30 βιβλία για να διαβάσεις τον Αύγουστο

Όποιο από τα ακόλουθα βιβλία και να διαβάσεις, σου εγγυώμαι ότι δεν θα απογοητευτείς

Έφτασε αυτή η ώρα. Ξέρετε ποια. Αυτή που μετράμε αντίστροφα για την άδεια (δεν αναφέρομαι φυσικά σε όσους έχετε ήδη φύγει), τρέχουμε για τα τελευταία διαδικαστικά και αναζητάμε δίχως αύριο ποια βιβλία θα μας συντροφεύουν στην παραλία. Είναι αλήθεια, πως, η πλειοψηφία, πλέον, αρέσκεται στο να διαβάζει το καλοκαίρι, κι ας μην ανοίγει ούτε ένα βιβλίο τους προηγούμενους μήνες.

Πειράζει; Καθόλου.

Το πρόβλημα παραμένει ένα και μοναδικό κάθε φορά: Ποιο απ’ όλα τα βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει, αξίζει να επενδύσει κανείς τον χρόνο του, γι’ αυτές τις ελάχιστες ημέρες των διακοπών; Ναι, ο κάθε ένας ξεχωριστά, έχει τα δικά του αναγνωστικά γούστα, αλλά θα κάνω την προσπάθειά μου και θα σε πείσω να αγοράσεις έστω και ένα από τα ακόλουθα.

Βιβλία από όλα τα είδη. Αστυνομικά μυθιστορήματα, ρομαντικά ειδύλλια και τέλος πάντων ιστορίες που θα σε κάνουν να ξεφύγεις από την πραγματικότητα. Την ζοφερή.

30 βιβλία για να διαλέξεις για τις καλοκαιρινές σου διακοπές

Η σύγκρουση - Freida McFadden

Η Τέγκαν είναι οκτώ μηνών έγκυος, μόνη, και θέλει απεγνωσμένα να αφήσει πίσω της μια ζωή που καταρρέει. Ξεκινάει με το αυτοκίνη­το για το σπίτι του αδελφού της, όπου θα μείνει μέχρι να αποφασίσει τι θα κάνει στη συνέχεια. Δεν συνειδητοποιεί όμως ότι κατευθύνεται προς μια χιονοθύελλα.

Μετά από ένα ατύχημα, εγκλωβισμένη σε ένα χαλασμένο αυτοκίνη­το με σπασμένο πόδι, η Τέγκαν νιώθει απελπισμένη. Τότε συμβαίνει ένα θαύμα: τη σώζει ένα ζευγάρι που της προσφέρει ένα δωμάτιο στο ζεστό τους σπίτι μέχρι να σταματήσει να χιονίζει. Αλλά κάτι δεν πάει καλά και, καθώς ο χρόνος περνάει, συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο. Αυτό το ασφαλές καταφύγιο δεν είναι αυτό που νόμιζε. Και τώρα πρέπει να κάνει ό,τι χρειαστεί για να σώσει τον εαυτό της - και το αγέννητο παιδί της. Μια συναρπαστική περιπέτεια, μια ιστορία για τη μητρότητα, τη μάχη επιβίωσης και τις διαστρεβλωμένες προσδοκίες, από τη #1 μπεστ σέλερ των New York Times.

Από τις εκδόσεις Διόπτρα

Όσα ξέρω για σένα - Eric Chacour

Στο Κάιρο της δεκαετίας ‘80, ένας νέος γιατρός κάνει τη ζωή που όλοι περιμένουν από εκείνον. Θα ακολουθήσει το επάγγελμα του πατέρα του, θα κληρονομήσει το ιατρείο του και την πελατεία του, θα κάνει τα πράγματα που πρέπει. Ο Ταρέκ δεν έχει χρόνο για σκέψεις και ερωτήματα. Μια τυχαία συνάντηση όμως θα κλονίσει τον γάμο του, την καριέρα του, ακόμα και τις βεβαιότητές του, και θα τον αναγκάσει να φύγει. Συνειδητοποιεί όμως ότι χιλιάδες μίλια μακριά, κάποιος συγκεντρώνει τα κεφάλαια της ιστορίας του και προσπαθεί να ανασυνθέσει, κομμάτι κομμάτι, την πορεία της ζωής του. Σε αυτό το μυθιστόρημα, ο Ερίκ Σακούρ υφαίνει το πορτραίτο μιας οικογένειας και μιας κοινωνίας που μεταμορφώνεται δραστικά.

Από τις εκδόσεις Μεταίχμιο

Ρίζες - Ματίνα Αποστόλου

Με αφορμή το θάνατο του πατέρα, οι τέσσερις γυναίκες της οικογένειας συναντιούνται για να προετοιμάσουν την κηδεία του. Μάνα, κόρη, θεία, αδερφή. Καθεμιά κουβαλάει το δικό της μερίδιο αυτής της απώλειας, τη δική της εκδοχή της ιστορίας. Μέσα στα φορτισμένα δωμάτια του πατρικού σπιτιού οι αναμνήσεις τους θα ζωντανέψουν, θα μπλεχτούν μα και θα συγκρουστούν αναδεικνύοντας το χάσμα μεταξύ μνήμης και αλήθειας. Ένα τρυφερό μα και σκληρό μυθιστόρημα που διερευνά την έννοια της επιστροφής, τη δυσκολία του αποχαιρετισμού, το πένθος και τη συγχώρεση, από την Ματίνα Αποστόλου.

Από τις εκδόσεις Ίκαρος

Αβάνα - Leonardo Padura

Στα καλά μυθιστορήματα, κυρίως τα αστυνομικά, δεν εμφανίζεται μόνο ένας κεντρικός χαρακτήρας, πρωταγωνιστεί συνήθως και η πόλη μέσα στην οποία διαδραματίζονται τα γεγονότα. Γι’ αυτό και δεν υπάρχει καλύτερος οδηγός για να γνωρίσει κανείς την Αβάνα από τον Λεονάρδο Παδούρα, τον άνθρωπο που στα μυθιστορήματά του ξέρει πώς να πιάνει τον σφυγμό της σε διαφορετικές εποχές. Αυτό το βιβλίο, δοσμένο σαν μια ιδιότυπη, παράλληλη αυτοβιογραφία του ίδιου του συγγραφέα, αποτελεί μια μοναδική περιήγηση στις γειτονιές της κουβανικής πρωτεύουσας, από τη Μαντίγια μέχρι τη Ράμπα.

Οι ιστορίες που περιλαμβάνονται εδώ πλαισιώνονται, αντιστοίχως, με σχετικά αποσπάσματα μυθιστορημάτων του Παδούρα. Δεινός παρατηρητής, ευαίσθητος για τα περασμένα, διαθέτει την ξεχωριστή ικανότητα να μας κάνει να ζούμε στην πόλη του παρόντος και, την ίδια στιγμή, να μας επιτρέπει να ταξιδεύουμε στον χρόνο για να αγγίξουμε το λαμπερό παρελθόν της.

Από τις εκδόσεις Καστανιώτη

Πόση Μεγάλη Ελλάδα θέλετε; -Ναι! - Θεόδωρος Παπακώστας

Εσύ ξέρεις την Μεγάλη Ελλάδα; Όχι; Τότε δεν γίνεται να μη διαβάσεις το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα. Θα σε κάνει να αμφισβητήσεις ό,τι ξέρεις για την αρχαιότητα, να μισήσεις βαθιά αλλά και να αγαπήσεις ανθρώπους που θα εύχεσαι να τους είχες γνωρίσει, και να συγκινηθείς σαν να βλέπεις την αγαπημένη σου ταινία για πρώτη φορά.

Η Μεγάλη Ελλάδα είναι οι αρχαίες ελληνικές αποικίες της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας, η παγκοσμίως γνωστή Magna Graecia. Μια δεύτερη, «μεγαλύτερη» αρχαία Ελλάδα, που έζησε παράλληλα με την αρχαία Ελλάδα που ξέρουμε. Έξι αιώνες ιστορίας και πολιτισμού.

Από τις εκδόσεις Key Books

24 ώρες ανοιχτά - Kim Ho-Yeon

Ο Ντόκγκο καταλήγει στο μίνι μάρκετ της κυρίας Γιομ, επιστρέφοντάς της το κλεμμένο της πορτοφόλι. Μια σειρά γεγονότων θα συμβούν και θα εμπνεύσουν την εμπιστοσύνη της ηλικιωμένης προς εκείνο. Σε αντίθεση όμως με τον γιο της. Ένα feelgood και συγκινητικό μυθιστόρημα από τον Kim Ho-Yeon για τις δεύτερες ευκαιρίες που έρχονται εκεί που δεν τις περιμένεις. Κεντρικοί ήρωες ένας μεσήλικας άνδρας και μια ηλικιωμένη γυναίκα που παλεύει για την κοινότητά της.

Από τις εκδόσεις Διόπτρα

Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες - Piergiorgio Pulixi

Στο κέντρο του Κάλιαρι, ο Μάρτσιο Μοντεκρίστο, μεγάλος φαν του αστυνομικού μυθιστορήματος, άνοιξε το Les Chats Noirs, ένα μικρό βιβλιοπωλείο που πήρε το όνομά του από τις δυο μαύρες γάτες, τη Μις Μαρπλ και τον Πουαρό, που εμφανίστηκαν μια μέρα στην πόρτα του, τις υιοθέτησε διστακτικά και από τότε έγιναν η ατραξιόν του καταστήματος, που ειδικεύεται στο είδος. Εκεί συναντιέται και η λέσχη ανάγνωσης οι «ντετέκτιβ της Τρίτης», μια παρέα ετερόκλητη αλλά δεμένη. Πριν από έναν χρόνο μάλιστα η λέσχη κατάφερε να βοηθήσει στην εξιχνίαση μιας υπόθεσης, την οποία όλοι θεωρούσαν χαμένη από χέρι. Τώρα η αστυνόμος Άντζελα Ντιμάζε επιστρέφει για να ζητήσει τη συνδρομή τους σε μια νέα έρευνα. Ο Piergiorgio Pulixi υπογράφει ένα αστυνομικό θρίλερ γεμάτο σασπένς και ειρωνεία, που μιλάει για τα βιβλία και αποτίνει φόρο τιμής στα κλασικά του είδους.

Από τις εκδόσεις Μεταίχμιο

Όταν η ΑΛΦΑ συνάντησε τον ΕΨΙΛΟΝ - Λίτσα Τότσκα

Γυναίκες ερωτευμένες, χωρισμένες, μοναχικές, γυναίκες τρόφιμοι σε σχέσεις φυλακές, αναμετρώνται με τη χαρά και την απόγνωση, την ομορφιά και τη φθορά, με λέξεις μετέωρες και χειρονομίες λειψές. Στιγμιότυπα ζωής ζυμωμένα με τη μαγιά της προσδοκίας και της διάψευσης, της ελπίδας και της απογοήτευσης, του θριάμβου και της συντριβής. Ο Έρωτας, βάλσαμο μαζί και δηλητήριο. Κι η Αγάπη, αντιφέγγισμα σε καθρέφτη θολό. Ιστορίες για γυναίκες που τόλμησαν να νιώσουν και για όσους θέλουν να τις ακούσουν, από τη Λίτσα Τότσκα.

Από την Ελληνοεκδοτική

Τι συνέβη εκείνη τη νύχτα; - Nicci French

Ο Τάιλερ Γκριν αποφυλακίζεται μετά από τρεις δεκαετίες. Όλα αυτά τα χρόνια δεν σταμάτησε ποτέ να διαμαρτύρεται για την αθωότητά του. Με πρωτοβουλία του ίδιου, όλοι οι φίλοι από το πανεπιστήμιο που ήταν παρόντες εκείνη τη μοιραία νύχτα της δολοφονίας του Λίο, συναντιούνται ξανά. Με το κρασί και τις κατηγορίες να ρέουν άφθονα, η επανένωση καταλήγει σε βίαιο χάος και ένας από την παρέα θα τελειώσει τη νύχτα με τον λαιμό κομμένο στο υπνοδωμάτιο του επάνω ορόφου, όπως ακριβώς και ο Λίο το 1993. Οι μετρ των ψυχολογικών θρίλερ, Νίκι Φρεντς, (το ψευδώνυμο του διεθνώς επιτυχημένου συγγραφικού δίδυμου και ανδρόγυνου Νίκι Τζέραρντ και Σον Φρεντς), έγραψαν ένα ακόμη συγκλονιστικό μυθιστόρημα.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα

Υπουργείο Μοναξιάς - Έλενα Καρακούλη

Μοναξιά, η νόσος της εποχής. Αν και «συνδεδεμένοι» με πολλούς τρόπους, οι άνθρωποι μοιάζουν πιο μόνοι από ποτέ, μέχρι που το κράτος ιδρύει το Υπουργείο Μοναξιάς: μια υπηρεσία με επαγγελματίες εκπαιδευμένους να ακούνε τις ιστορίες μοναχικών ανθρώπων.

Όταν όμως ο κύριος Κ. αυτοκτονεί, η φήμη του Υπουργείου κλονίζεται. Ποιος ευθύνεται για τον θάνατό του; Σίγουρα όχι η Ελπίδα, που, ενώ μοιάζει εξωφρενικά με την κόρη του, δεν είναι παρά μια έξυπνη μηχανή. Μια γυναίκα παγιδευμένη στη μυστική της σχέση, μια επιστήμονας που δημιουργεί το τέλειο ανθρώπινο ομοίωμα κι ένας άνδρας που αγαπά την ομορφιά περισσότερο από το παιδί του. Γρανάζια όλοι του ίδιου συστήματος και απέναντί τους φροντιστές, ψηφιακοί ακροατές, ένας θάλαμος εξομολογήσεων κι ένας ολόκληρος κόσμος που καλπάζει, θυμίζοντας άλλοτε μια μακρινή δυστοπία και άλλοτε τον κόσμο που ξέρουμε καλά.

Από τις εκδόσεις Καστανιώτη

Γυμναστήριο - Verena Keßler

Τριγυρισμένη από σώματα ιδρωμένα που κοιτάζουν και κοιτάζονται, η ανώνυμη αφηγήτρια πιάνει δουλειά σ’ ένα σύγχρονο γυμναστήριο, «ένα ανάκτορο φτιαγμένο από αστραφτερές επιφάνειες». Τι άνετο περιβάλλον, πόσο ευγενικοί οι συνάδελφοι! Και τι τύχη, ο εργοδότης είναι φεμινιστής! Το αθώο ψεματάκι της δεν είναι και τόσο σοβαρό. Και με το κατάλληλο κολάν το προκοίλι μπορεί να κρυφτεί. Είναι άλλωστε ευκαιρία και για την ίδια να επανεφεύρει τον εαυτό της: το παρελθόν της, το μέλλον της, και, φυσικά, το σώμα της. Η Βερένα Κέσσλερ γράφει -άλλοτε με χιούμορ, άλλοτε με παγερή απάθεια- για την εποχή μας: για τη λατρεία των υψηλών επιδόσεων, την κουλτούρα της αμείλικτης αυτοπειθαρχίας και του αέναου ανταγωνισμού, στο μεγάλο χρηματιστήριο της εικόνας.

Από τις εκδόσεις Δώμα

Υπέροχη, μεγάλη, όμορφη ζωή - Emily Henry

Η Άλις Σκοτ και ο Χέιντεν Άντερσον καταφθάνουν στο νησάκι Λιτλ Κρέσεντ με τον ίδιο στόχο: να γράψουν τη βιογραφία της μυστηριώδους Μάργκαρετ Ιβς. Όταν τους προσκαλεί σε μια δοκιμαστική περίοδο ενός μήνα, γίνεται αμέσως σαφές πως μόνο ένας θα κερδίσει το δικαίωμα να αφηγηθεί την ιστορία της. Σύντομα γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο πως η δική τους ιστορία, όπως και εκείνη που υφαίνει η Μάργκαρετ, θα μπορούσε να είναι ένα μυστήριο, μια τραγωδία ή και μια ιστορία αγάπης, ανάλογα με το ποιος την αφηγείται. Η Έμιλι Χένρι είναι καταπληκτική στο να γράφει ανάλαφρες ρομαντικές ιστορίες - όσοι έχει διαβάσει βιβλία της, το ξέρετε. Δεν είναι τυχαία η Νο1 συγγραφέας των New York Times.

Από τις εκδόσεις Διόπτρα

Τολμώ να το πω - Όσα θα ήθελα να ξέρω για την εμμηνόπαυση / Naomi Watts

Η σταρ του Χόλιγουντ Ναόμι Γουότς μιλάει ανοιχτά για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε μπαίνοντας πρόωρα στην εμμηνόπαυση και παρουσιάζει έναν υποστηρικτικό, ολιστικό οδηγό, βασισμένο στα νεότερα δεδομένα ειδικών σε ορμονολογικά θέματα γιατρών και διατροφολόγων. Τολμηρό και γεμάτο χιούμορ, το Τολμώ να το πω είναι ο απόλυτος σύμμαχος της γυναίκας, για να βιώσει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού της.

Από την Ελληνοεκδοτική

Το λιμάνι μου είσαι εσύ - Κώστας Κρομμύδας

Αγάπησα τον Φίλιππο γνωρίζοντας πως η ζωή του είναι η θάλασσα και η δική μου ένας κόσμος γεμάτος κανόνες και πρέπει στη στεριά. Η σχέση μας έπρεπε να παραμένει κρυφή, μετρημένη σε λίγες ώρες μαζί και σε αμέτρητα αντίο. Στο νησί μου, τη Χίο, με την ευωδιά της μαστίχας και των εσπεριδοειδών να μας πλημμυρίζει, οι δύο κόσμοι μας δέθηκαν σε έναν περίτεχνο ναυτικό κόμπο. Όταν ζωντάνεψε ο εφιάλτης, κατάλαβα πόσο εύθραυστα είναι όλα όσα αγαπάς και πόσο κοντά μπορεί να βρεθείς -μέσα σε μια στιγμή- στο να τα χάσεις. Και τότε συνειδητοποίησα πως δεν έχει σημασία πόσο μακριά φεύγεις, αλλά να έχεις λόγο να επιστρέφεις πάντα στο λιμάνι σου. Ο Κώστας Κρομμύδας μάς ταξιδεύει στη Χίο, χαρίζοντάς μας ένα βιβλίο για τη μοναξιά εκείνων που φεύγουν και τη σιωπηλή δύναμη εκείνων που περιμένουν, για έρωτες που δοκιμάζονται, αλλά μένουν ακλόνητοι.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα

Η χερσόνησος με τα άδεια σπίτια - David Ucles

Η ιστορία ενός στρατιώτη που σκίζει το δέρμα του για να αφήσει τη συσσωρευμένη στάχτη να βγει, ενός ποιητή που ράβει τη σκιά ενός κοριτσιού μετά από έναν βομβαρδισμό, και ενός δασκάλου που μαθαίνει στους μαθητές του πώς να παριστάνουν τους νεκρούς. Ενός στρατηγού που κοιμάται δίπλα στο κομμένο χέρι μιας αγίας, ενός τυφλού παιδιού που ανακτά την όρασή του κατά τη διάρκεια μιας συσκότισης, και μιας χωρικής που βάφει μαύρα όλα τα δέντρα του κήπου της. Ενός ξένου φωτογράφου που πατάει μια νάρκη κοντά στο Μπρουνέτε και δεν σηκώνει το πόδι του για σαράντα χρόνια, ενός κατοίκου της Γκερνίκας που οδηγεί μέχρι το κέντρο του Παρισιού ένα φορτηγάκι με τα καπνισμένα συντρίμμια μιας αεροπορικής επίθεσης, και ενός πληγωμένου σκύλου που το αίμα του θα βάψει την τελευταία λωρίδα μιας εγκαταλειμμένης σημαίας του Μπαδαχόθ.

Η ιστορία για τον Ισπανικό Εμφύλιο και μιας ετοιμοθάνατης Ιβηρικής, όπου το φανταστικό καθρεφτίζει τη σκληρότητα του πραγματικού, που σίγουρα δεν θα αφήνεις από τα χέρια σου και που θα σε συγκινήσει βαθιά.

Από τις εκδόσεις Μεταίχμιο

Επιστροφή στο Παλέρμο - Magali Discours

Από τη γέννησή της, η Κονστάνς είναι δεμένη με μια άρρηκτη αγάπη με τη γιαγιά της, τη Ροζ, μια κομψή Παριζιάνα με ένα παρελθόν μυστηριώδες και συναρπαστικό. Ένα γεγονός φαίνεται να έχει σημαδέψει ιδιαίτερα τη ζωή της: οι τρεις μήνες γυρισμάτων στο Παλέρμο της cult ταινίας του Λουκίνο Βισκόντι, Ο Γατόπαρδος, στην οποία συμμετείχε ως ενδυματολόγος στα νιάτα της.

Ωστόσο, η Ροζ κρατά τις αναμνήσεις της σαν μυστικό, που το μοιράζεται μόνο μέσα από το άρωμα των πορτοκαλανθών, ένα άρωμα που της στέλνει κάθε χρόνο, από το 1963, ένας άγνωστος αποστολέας. Για να τιμήσει την υπόσχεση που έδωσε στη λατρεμένη της γιαγιά Ροζ, η Κονστάνς θα πρέπει να ακολουθήσει τα ίχνη της. Θα χρειαστεί να κατακτήσει το άγριο Παλέρμο, να αιχμαλωτίσει τις φωνές του, τους ήχους του, τις μυρωδιές του, τις γεύσεις του και όσα κρύβουν οι καρδιές.

Από τις εκδόσεις Ψυχογιός

Σουέλ - Ιωάννα Καρυστιάνη

Δώδεκα χρόνια μακριά από την οικογένειά του. Μακριά από τη στεριά, από τα αγαπημένα αλλά και λησμονημένα του πρόσωπα. Σπίτι του είναι πλέον το ATHOS III. O τόπος όπου αναμετριέται με τις μνήμες του. Το καταφύγιο όπου διαφυλάσσει ερμητικά κλεισμένα τα μυστικά του. Το μόνο μέρος απ’ το οποίο μπορεί και παρακολουθεί –όπως εκείνος θέλει– τη σιωπηλή πορεία του να χαράσσεται ερήμην του· τη μοναξιά του συντροφιά με το σουέλ: το βουβό κυματισμό του ωκεανού. Με αφορμή την επερχόμενη ομώνυμη ταινία, είναι η κατάλληλη ευκαιρία να διαβάσεις ένα από τα καλύτερα βιβλία της Ιωάννας Καρυστιάνη.

Από τις εκδόσεις Καστανιώτη

Η μικρή τσοπάνα Ρέιν - Φυστίκι ΠουΚυλάει

Ένα μπεζ σκυλάκι αποφασίζει να αυτοβιογραφηθεί. Χωρίς να επιδέχεται λογοκρισία, η Ρέιν ντε Σαλούφ κάθεται μπροστά στον υπολογιστή και καταγράφει τα γεγονότα της συγκλονιστικής ζωής της, ξεκαθαρίζοντας τα πράγματα σχετικά με το γενεαλογικό της δέντρο, τις σχέσεις της με τα υπόλοιπα μέλη του ζωικού βασιλείου και την ερωτική της ζωή, που είναι φανταστική. Κυριολεκτικά.

Σου εγγυώμαι ότι με αυτό το βιβλίο θα περάσεις υπέροχα. Θα γελάσεις και θα αναγνωρίσεις, για ακόμη μια φορά, το ταλέντο της συγγραφέα. Για πρώτη φορά στα χρονικά, ένα βιβλίο γραμμένο από έναν σκύλο που μιλάει την παγκόσμια γλώσσα του τσαμπουκά, της τρυφερότητας, του χιούμορ και της ετεροντροπής.

Από τις εκδόσεις Διόπτρα

Καθρέφτης - Χάρης Πολίτης

Αυτό το βιβλίο δεν γράφτηκε για να σε παρηγορήσει. Προσφέρει κάτι πολύ πιο χρήσιμο: καθαρή σκέψη. Μια αμείλικτη ματιά στο πώς οι άνθρωποι πραγματικά σκέφτονται, κινούνται και λειτουργούν όταν κανείς δεν τους βλέπει. Εδώ θα βρεις έννοιες όπως δύναμη, απώλεια, συμφέρον, φιλοδοξία, ζήλια, πειθαρχία, αχαριστία, εξουσία — όπως ακριβώς λειτουργούν στην πραγματική ζωή. Θα διαβάσεις για τις σχέσεις ως ανταλλαγές, όχι ως παραμύθια. Για την επιτυχία ως αποτέλεσμα σχεδιασμού, όχι τύχης. Για την αποτυχία ως κάτι που χτίζεται αργά, μέσα από αναβολή, βολή και αυταπάτη. Θα δεις γιατί οι άνθρωποι σε πλησιάζουν με χαμόγελο.

Γιατί η ευγένεια συχνά είναι τακτική. Γιατί ο χρόνος δεν είναι απλώς χρόνος — είναι όπλο. Και γιατί την αλήθεια, όσο κι αν όλοι τη ζητούν, σχεδόν κανείς δεν την αντέχει όταν έρθει η στιγμή να την πληρώσει. Αυτό το βιβλίο σού δείχνει ότι τίποτα δεν πάει καλά από μόνο του. Ότι όποιος περιμένει χάνει. Ότι όποιος δεν διεκδικεί εξαφανίζεται. Ότι όποιος ζει με αυταπάτες κάποια στιγμή τις βρίσκει μπροστά του. Δεν είναι οδηγός, είναι καθρέφτης. Και οι καθρέφτες δεν είναι ποτέ ευγενικοί. Αν αντέχεις να κοιταχτείς χωρίς φίλτρα, άνοιξέ το.

Από τις εκδόσεις Διόπτρα

Σπάνια κομμάτια - Benjamin Myers

Η Ντάινα ζει παγιδευμένη δίπλα σε έναν ανεύθυνο σύζυγο και έναν ακαμάτη γιο και η μόνη της διέξοδος είναι οι βραδιές northern soul της πόλης της. Έχει ένα ίνδαλμα: τον Μπάκι Μπρόνκο, που ηχογράφησε μια σειρά από διαμαντάκια της soul στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και ύστερα εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Όταν καταφέρνει να επικοινωνήσει μαζί του, δεν μπορεί να πιστέψει την τύχη της.

Στο Σικάγο, ο Μπρόνκο δεν διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής του εδώ και χρόνια - από τότε που έχασε την αγαπημένη του σύζυγο. Μέχρι που λαμβάνει μια απρόσμενη πρόσκληση από μια γυναίκα που δεν γνωρίζει, για να ταξιδέψει σε έναν τόπο που δεν έχει καν ακουστά. Μην έχοντας κάτι να χάσει, επιβιβάζεται στο αεροπλάνο και φτάνει στο βροχερό Σκάρμπορο, όπου όλοι φαίνεται να ξέρουν ποιος είναι – για να παίξει μπροστά σε κοινό για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν μισό αιώνα. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, δημιουργεί νέες και απρόσμενες φιλίες και για πρώτη φορά έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν του και τις απώλειες που έχει βιώσει.

Από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος

Η πρώτη τελευταία μέρα - Sebastian Fitzek

Ο Λίβιους πρέπει να πάει επειγόντως από το Μόναχο στο Βερολίνο για να σώσει τον γάμο του. Όταν η πτήση του ακυρώνεται, αναγκάζεται να μοιραστεί το μόνο διαθέσιμο προς ενοικίαση αυτοκίνητο με μια γυναίκα την οποία κανονικά δεν θα πλησίαζε ποτέ. Η Λέα είναι πολύ ιδιόρρυθμη, πολύ αντισυμβατική για τα γούστα του. Κι όμως, από την πρώτη στιγμή, η διαφορετική οπτική της για τον κόσμο τον κάνει να σκεφτεί. Αυτό το ταξίδι δεν θα είναι σαν τ’ άλλα. Ένα σωρό απρόοπτα θα συμβούν στη διαδρομή, κι αυτή η μέρα μπορεί ν’ αλλάξει για πάντα τη ζωή του Λίβιους. Ο Φίτζεκ αφήνει για λίγο τον κόσμο του θρίλερ, για να αφηγηθεί με την ίδια μαεστρία μια ιστορία γεμάτη χιούμορ, συγκίνηση και ανθρωπιά.

Από τις εκδόσεις Διόπτρα

Προβληματικός καλοκαιρινός έρωτας - Ali Hazelwood

Η Μάγια Κίλγκορ είναι 23 ετών και ακόμη προσπαθεί να βρει τον δρόμο της στη ζωή. Ο Κόνορ Χάρκνες είναι 38 και η Μάγια δεν μπορεί να τον βγάλει από το μυαλό της. Είναι τόσο μεγάλο κλισέ, που σχεδόν της κόβεται η ανάσα: μεγαλύτερος άντρας και νεότερη γυναίκα. Όπως λατρεύει να της υπενθυμίζει ο Κόνορ, η μεταξύ τους δυναμική είναι υπερβολικά άνιση. Οποιαδήποτε σχέση ανάμεσά τους θα ήταν προβληματική με αμέτρητους τρόπους και η Μάγια θα πρέπει απλώς να τον ξεπεράσει.

Όμως, όταν ο αδελφός της Μάγια αποφασίζει να παντρευτεί, εκείνη και ο Κόνορ καταλήγουν να μείνουν μαζί για περισσότερο από μία εβδομάδα σε μια ρομαντική βίλα στη Σικελία. Και τότε η Μάγια αρχίζει να σκέφτεται πως μια καλοκαιρινή περιπέτεια ίσως αποτελεί ακριβώς αυτό που χρειάζεται, ακόμα κι αν είναι, από κάθε άποψη, προβληματική. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται, και μερικές φορές τα πιο γνώριμα κλισέ κρύβουν τις καλύτερες ανατροπές.

Από τις εκδόσεις Διόπτρα

Κομπολόι στο χώμα - Χίλντα Παπαδημητρίου

Αθήνα, άνοιξη του 2016, και η χώρα παλεύει ακόμη με την οικονομική κρίση. Πυρκαγιές καταστρέφουν παλαιά σπίτια του κέντρου και εγκαταλειμμένα βιομηχανικά κτίρια, ενώ στους δρόμους του Μεταξουργείου βρίσκονται δολοφονημένες αλλοδαπές σεξεργάτριες. Λόγω των πολλών ανοιχτών μετώπων, όταν στο παλιό εργοστάσιο της Columbia θα βρεθούν δύο σκελετοί κι ένα κεχριμπαρένιο κομπολόι, σαν επιθανάτιο στολίδι, μόνο η αστυνόμος Αΐντα Μητροπούλου θα θελήσει να ερευνήσει αυτή την ανεξιχνίαστη υπόθεση.

Με τη βοήθεια ενός Ρομά αστυφύλακα, ενός αστυνομικού νερντ της τεχνολογίας και μιας ομάδας γκραφιτάδων, κυρίως όμως με τη βοήθεια του παλιού της φίλου, του Χάρη Νικολόπουλου, η Αΐντα θα περιπλανηθεί στις γειτονιές του υποβαθμισμένου κέντρου, στα προσφυγικά της Καλλιθέας και στο ερειπωμένο παλιό εργοστάσιο της Columbia, αναζητώντας τον μίτο που συνδέει παλιές και καινούργιες δολοφονίες, εξαφανισμένους μουσικούς και παλαίμαχους δημοσιογράφους, ανθρώπους της νύχτας και επαγγελματίες κακοποιούς.

Από τις εκδόσεις Μεταίχμιο

Οντισιόν - Katie Kitamura

Δύο άνθρωποι συναντιούνται για μεσημεριανό σε ένα εστιατόριο του Μανχάταν. Αυτή είναι μια καταξιωμένη ηθοποιός που κάνει πρόβες για μια επερχόμενη πρεμιέρα. Αυτός είναι ελκυστικός, προβληματικός, νέος – αρκετά νέος για να είναι γιος της. Ποιος είναι αυτός για εκείνη και ποια είναι αυτή για εκείνον;

Σε αυτό το λαμπρά δομημένο μυθιστόρημα, δύο ανταγωνιστικές αφηγήσεις ξετυλίγονται, ξαναγράφοντας την αντίληψή μας για τους ρόλους που παίζουμε κάθε μέρα –σύντροφος, γονιός, δημιουργός, μούσα– και τις αλήθειες που κάθε παράσταση κρύβει, ειδικά από εκείνους που νομίζουν ότι μας γνωρίζουν πιο καλά. Σφιχτοδεμένο και καθηλωτικό, το Οντισιόν, είναι η Katie Kitamura στα καλύτερά της.

Από τις εκδόσεις Διόπτρα

Soft Skills Unlocked - Ξεκλείδωσε τις κοινωνικές σου δεξιότητες / Ειρήνη (Ράνια) Κάσδαγλη

Οι κοινωνικές δεξιότητες –τα περίφημα soft skills– δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία στο βιογραφικό μας. Δεν είναι «nice to have» που λένε οι «φίλοι» Αμερικανοί. Είναι οι εσωτερικές μας ρίζες. Είναι ο τρόπος με τον οποίο στεκό-μαστε απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε την πίεση, την αποτυχία, την αλλαγή. Είναι το πώς ακούμε, πώς μιλάμε, πώς ηγούμαστε, πώς συνεργαζόμαστε, πώς αντέχουμε. Είναι η τέχνη τού να είσαι άνθρωπος σε έναν κόσμο που τρέχει. Και το βιβλίο Soft Skills Unlocked - Ξεκλείδωσε τις κοινωνικές σου δεξιότητες είναι ακριβώς αυτό: Ένα εγχειρίδιο ζωής για τον σύγχρονο άνθρωπο. Όχι για να γίνουμε καλύτεροι εργαζόμενοι. Αλλά για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι που εργάζονται.

Από την Ελληνοεκδοτική

Το δωμάτιο του Τζοβάνι - James Baldwin

Πολλά έχουν γραφτεί για την αγάπη που μετατρέπεται σιγά σιγά σε μίσος, για την καρδιά που κρυώνει σιγά σιγά όταν πεθαίνει η αγάπη. Σημαδεμένος από μια οµοφυλοφιλική εμπειρία στην εφηβεία του, ο Ντέιβιντ, ένας νεαρός Αμερικανός, θα καταλήξει στο Παρίσι του 1950 αναζητώντας γαλήνη. Στη διάρκεια της νύχτας που θα οδηγήσει στον τραγικό επίλογο της ιστορίας του, ο Ντέιβιντ μας αφηγείται την παράλληλη σχέση του με τον Τζοβάνι και την αρραβωνιαστικιά του την Έλα, την πάλη του ανάµεσα στην ερωτική επιθυμία και τη συμβατική ηθική, τη σύγκρουση ανάµεσα στην αλήθεια του κορµιού και τα ψέματα του μυαλού.

Το κλασικό αυτό αφήγημα πάθους και θανάτου, το οποίο εκδόθηκε το 1956, παραμένει ένα συγκλονιστικό βιβλίο χάρη στην απλότητα του δραµατικού του ιστού και στην ένταση με την οποία εκτυλίσσεται η πλοκή του, αποκαλύπτοντάς μας γνώριμες αλλά σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης καρδιάς.

Από τις εκδόσεις Μεταίχμιο

Playlist - Sebastian Fitzek

Η μουσική είναι η ζωή της. Δεκαπέντε τραγούδια δείχνουν πόση της απομένει. Πριν από έναν μήνα, η δεκαπε­ντάχρονη Φελίνε Γιάγκοβ εξαφα­νίστηκε, χωρίς ούτε ένα ίχνος, στον δρόμο για το σχολείο. Τώρα, ο ιδιωτικός ερευνητής Αλεξάντερ Τσόρμπαχ, τον οποίο έχει προ­σλάβει η μητέρα της, κάνει μια πα­ράξενη ανακάλυψη: η playlist της Φελίνε, στην υπηρεσία streaming από την οποία άκουγε μουσική, έχει αλλάξει τις τελευταίες μέρες. Είναι, λοιπόν, ζωντανή; Κι αν ναι, μήπως με την playlist στέλνει ένα κωδικοποιημένο μήνυμα για το πού την κρατούν οι απαγωγείς της;

Ο Τσόρμπαχ προσπαθεί να απο­κρυπτογραφήσει το μυστήριο της playlist, χωρίς να γνωρίζει ότι η αναζήτηση της Φελίνε και η λύση του γρίφου θα τον βυθίσουν σε έναν φρικιαστικό εφιάλτη. Ένας ανελέητος αγώνας ενάντια στον χρόνο ξεκινά, όπου οι πιθανότη­τες επιβίωσης όλων των εμπλεκο­μένων αγγίζουν το μηδέν. Ένα καταιγιστικό ψυχολογικό θρίλερ του Sebastian Fitzek, που κάνει το Κακό να ηχεί.

Από τις εκδόσεις Διόπτρα

Όμορφη Ασχήμια - Alice Feeney

Ο Γκρέιντι τηλεφωνεί στη γυναίκα του, που οδηγεί προς το σπίτι, για να μοιραστεί μαζί της κάποια συναρπαστικά νέα. Ακούει την Άμπι να πατάει απότομα φρένο, να βγαίνει από το αυτοκίνητο, και μετά τίποτα. Όταν τελικά βρίσκει το αυτοκίνητό της στην άκρη ενός γκρεμού, οι προβολείς είναι αναμμένοι, η πόρτα του οδηγού είναι ανοιχτή, το τηλέφωνό της είναι ακόμα εκεί, αλλά η γυναίκα του έχει εξαφανιστεί.

Ένα χρόνο μετά, ο Γκρέιντι εξακολουθεί να είναι συντετριμμένος και θέλει απεγνωσμένα να μάθει τι συνέβη στην Άμπι. Δεν μπορεί ούτε να κοιμηθεί ούτε να γράψει, έτσι πηγαίνει σε ένα μικρό νησί της Σκωτίας για να προσπαθήσει να βάλει τη ζωή του σε τάξη. Και τότε βλέπει κάτι αδιανόητο: μια γυναίκα ολόιδια με τη χαμένη σύζυγό του.

Από τις εκδόσεις Bell

Φιόρι στη Στάχτη - Έλενα Αντωνίου

Στα δεκαπέντε της, η Σία Βενέτου εγκατέλειψε τη Ζάκυνθο και ορκίστηκε να εκδικηθεί τον δούκα του Μιλάνου, τον άνθρωπο που οδήγησε τον πατέρα της στην αυτοκτονία. Δέκα χρόνια αργότερα, είναι πανέτοιμη να διεκδικήσει τη δικαίωσή της. Καταφέρνει να προσληφθεί στον επενδυτικό όμιλο του αλαζονικού, απόμακρου δούκα και να τον προσεγγίσει, με στόχο να κερδίσει την εμπιστοσύνη του, ώστε να τον καταποντίσει οικονομικά.

Ο Σαλβατόρε Ρίβα έχει βάλει σκοπό της ζωής του να συντρίψει όσους αμαύρωσαν τα παιδικά του χρόνια και του στέρησαν τα κληρονομικά του δικαιώματα. Αυτό που προέχει είναι να επαναφέρει άμεσα σε κερδοφόρα τροχιά το κάστρο των Ρίβα, το σύμβολο εξουσίας και δύναμης του τίτλου του, προκειμένου να αποκτήσει την αποκλειστική κυριότητα. Πιεσμένος από τα στενά χρονικά περιθώρια, αναθέτει τη μελέτη στην άπειρη, νεαρή σύμβουλο επενδύσεων Σία Βενέτου, εντυπωσιασμένος από τον δυναμισμό και την τόλμη της. Κι ενώ έχει υψώσει τείχη γύρω του, κρύβοντας καλά τα σκοτεινά μυστικά από το παρελθόν του, αυτή η μυστηριώδης γυναίκα έχει κάτι μοναδικό που τον σαγηνεύει και τον καλεί να αφεθεί. Δεν του περνάει στιγμή από το μυαλό ότι εκείνη αποτελεί πιο επικίνδυνη απειλή από τους ορατούς εχθρούς του.

Από τις εκδόσεις Silk

Πώς να τους λες να πάνε να γ*μηθούνε ευγενικά - Alba Cardalda

Γιατί είναι τόσο δύσκολο να βάζουµε όρια; Φοβόµαστε µήπως χάσουμε τη δουλειά µας, απομακρύνουμε κάποιον αγαπημένο ή γελοιοποιηθούμε μπροστά στους φίλους μας. Και όταν τελικά μιλάμε, η ενοχή και το άγχος μας ακολουθούν σαν σκιά. Η αλήθεια όµως είναι απλή: τα όρια στις σχέσεις είναι τόσο απαραίτητα όσο οι κανόνες κυκλοφορίας – χωρίς αυτά, όλα βγαίνουν εκτός ελέγχου.

Στο Πώς να τους λες να πάνε να γ*µηθούν ευγενικά, η ψυχολόγος και νευροεπιστήµονας Alba Cardalda

σε μαθαίνει να λες «όχι» με αυτοπεποίθηση και ενσυναίσθηση. Να αναγνωρίζεις πότε σε πιέζουν, να διαχειρίζεσαι τις ενοχές και να βάζεις όρια χωρίς να απολογείσαι. Γιατί κάθε φορά που λες «ναι» ενώ θέλεις να πεις «όχι», χάνεις λίγο από εσένα. Και κάθε «όχι» που τολμάς να πεις, σε φέρνει πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά είσαι.

Από τις εκδόσεις Key Books