάξεις λίγο πιο προσεκτικά ορισμένες συμπεριφορές που μπορεί να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο συνδέεσαι με τους ανθρώπους.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, μερικές φορές δεν είναι η έλλειψη ευκαιριών, οι dating εφαρμογές ή η «κακή τύχη» που κρατούν κάποιον μακριά από μια ουσιαστική σχέση. Μπορεί να είναι συγκεκριμένα μοτίβα που επαναλαμβάνονται χωρίς να γίνονται αντιληπτά.
Από τις υπερβολικά υψηλές προσδοκίες και την προσπάθεια να αλλάξει κανείς τον εαυτό του για να αρέσει, μέχρι την ανοχή σε συμπεριφορές που θα έπρεπε να αποτελούν ξεκάθαρες προειδοποιητικές ενδείξεις, ορισμένες συνήθειες μπορούν να κάνουν μια υγιή σύνδεση πολύ πιο δύσκολη.
7 συμπεριφορές που αποκτούν οι άνθρωποι που είναι καιρό single
- Δεν έχουν δικά τους ενδιαφέροντα και πάθη.
- Έχουν τόσο υψηλά ή μη ρεαλιστικά standards που κανείς δεν μπορεί να τα καλύψει.
- Κάνουν σχεδόν τα πάντα για να νιώσουν ότι κάποιος τους αγαπά.
- Αλλάζουν τον εαυτό τους ανάλογα με το άτομο που τους ενδιαφέρει.
- Αφήνουν τις απόψεις των άλλων να καθορίζουν τις δικές τους επιλογές.
- Αγνοούν τα red flags όταν εμφανίζονται σε μια σχέση.
- Συμβιβάζονται με λιγότερα επειδή δεν πιστεύουν ότι αξίζουν κάτι καλύτερο.
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