6 καθημερινές εργασιακές συνήθειες που βλάπτουν την υγεία σου χωρίς να το καταλαβαίνεις

Οι σύγχρονες συνθήκες εργασίας έχουν αλλάξει τον τρόπο που κινούμαστε, τρώμε και φροντίζουμε τον εαυτό μας μέσα στην ημέρα.

Η κουλτούρα της συνεχούς εργασίας έχει μετατρέψει τη διαρκή διαθεσιμότητα για εργασία σε μια μορφή «τιμητικής διάκρισης». Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση στην εργασία σας — σε συνδυασμό με την εργασία από το σπίτι ή τα υβριδικά εργασιακά περιβάλλοντα, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, αλλά και την εργονομία του χώρου εργασίας — μπορεί να επηρεάσει την ψυχική και σωματική σας υγεία με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ευτυχώς, από τη στιγμή που εντοπίσετε αυτές τις ανθυγιεινές εργασιακές συνήθειες, υπάρχουν απλοί και επιστημονικά τεκμηριωμένοι τρόποι, σύμφωνα με τους ειδικούς υγείας, για να τις περιορίσετε και να υιοθετήσετε πιο υγιεινές πρακτικές.

6 καθημερινές εργασιακές συνήθειες που βλάπτουν την υγεία σας

Τρώτε ενώ εργάζεστε

Τα διαλείμματα για το μεσημεριανό γεύμα προορίζονται και για ξεκούραση. Όταν τρώτε ενώ παράλληλα εργάζεστε, το σώμα σας δεν έχει ποτέ την ευκαιρία να περάσει πλήρως σε κατάσταση χαλάρωσης και ασφάλειας. Το πνευμονογαστρικό νεύρο, το οποίο εκτείνεται από τον εγκέφαλο έως το έντερο, ενεργοποιεί τη διαδικασία της πέψης όταν ο οργανισμός αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση. Όταν τρώμε ενώ κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα, το νευρικό μας σύστημα μπορεί να καταγράψει ότι το γεύμα πραγματοποιείται σε συνθήκες πίεσης ή απειλής και το σώμα αντιδρά ανάλογα. Αυτές οι αντιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν μειωμένη παραγωγή γαστρικού οξέος, δυσκολία στην απορρόφηση θρεπτικών συστατικών και φλεγμονώδεις διεργασίες στο έντερο, οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν ώρες αργότερα με τη μορφή φουσκώματος, εγκεφαλικής θολούρας ή μειωμένων επιπέδων ενέργειας.

Πώς να το διορθώσετε: Αφιερώστε 20 έως 30 λεπτά για ένα μεσημεριανό γεύμα χωρίς περισπασμούς και φροντίστε να απομακρύνεστε από το γραφείο σας, ώστε να επιτρέπετε στο σώμα σας να μεταβεί σε κατάσταση ξεκούρασης και πέψης.

Κοιτάτε οθόνες για πολλή ώρα

Η χρήση συσκευών, όπως ο υπολογιστής ή το κινητό τηλέφωνο, για μεγάλα και συνεχόμενα χρονικά διαστήματα μπορεί να οδηγήσει σε ψηφιακή καταπόνηση των ματιών, η οποία μπορεί να επηρεάσει την υγεία και τη λειτουργία της όρασης. Αρκετοί παράγοντες συμβάλλουν σε αυτό το φαινόμενο, όπως το ότι δεν ανοιγοκλείνουμε αρκετά τα μάτια μας όταν κοιτάμε οθόνες, η αντανάκλαση της οθόνης, ο ανεπαρκής φωτισμός ή η λανθασμένη στάση του σώματος. Τα συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν ξηροφθαλμία, θολή όραση και πονοκεφάλους, ενώ ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες παγκοσμίως αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα.

Πώς να το διορθώσετε: Κάθε 20 λεπτά, κοιτάξτε έξω από ένα παράθυρο ή προς την άλλη άκρη του δωματίου (με στόχο να κοιτάτε σε απόσταση τουλάχιστον 6 μέτρων) για 20 δευτερόλεπτα. Μπορεί επίσης να βοηθήσει η μείωση της αντανάκλασης στην οθόνη σας μέσω ενός προστατευτικού οθόνης ή ενός φίλτρου κατά της θάμβωσης, καθώς και η τοποθέτηση της οθόνης σε γωνία 10 έως 20 μοιρών κάτω από το ύψος του βλέμματός σας. Δεν πρέπει να γέρνετε το κεφάλι σας όταν κοιτάτε την οθόνη.

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Ξεχνάτε να πιείτε νερό

Όταν είστε συγκεντρωμένοι στην εργασία για μεγάλο χρονικό διάστημα, το νευρικό σας σύστημα μπορεί να δίνει προτεραιότητα σε εξωτερικές απαιτήσεις, όπως οι προθεσμίες, και να αγνοεί εσωτερικά σήματα του σώματος, όπως η δίψα. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η αποσύνδεση ανάμεσα στο νευρικό σύστημα και το σώμα μπορεί να γίνει ένα σταθερό μοτίβο, το οποίο ενδέχεται να συμβάλλει σε ανεξήγητη κόπωση, αλλαγές στη διάθεση και μειωμένη επίγνωση των αναγκών του σώματός σας.

Φυσικά, υπάρχουν και τα πιο εμφανή σωματικά συμπτώματα της ανεπαρκούς πρόσληψης νερού. Η μη κατανάλωση επαρκούς ποσότητας νερού αποτελεί μία από τις πιο συχνές αιτίες πονοκεφάλων και δυσκοιλιότητας. Η αφυδάτωση μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αυξημένη κατανάλωση τροφής ως τρόπο αντιστάθμισης, κάνοντάς σας πιο επιρρεπείς στην υπερκατανάλωση φαγητού.

Πώς να το διορθώσετε: Κρατήστε ένα μπουκάλι νερό σε σημείο που να βρίσκεται συνεχώς στο οπτικό σας πεδίο καθ’ όλη τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε την ενυδάτωση με μια ήδη υπάρχουσα συνήθεια, όπως το άνοιγμα μιας νέας καρτέλας στο πρόγραμμα περιήγησης ή την ολοκλήρωση μιας σύσκεψης. Με την πάροδο του χρόνου, αυτά τα μικρά σημάδια μπορούν να βοηθήσουν στην επανεκπαίδευση του νευρικού σας συστήματος, ώστε να συντονίζεται ξανά με φυσικά σήματα του σώματος, όπως η δίψα.

Παρατεταμένη καθιστική ζωή

Η παρατεταμένη καθιστική ζωή για μεγάλα χρονικά διαστήματα αποτελεί έναν αναγνωρισμένο παράγοντα κινδύνου για καρδιομεταβολικές παθήσεις, όπως οι καρδιακές παθήσεις και ο διαβήτης τύπου 2. Παράλληλα, έρευνες δείχνουν ότι οι ενήλικες περνούν σχεδόν 10 ώρες καθιστοί καθημερινά. Το να κάθεστε για πολλές ώρες, ιδιαίτερα όταν σταυρώνετε τα πόδια σας, μπορεί να επηρεάσει τη ροή του αίματος προς την καρδιά και να συμβάλει σε προβλήματα όπως οι κιρσοί και η μειωμένη κυκλοφορία του αίματος με την πάροδο του χρόνου.

Οι κίνδυνοι για την υγεία από την καθιστική ζωή δεν σταματούν εδώ. Έρευνες δείχνουν ότι έξι ώρες συνεχόμενης καθιστικής ζωής μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη ροή του αίματος και την κυκλοφορία στα κάτω άκρα, περιορίζοντας την ικανότητα των αιμοφόρων αγγείων να διαστέλλονται σωστά. Η διαδικασία αυτή είναι σημαντική για την παροχή οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών στους μύες.

Η υπερβολική καθιστική ζωή μπορεί να έχει επιπτώσεις που επεκτείνονται πέρα από την εσωτερική επένδυση των αιμοφόρων αγγείων, επηρεάζοντας βαθύτερους μυϊκούς ιστούς που ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο ανοίγουν και κλείνουν τα αιμοφόρα αγγεία. Αυτό μπορεί να αυξήσει μακροπρόθεσμα τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων.

Πώς να το διορθώσετε: Κάθε ημέρα, ελέγχετε το πρόγραμμά σας ώστε να εντοπίζετε χρονικά διαστήματα κατά τα οποία μπορείτε να εργαστείτε ή να πραγματοποιήσετε συσκέψεις ενώ είστε όρθιοι. Προσπαθήστε να περνάτε περίπου μία ώρα όρθιοι για κάθε μία έως δύο ώρες που παραμένετε καθιστοί.

Σκυφτή στάση

Η κακή στάση του σώματος στους χώρους γραφείου, λόγω παραγόντων όπως η ανεπαρκής εργονομία ή οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη μυοσκελετικών διαταραχών, ιδιαίτερα στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Ωστόσο, η επίδραση της κακής στάσης του σώματος δεν περιορίζεται μόνο στο μυοσκελετικό σύστημα. Το σκύψιμο και η λανθασμένη στάση μπορούν να προκαλέσουν ρηχή αναπνοή. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την κυκλοφορία του αίματος και την υγεία των αιμοφόρων αγγείων, μειώνοντας τη ροή του αίματος και διατηρώντας μια κατάσταση χαμηλού επιπέδου στρες στον οργανισμό. Η κακή στάση του σώματος μπορεί επίσης να επηρεάσει τη διάθεσή σας μέσω των πληροφοριών και των σημάτων που μεταδίδει στον εγκέφαλό σας.

Πώς να το διορθώσετε: Ρυθμίστε τον χώρο εργασίας σας έτσι ώστε να υποστηρίζει μια υγιή στάση σώματος. Τοποθετήστε την οθόνη σας περίπου στο μήκος του βραχίονά σας, ρυθμίστε την καρέκλα σας ώστε τα γόνατά σας να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τους γοφούς σας και κρατήστε τους καρπούς σας σε ευθεία θέση, με τα χέρια σας στο ύψος των αγκώνων ή ελαφρώς χαμηλότερα.

Υπερβολική χρήση ποντικιού και πληκτρολογίου

Η συνεχής χρήση του πληκτρολογίου και η μετακίνηση του ποντικιού για πολλές ώρες μπορεί να οδηγήσουν σε πόνο και δυσκαμψία, συνήθως στον αυχένα, στη μέση, στους ώμους και στους καρπούς. Μια έρευνα σε συχνούς χρήστες υπολογιστών διαπίστωσε ότι περίπου το 60% ανέφερε πόνο στον αυχένα και στη μέση, με τα συμπτώματα να συνδέονται περισσότερο με παράγοντες όπως η κακή εργονομία του χώρου εργασίας στο σπίτι, η παραμονή στην ίδια στάση σώματος για μεγάλο χρονικό διάστημα και το εργασιακό άγχος. Η υπερβολική χρήση του πληκτρολογίου και του ποντικιού μπορεί επίσης να οδηγήσει σε τενοντίτιδα, έναν επώδυνο ερεθισμό των τενόντων στα χέρια και τους καρπούς.

Πώς να το διορθώσετε: Κάθε 45 λεπτά, μπορείτε να χαμηλώνετε τους ώμους σας, να ανοίγετε διάπλατα τα χέρια σας και να κινείτε απαλά τους καρπούς σας για περίπου 10 δευτερόλεπτα.

Μικρές αλλά σταθερές αλλαγές — όπως ένα πραγματικό διάλειμμα για μεσημεριανό γεύμα, η μετακίνηση κάθε 45 λεπτά και η δημιουργία ενός εργονομικού χώρου εργασίας — μπορούν να μειώσουν σημαντικά αυτούς τους κινδύνους, χωρίς να χρειάζεται να αναδιαμορφώσετε ολόκληρη την εργάσιμη ημέρα σας.