Ξέχνα τα blue jeans: Αυτό το χρώμα θα γίνει η νέα fashion εμμονή του φθινοπώρου

Μπορεί τα blue jeans να βρίσκονται σε κάθε γκαρνταρόμπα ανεξαρττως τάσεων, αν όμως υπάρχει ένα denim trend που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει το φθινόπωρο του 2026, αυτό είναι σίγουρα το σοκολατί καφέ.

Το καφέ έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του σε πανωφόρια, τσάντες, παπούτσια και πλεκτά και τώρα περνά δυναμικά και στο denim αφού αφήνει για λίγο στην άκρη το κλασικό μπλε και δίνει στα τζιν μια πιο ζεστή, σοφιστικέ και retro διάθεση.

Τα chocolate brown jeans λειτουργούν σαν μια μικρή ανανέωση της γκαρνταρόμπας, χωρίς να χρειάζεται όμως να αλλάξεις εντελώς το προσωπικό σου στιλ. Συνδυάζονται εύκολα με sneakers, μπότες, loafers και oversized πλεκτά, ενώ η γήινη απόχρωσή τους ταιριάζει ιδανικά με την αισθητική του φθινοπώρου.

Πώς θα υιοθετήσεις την τάση

Το μυστικό για το τέλειο styling είναι να πειραματιστείς με τις υφές, τις αναλογίες και με διαφορετικές αποχρώσεις του καφέ. Από ένα casual look με sneakers μέχρι ένα πιο προσεγμένο σύνολο με σακάκι και loafers, υπάρχουν πολλοί τρόποι να φορέσετε την τάση.

Μπορείς να το φορέσεις με ένα δερμάτινο jacket, με oversized πλεκτό και sneakers, με ψηλές μπότες και trench coat ή και με loafers και oversized blazer. Οι επιλογές είναι πολλές για αυτό και εμείς έχουμε συγκεντρώσει τα δικά μας αγαπημένα looks για να πάρεις έμπνευση.



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