Με τι να φορέσεις το λευκό λινό παντελόνι – 5 looks για το πρωί στο γραφείο και την έξοδο στην πόλη

Το λινό παντελόνι ανέκαθεν είχε φαναντικές θαυμάστριες. Είναι δροσερό, άνετο και ευέλικτο σε ό,τι αφορά το styling ενώ καταφέρνει να συνδυάζει τη χαλαρή αισθητική των διακοπών με μια ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Από τα πρωινά στο γραφείο και στην πόλη μέχρι και τις εξόδους στο νησί, ένα λευκό λινό παντελόνι αποτελεί το hero peace της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας αφού μπορεί να προσαρμοστεί σχεδόν σε κάθε περίσταση, πώς όμως θα το φορέσεις για να φτάσεις την κομψότητα σε άλλο level και να παραμείνεις δροσερή όλο το καλοκαίρι;

Με τι να φορέσεις το λευκό λινό παντελόνι

Για ένα σύνολο που αποπνέει σύγχρονη κομψότητα, συνδύασέ το με ένα εφαρμοστό tank top σε ουδέτερες απόχρωηση. Η αντίθεση ανάμεσα στη χαλαρή γραμμή του παντελονιού και στην πιο στενή εφαρμογή του τοπ θα δημιουργήσει μια ισορροπημένη σιλουέτα που δείχνει προσεγμένη χωρίς να μοιάζει υπερβολική. Αν θέλεις να κάνεις το look πιο ιδιαίτερο, πρόσθεσε μια ζώνη από δέρμα και ένα ζευγάρι minimal σανδάλια ή μπαλαρίνες, ολοκληρώνοντας το σύνολο με διακριτικά χρυσά κοσμήματα.

Ένας ακόμη κομψός τρόπος να φορέσεις το λινό παντελόνι είναι με ένα oversized πουκάμισο. Είτε πρόκειται για λευκό βαμβακερό είτε για ασορτί λινό στην ίδια χρωματική παλέτα, το αποτέλεσμα δείχνει πάντα αβίαστα chic. Άφησε μερικά κουμπιά ανοιχτά, γύρισε τα μανίκια και πρόσθεσε μια ψάθινη τσάντα ή μια υφασμάτινη tote bag για ένα outfit που θυμίζει καλοκαίρι στη Μεσόγειο.



Μην ξεχνάς και τα lingerie top, τα οποία πρωταγωνιστούν αυτή τη σεζόν και ολοένα και περισσότερες γυναίκες τα προσθέτουν ξανά στις εμφανίσεις τους. Από τη μία θα συνδυάσεις δύο διαφορετικές υφές, από την άλλη θα δώσεις ρομαντικό χαρακτήρα στο σύνολό σου. Είναι ιδανικό για το γραφείο, ή ακόμη και μια απογευματινή έξοδο.

Επιπλέον μπορείς να δώσεις έμφαση στα αξεσουάρ. Μια πλεκτή τσάντα, ένα ζευγάρι statement γυαλιά ηλίου, chunky ακόμη και ένα ζευγάρι boat shoes μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμη και τον πιο απλό συνδυασμό.

Αν αγαπάς το effortless στιλ των fashion girls, η μονοχρωμία παραμένει η πιο ασφαλής επιλογή. Ένα λευκό, εκρού, μπεζ ή ακόμη και μπλε ή κίτρινο λινό παντελόνι συνδυασμένο με τοπ στην ίδια χρωματική απόχρωση δείχνει πολυτελές χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Αντί να προσθέσεις έντονα prints ή πολλά χρώματα, άφησε τις διαφορετικές υφές να κάνουν τη διαφορά.

