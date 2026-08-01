Αυτές είναι οι συνήθειες όσων μεγάλωσαν στα 70s που η Gen Z πραγματικά δεν αντέχει

Όπως φαίνεται, οι πιο απλές, καθημερινές συνήθειες αρκούν για να δημιουργήσουν ένα πραγματικό χάσμα μεταξύ των διαφορετικών γενιών

Οι διαφορές ανάμεσα στις γενιές δεν περιορίζονται μόνο στις απόψεις ή στις αξίες. Συχνά αποτυπώνονται στις πιο απλές καθημερινές συνήθειες, οι οποίες για κάποιους είναι αυτονόητες και για άλλους αδιανόητες. Οι άνθρωποι που μεγάλωσαν στα 70s διατηρούν αρκετές συνήθειες που διαμορφώθηκαν σε μια εντελώς διαφορετική εποχή, πριν από την έκρηξη της τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Από την άλλη, η Gen Z, που έχει μεγαλώσει σχεδόν αποκλειστικά στον ψηφιακό κόσμο, αντιμετωπίζει πολλές από αυτές τις καθημερινές συνήθειες με δυσπιστία ή ακόμη και εκνευρισμό.

6 συνήθειες όσων μεγάλωσαν στα 70s που η Gen Z πραγματικά δεν αντέχει:

Παίρνουν τηλέφωνο χωρίς να στείλουν πρώτα μήνυμα

Για πολλούς μεγαλύτερους, ένα τηλεφώνημα είναι ο πιο άμεσος και φυσικός τρόπος επικοινωνίας. Ωστόσο, για την πλειονότητα της Gen Z μια απροειδοποίητη κλήση μοιάζει σχεδόν με εισβολή του προσωπικού χώρου και χρόνου. Έτσι, προτιμούν να προηγείται ένα σύντομο μήνυμα ώστε να γνωρίζουν τον λόγο της επικοινωνίας και να επιλέγουν οι ίδιοι πότε θα απαντήσουν.

Καμαρώνουν για την επαγγελματική εξουθένωση

Οι μεγαλύτερες γενιές μεγάλωσαν με τη λογική ότι η σκληρή δουλειά και οι υπερωρίες αποτελούν ένδειξη εργατικότητας και οδηγούν στην επαγγελματική επιτυχία. Η Gen Z, αντίθετα, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Δεν θεωρεί δεδομένο ότι η προσωπική ζωή πρέπει να θυσιάζεται για χάρη της καριέρας.

Ελέγχουν συνεχώς τα οικονομικά τους

Πολλοί άνθρωποι που μεγάλωσαν στα 70s παρακολουθούν σχολαστικά τις κινήσεις του τραπεζικού τους λογαριασμού και οργανώνουν τα έξοδά τους. Αντίθετα, οι περισσότεροι νέοι βασίζονται στις τραπεζικές εφαρμογές και στις αυτόματες πληρωμές, χωρίς να αφιερώνουν τόσο χρόνο στη διαχείριση των οικονομικών τους.

Εκτυπώνουν σημαντικά έγγραφα

Από φορολογικές δηλώσεις μέχρι αποδείξεις και ταξιδιωτικά έγγραφα, πολλοί άνθρωποι των παλαιότερων γενιών εξακολουθούν να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια όταν έχουν ένα έντυπο έγγραφο. Για την Gen Z, όμως, η ψηφιακή αποθήκευση στο κινητό θεωρείται υπεραρκετή, ενώ οι εκτυπώσεις μοιάζουν περιττές.

Γράφουν τους κωδικούς πρόσβασής τους σε χαρτί

Παρότι υπάρχουν εφαρμογές διαχείρισης κωδικών και σύγχρονες μέθοδοι ασφαλείας, αρκετοί εξακολουθούν να κρατούν μαζεμένους όλους τους κωδικούς τους σε ένα τετράδιο. Η συνήθεια αυτή προκαλεί συχνά χαμόγελα στους νεότερους, οι οποίοι εμπιστεύονται περισσότερο τις ψηφιακές λύσεις.

Προτιμούν τα μετρητά αντί για τις ηλεκτρονικές πληρωμές

Παρόλο που οι περισσότεροι χρησιμοποιούν πλέον κάρτες και ψηφιακά πορτοφόλια, αρκετοί εξακολουθούν να έχουν πάντα μαζί τους μετρητά. Για τη Gen Z, οι ανέπαφες πληρωμές μέσω κινητού αποτελούν την πιο γρήγορη και εύκολη λύση, με αποτέλεσμα πολλοί να βγαίνουν από το σπίτι χωρίς καθόλου χρήματα σε φυσική μορφή. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η χρήση μετρητών μπορεί πράγματι να συμβάλει στον καλύτερο έλεγχο του προσωπικού προϋπολογισμού.