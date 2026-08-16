Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 17 - 23 Αυγούστου 2026. Ιδανική ημέρα για διαπραγματεύσεις, υπογραφές συμβολαίων και νέες γνωριμίες με προοπτική.

Η εβδομάδα 17 έως 23 Αυγούστου ξεκινά με μία από τις πιο δυνατές και παραγωγικές ημέρες του μήνα. Στις 17 Αυγούστου, οι θετικές όψεις της Αφροδίτης και του Ερμή δημιουργούν εξαιρετικές προϋποθέσεις για σημαντικές συμφωνίες, επαγγελματικές επιτυχίες, οικονομικά οφέλη και ευχάριστες εξελίξεις στα αισθηματικά. Είναι μια ιδανική ημέρα για διαπραγματεύσεις, υπογραφές συμβολαίων, διεκδίκηση καλύτερων αποδοχών και νέες γνωριμίες με προοπτική. Οι μεγάλοι κερδισμένοι είναι τα δεύτερα δεκαήμερα των ζωδίων της φωτιάς και του αέρα.

Την ίδια ημέρα, το τετράγωνο Άρη – Ποσειδώνα απαιτεί προσοχή από τους Κριούς, Καρκίνους και Αιγόκερους του πρώτου πενθημέρου, καθώς μπορεί να φέρει κόπωση, πτώση της ενέργειας, μικρές ιώσεις ή αποφάσεις που βασίζονται σε ασαφή δεδομένα.

Από τις 20 έως τις 22 Αυγούστου, οι παρορμητικοί του δεύτερου δεκαημέρου, κυρίως Κριοί, Ζυγοί, Καρκίνοι και Αιγόκεροι, καλούνται να διαχειριστούν με περισσότερη ωριμότητα οικονομικά και αισθηματικά ζητήματα, καθώς θα χρειαστεί να μπουν όρια και να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις.

Στις 23 Αυγούστου, ο Ήλιος περνά στην Παρθένο, στρέφοντας την προσοχή όλων στην εργασία, την καθημερινότητα, την οργάνωση και την υγεία, ενώ ιδιαίτερα ευνοημένα είναι τα ζώδια της γης και του νερού. Την ίδια ημέρα, το τρίγωνο Ήλιου – Χείρωνα προσφέρει ευκαιρίες θεραπείας, αποκατάστασης και επίλυσης προβλημάτων, ιδιαίτερα για όσους έχουν πλανήτες ή ωροσκόπο στις πρώτες μοίρες των ζωδίων της γης και του νερού. Παράλληλα, η αντίθεση του Ήλιου με τον Βόρειο Δεσμό εγκαινιάζει έναν νέο καρμικό κύκλο που θα επηρεάσει για τον επόμενο ένα χρόνο και 8 μήνες κυρίως Λέοντες, Υδροχόους, Ταύρους και Σκορπιούς.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 17 - 23 Αυγούστου 2026

Κριός

Η εβδομάδα 17 έως 23 Αυγούστου έχει δύο εντελώς διαφορετικές όψεις για εσάς. Από τη μία πλευρά, σας χαρίζει σημαντικές ευκαιρίες στον έρωτα και στις σχέσεις, ενώ από την άλλη απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή σε οικογενειακά ζητήματα και στις αποφάσεις που θα πάρετε, ιδιαίτερα αν έχετε γεννηθεί στο πρώτο πενθήμερο του ζωδίου. Στις 17 Αυγούστου, αποφύγετε να πάρετε σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια ή μια περιουσιακή υπόθεση, καθώς μπορεί να μην έχετε ακόμη όλα τα δεδομένα ή να υπερεκτιμήσετε μια κατάσταση.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Κριού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ταύρος

Η εβδομάδα 17 έως 23 Αυγούστου απαιτεί από εσάς μεγαλύτερη προσοχή στις μετακινήσεις, στις επικοινωνίες και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε σημαντικές πληροφορίες. Στις 17 Αυγούστου, καλό είναι να αποφύγετε τη βιασύνη σε ταξίδια, να ελέγχετε προσεκτικά εισιτήρια, έγγραφα και μεταφορικά μέσα, ενώ δεν αποκλείονται μικρές καθυστερήσεις ή ασυνεννοησίες. Αν πρόκειται να ταξιδέψετε, φροντίστε να ξεκουράζεστε περισσότερο, καθώς υπάρχει τάση για κόπωση ή χαμηλό ανοσοποιητικό. Ωστόσο, η ίδια ημέρα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους Ταύρους του δευτέρου δεκαημέρου.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ταύρου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Δίδυμοι

Η εβδομάδα 17 έως 23 Αυγούστου έχει δύο διαφορετικές ταχύτητες για εσάς. Από τη μία πλευρά, χρειάζεται λίγη περισσότερη προσοχή στις σχέσεις με φίλους και στις οικονομικές συναλλαγές, ενώ από την άλλη σας χαρίζει μία από τις πιο όμορφες εβδομάδες του μήνα για κοινωνικοποίηση, νέες γνωριμίες και ερωτικές εξελίξεις. Στις 17 Αυγούστου, οι Δίδυμοι του πρώτου πενθημέρου καλό είναι να είστε πιο προσεκτικοί στις οικονομικές δοσοληψίες με φίλους ή σε συμφωνίες που βασίζονται αποκλειστικά στην εμπιστοσύνη, καθώς μπορεί να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις ή να μην υπάρχουν ξεκάθαρα δεδομένα.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις των Διδύμων στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Καρκίνος

Η εβδομάδα 17 έως 23 Αυγούστου έχει δύο διαφορετικές όψεις για εσάς. Από τη μία, απαιτεί περισσότερη προσοχή στα επαγγελματικά για όσους ανήκετε στο πρώτο πενθήμερο, ενώ από την άλλη χαρίζει σημαντικές οικονομικές και επαγγελματικές ευκαιρίες στους Καρκίνους του δευτέρου δεκαημέρου. Στις 17 Αυγούστου, αν έχετε γεννηθεί από τις 21 έως τις 26 Ιουνίου, καλό είναι να κινηθείτε με μεγαλύτερη προσοχή στον εργασιακό χώρο. Μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις ή ασυνεννοησίες με προϊσταμένους και συνεργάτες, ενώ μια υποβόσκουσα ένταση μπορεί να δημιουργήσει προσωρινά αναστάτωση στην επαγγελματική σας πορεία.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Καρκίνου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Λέων

Η εβδομάδα 17 έως 23 Αυγούστου σας δίνει τη δυνατότητα να σταθεροποιήσετε σημαντικούς τομείς της ζωής σας, ιδιαίτερα αν ανήκετε στο δεύτερο δεκαήμερο. Επαγγελματικές προτάσεις, οικονομικές συμφωνίες και προσωπικές εξελίξεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα πολύ πιο ασφαλές μέλλον, ενώ αρκετοί από εσάς θα διαπιστώσετε ότι οι κόποι των τελευταίων μηνών αρχίζουν επιτέλους να ανταμείβονται. Η 17η Αυγούστου είναι μία από τις πιο ευνοϊκές ημέρες της εβδομάδας. Αν έχετε γεννηθεί από τις 2 έως τις 9 Αυγούστου, μπορείτε να προχωρήσετε σε σημαντικές συμφωνίες, να υπογράψετε συμβόλαια, να διαπραγματευτείτε καλύτερες οικονομικές απολαβές ή να κάνετε μια επαγγελματική κίνηση που θα σας αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Λέοντα στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Παρθένος

Η εβδομάδα 17 έως 23 Αυγούστου στρέφει το ενδιαφέρον σας κυρίως στα οικονομικά, στις επαγγελματικές συμφωνίες και στις αποφάσεις που θα καθορίσουν την επόμενη περίοδο της ζωής σας. Παράλληλα, χρειάζεται λίγη περισσότερη προσοχή στις σχέσεις με φίλους και στον τρόπο που διαχειρίζεστε προσωπικά ή οικονομικά ζητήματα. Στις 17 Αυγούστου, αποφύγετε να μπερδέψετε την προσωπική σας ζωή με το φιλικό σας περιβάλλον. Αν αντιμετωπίζετε ένα ερωτικό δίλημμα, μην επηρεαστείτε από γνώμες τρίτων, γιατί μπορεί να σας απομακρύνουν από αυτό που πραγματικά αισθάνεστε.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Παρθένου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ζυγός

Η εβδομάδα 17 έως 23 Αυγούστου είναι μια εβδομάδα με δύο διαφορετικά πρόσωπα. Από τη μια σας χαρίζει σπουδαίες ευκαιρίες στα αισθηματικά και στις συνεργασίες, από την άλλη όμως σας ζητά να διαχειριστείτε με ψυχραιμία κάποιες παροδικές εντάσεις, ώστε να μη χαλάσετε το πολύ θετικό κλίμα που δημιουργείται στις αρχές της. Στις 17 και 18 Αυγούστου, όσοι είστε παντρεμένοι ή συγκατοικείτε με το ταίρι σας χρειάζεται να προσέξετε περισσότερο τις παρεξηγήσεις και τις ασυνεννοησίες μέσα στη σχέση. Μικρές διαφωνίες μπορούν εύκολα να πάρουν μεγαλύτερες διαστάσεις αν δεν υπάρξει ψυχραιμία.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ζυγού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Σκορπιός

Η εβδομάδα 17 έως 23 Αυγούστου στρέφει το ενδιαφέρον σας κυρίως στα επαγγελματικά, στην καριέρα και στις οικονομικές απολαβές που προέρχονται από την εργασία σας. Είναι μια περίοδος που μπορεί να ανοίξει σημαντικές προοπτικές, αρκεί να διαχειριστείτε με σωστό τρόπο τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις που θα εμφανιστούν. Στις 17 και 18 Αυγούστου, μπορείτε να κάνετε σημαντικές παρασκηνιακές συζητήσεις που αφορούν μια αύξηση μισθού, μια οικονομική συμφωνία ή μια επαγγελματική αναβάθμιση. Αν διεκδικείτε καλύτερες αποδοχές ή μια προαγωγή, οι ημέρες αυτές είναι ιδιαίτερα υποσχόμενες και μπορούν να σας φέρουν θετικές εξελίξεις.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Σκορπιού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Τοξότης

Η εβδομάδα 17 έως 23 Αυγούστου ξεκινά με εξαιρετικές προοπτικές και σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε σημαντικά βήματα τόσο στα αισθηματικά όσο και σε θέματα σπουδών, ταξιδιών και συνεργασιών με το εξωτερικό. Ιδιαίτερα ευνοημένοι είστε όσοι έχετε γεννηθεί από τις 2 έως τις 9 Δεκεμβρίου, καθώς οι πρώτες ημέρες της εβδομάδας μπορούν να σας χαρίσουν εξελίξεις που θα σας μείνουν αξέχαστες. Οι 17 και 18 Αυγούστου είναι ιδανικές ημέρες για να οργανώσετε ένα ταξίδι, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, είτε μόνοι είτε με το ταίρι σας. Αν είστε αδέσμευτοι, ένα ταξίδι, μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, το διαδίκτυο ή μια επαφή με ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας μπορεί να φέρει στη ζωή σας μια νέα γνωριμία που θα σας ενθουσιάσει και θα έχει σοβαρές προοπτικές εξέλιξης.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Τοξότη στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Αιγόκερως

Η εβδομάδα 17 έως 23 Αυγούστου απαιτεί περισσότερη προσοχή στις προσωπικές σχέσεις, στη συγκατοίκηση και στα οικονομικά, ιδιαίτερα για όσους έχετε γεννηθεί από τις 22 έως τις 27 Δεκεμβρίου, αλλά και από τις 4 έως τις 7 Ιανουαρίου. Παρότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για οικονομική ενίσχυση, θα χρειαστεί να διαχειριστείτε με ψυχραιμία ορισμένες καταστάσεις που μπορεί να δημιουργήσουν προσωρινές εντάσεις. Αν είστε παντρεμένοι ή συγκατοικείτε με το ταίρι σας, στις 17 Αυγούστου, εσείς του πρώτου πενθημέρου, χρειάζεται να δείξετε μεγαλύτερη προσοχή σε θέματα καθημερινής συμβίωσης. Μπορεί να προκύψουν παρεξηγήσεις ή ζητήματα που αφορούν το σπίτι και απαιτούν άμεση διευθέτηση, είτε σχετίζονται με οικονομικά είτε με πρακτικές υποχρεώσεις.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Αιγόκερω στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Υδροχόος

Η εβδομάδα 17 έως 23 Αυγούστου έχει δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα. Από τη μία πλευρά απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή στις μετακινήσεις, στις επικοινωνίες και στις επαγγελματικές σας υποθέσεις, ενώ από την άλλη συνεχίζει να χαρίζει εξαιρετικές εξελίξεις στα αισθηματικά σας, ιδιαίτερα αν ανήκετε στο δεύτερο δεκαήμερο. Στις 17 και 18 Αυγούστου, καλό είναι να είστε πιο προσεκτικοί στην οδήγηση, στις μετακινήσεις και γενικότερα στη χρήση του μεταφορικού σας μέσου. Ελέγξτε προσεκτικά ό,τι αφορά έγγραφα, εισιτήρια και μετακινήσεις, ενώ αποφύγετε να υπογράψετε σημαντικά συμβόλαια ή συμφωνίες, καθώς υπάρχει πιθανότητα να μην είναι όλα τα δεδομένα ξεκάθαρα.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Υδροχόου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ιχθύες

Οι δύο πρώτες ημέρες της εβδομάδας, στις 17 και 18 Αυγούστου, χρειάζονται λίγη περισσότερη προσοχή, ιδιαίτερα για εσάς του πρώτου πενθημέρου. Καλό είναι να είστε προσεκτικοί με έξοδα που αφορούν τη διασκέδαση, τα παιδιά ή κάποιο δημιουργικό σχέδιο, καθώς μπορεί να υπάρξουν παρανοήσεις σχετικά με το πραγματικό κόστος. Αν σκοπεύετε να επενδύσετε χρήματα σε ένα προσωπικό σας εγχείρημα, φροντίστε να ελέγξετε όλες τις λεπτομέρειες πριν προχωρήσετε. Επίσης, αποφύγετε τα τυχερά παιχνίδια, καθώς οι πιθανότητες οικονομικής απώλειας είναι αυξημένες. Αν βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα ερωτική γνωριμία, προσέξτε ιδιαίτερα τα μηνύματα και την επικοινωνία σας, γιατί μια παρεξήγηση μπορεί να δημιουργήσει άσκοπες εντάσεις.

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